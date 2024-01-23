Le Capitali – L’Unione europea pronta a rivedere le modalità di sostegno all’Ucraina

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

Bruxelles

L’UE presenta una proposta di riforma del fondo per le armi all’Ucraina. Secondo una nota interna dell’UE distribuita agli Stati membri, visionata da Euractiv, il fondo UE per le armi all’Ucraina dovrebbe essere utilizzato per incentivare gli acquisti congiunti europei e applicare regole di rimborso più severe, così da tener conto delle donazioni bilaterali nazionali al Paese devastato dalla guerra. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

I partiti al governo tedesco respingono la richiesta di referendum di AfD per l’uscita dall’EU. Lunedì, i deputati di maggioranza hanno respinto le richieste del partito di estrema destra AfD di indire un referendum in stile Brexit in Germania, affermando che “nessuno sano di mente” sosterrebbe una simile idea. Per saperne di più

PARIGI

I sindacati degli agricoltori francesi danno al primo ministro un mese di tempo per agire a livello europeo. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agricoltori francesi hanno invitato il nuovo Primo Ministro Gabriel Attal a muoversi a Bruxelles in vista del Salone internazionale dell’agricoltura del mese prossimo, mentre il Paese è alle prese con le crescenti proteste degli agricoltori. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

LISBONA

Portogallo: l’UE ha bisogno di un piano per l’approvvigionamento di acqua, per combattere la povertà. Per rispondere alla minaccia di scarsità dell’acqua è necessario creare un piano per promuovere la disponibilità idrica nell’Unione europea, in particolare attraverso tecnologie di gestione che riducano gli sprechi, ha dichiarato lunedì la ministra dell’Agricoltura portoghese Maria do Céu Antunes. Per saperne di più

MADRID

Spagna: Il partito Sumar è destinato a guadagnare terreno nelle elezioni europee come principale voce progressista. Il gruppo di sinistra spagnolo Sumar sta già lavorando per presentare una candidatura forte per le elezioni dell’UE, poiché il gruppo vede le elezioni come la chiave del suo progetto in Spagna e nell’UE. Lo ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa il ministro della Cultura e portavoce della piattaforma progressista Sumar, Ernest Urtasun. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Tusk in visita a Kyïv: “La Polonia resterà il miglior alleato dell’Ucraina. La Polonia manterrà il suo sostegno militare e politico all’Ucraina, ha dichiarato lunedì a Kyïv il primo ministro polacco Donald Tusk, dopo aver accusato il premier ungherese Viktor Orbán di aver tradito l’Europa. Per saperne di più

PRAGA

Jourová: La gestione della Commissione UE è “al limite”. La Commissione europea è “al limite” rispetto alla sua gestione, ha dichiarato lunedì la vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová, discutendo della futura struttura dell’esecutivo dell’Unione europea. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria insiste sui limiti alle importazioni di cereali ucraini.

Il governo bulgaro insiste sull’introduzione di tariffe e quote sulle importazioni di grano ucraino nell’UE, citando le “significative” sofferenze degli agricoltori locali da quando l’UE ha eliminato le restrizioni commerciali sui prodotti ucraini a seguito della guerra in Ucraina. Per saperne di più

BUCAREST

Romania: gli agricoltori invitano il ministro rumeno a chiedere le dimissioni del commissario europeo all’Agricoltura. Il ministro dell’Agricoltura rumeno Florin Barbu è stato invitato a chiedere le dimissioni del commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski se gli agricoltori rumeni non otterranno le esenzioni per l’avvicendamento delle colture e per i terreni incolti al Consiglio dei ministri dell’agricoltura dell’UE di martedì. Per saperne di più

ZAGABRIA

Visita delle istituzioni UE a Sarajevo per incoraggiare la Bosnia a intraprendere il cammino verso l’adesione. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il primo Ministro croato, Andrej Plenković e il primo ministro olandese, Mark Rutte, che di recente ha espresso riserve sull’adesione della Bosnia all’UE, incontreranno martedì a Sarajevo gli alti funzionari del governo. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio Agricoltura e Pesca si riunisce per discutere del futuro dell’agricoltura in Europa, della resilienza delle foreste europee e altro ancora;

: Il Consiglio Agricoltura e Pesca si riunisce per discutere del futuro dell’agricoltura in Europa, della resilienza delle foreste europee e altro ancora; Si tiene a Bruxelles il 10° Consiglio sui rapporti UE-Egitto; tra i punti salienti dell’agenda figurano le relazioni bilaterali, i diritti umani, la sicurezza, l’antiterrorismo, la migrazione, la cooperazione economica e altro ancora;

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen a Sarajevo con il premier olandese Rutte e il premier croato Plenkovic; incontri con la presidenza della Bosnia-Erzegovina, la presidente del Consiglio dei ministri Borjana Krišto, il collegio congiunto dell’Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e i rappresentanti della società civile;

Il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič interviene al lancio dell’Alleanza per lo stoccaggio sotterraneo dell’idrogeno; interviene alla 16a Conferenza europea sullo spazio;

La vicepresidente Vĕra Jourová interviene alla riunione della Rete femminile ceca; interviene alla presentazione di un libro sulla protezione dei giornalisti nell’Unione europea;

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni riceve la presidente della Banca europea per gli investimenti Nadia Calvino; interviene all’evento di alto livello InvestEU organizzato dalla DG ECFIN;

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi riceve il ministro dei Trasporti e degli Affari marittimi del Montenegro Filip Radulović;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson incontra la direttrice esecutiva dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine Ghada Waly; partecipa a uno scambio di opinioni con la commissione LIBE sulla cooperazione dell’UE con la Tunisia in materia di migrazione; presenta una proposta contro il contrabbando alla commissione LIBE; partecipa al trilogo sulla direttiva relativa alla prevenzione e alla lotta contro la tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime;

La commissaria ai servizi finanziari, alla stabilità finanziaria e all’Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness incontra il presidente della Corte dei conti Tony Murphy.

