Le Capitali – L’UE scelga se essere “un erbivoro in un mondo di carnivori”

Le notizie di oggi delle Capitali

L’UE è di fronte a un crocevia, non può essere “l’unico erbivoro in un mondo di carnivori”, osserva Gentiloni. A pochi mesi dalle elezioni europee di giugno che avverranno in un delicatissimo periodo a livello internazionale caratterizzato da una recrudescenza dei conflitti e da sfide sempre più grandi sul piano sia della competitività industriale che tecnologica, secondo il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, l’Europa si trova di fronte a un crocevia e “non può essere l’unico erbivoro in un mondo di carnivori”. Per saperne di più

Per Prodi l’Europa ha bisogno di una “unità decisionale” possibile solo superando il principio dell’unanimità. L’Europa si è emarginata da sola dall’avere un ruolo a livello geopolitico per “non aver preso decisioni”. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, intervenendo lunedì (12 febbraio) al convegno organizzato a Roma dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea dal titolo “L’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda. Un manifesto”. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Il Triangolo di Weimar (Polonia, Germania e Francia) si oppone alle affermazioni di Trump sulla NATO. Lunedì Donald Trump è stato criticato dai capi di governo e dai ministri degli Esteri del “Triangolo di Weimar” (Francia, Germania e Polonia), per la minaccia di non-intervento americano a difesa di un Paese alleato NATO che non destina almeno il 2% del PIL per le spese militari. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

UE e Regno Unito tornano a collaborare sul programma di ricerca Horizon. Lunedì (12 febbraio) i responsabili scientifici dell’UE e del Regno Unito hanno lanciato un bando per attirare gli scienziati nel programma di ricerca europeo Horizon da 95,5 miliardi di euro, dopo gli avvertimenti sui costi elevati e la burocrazia in Gran Bretagna. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

La Spagna suggerisce di semplificare la PAC e di rafforzare le “clausole specchio” nell’accordo con il Mercosur. La Spagna presenterà una proposta per snellire le regole amministrative della Politica agricola comune e rafforzare le clausole specchio negli accordi di libero scambio, come l’accordo UE-Mercosur, così da garantire che i partner commerciali rispettino vincoli agricoli e ambientali simili. È quanto ha dichiarato lunedì il ministro dell’Agricoltura spagnolo, Luis Planas (PSOE/S&D). Per saperne di più

LISBONA

La confederazione degli agricoltori portoghesi arriva a Bruxelles per chiedere i 60 milioni di euro. La Confederazione degli agricoltori portoghesi sarà a Bruxelles da mercoledì a venerdì per chiedere al Commissario europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, di approvare 60 milioni di euro di aiuti di Stato. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

PRAGA

Le dichiarazioni di Trump sulla NATO sono un probabile bluff elettorale, spiega il ministro ceco agli Affari UE. Le dichiarazioni del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, sul non-intervento americano nei confronti di un attacco contro un Paese alleato NATO che non destinasse almeno il 2% di PIL in spese militari, sono un potenziale “bluff” in vista delle elezioni. È quanto sostiene il ministro ceco per gli Affari europei Martin Dvořák, spiegando che nessun presidente americano abbandonerebbe il ruolo di leader globale degli Stati Uniti. Per saperne di più

VARSAVIA

Pegasus: anche l’ex premier polacco Morawiecki potrebbe essere stato spiato. Secondo i media polacchi, tra le vittime dell’uso improprio del software spia Pegasus durante il precedente governo conservatore guidato da Diritto e Giustizia (PiS) potrebbe esserci stato anche l’ex primo ministro Mateusz Morawiecki. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BUCAREST

Le ONG criticano la nuova legge rumena sul deepfake, perché rimarca l’approccio cinese. Il disegno di legge rumeno sul deep fake si avvicina più al modello cinese che a quello europeo; lo affermano diverse ONG che, dopo che il disegno di legge è tornato alle commissioni specializzate. Per saperne di più

SOFIA

Il partito bulgaro filorusso mostra segni di crisi in vista delle elezioni europee. Il più grande partito bulgaro di estrema destra e filorusso, Vazrazhdane, sta mostrando segni di crisi in vista delle elezioni europee di giugno, come dimostrano il calo nei sondaggi e le recenti uscite di scena, tra cui quella di una delle figure più importanti del partito. Per saperne di più

Agenda:

UE : Quinta riunione del Consiglio di partenariato UE-Armenia che dovrebbe concentrarsi sull’attuazione dell’accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia e sulle priorità, lo stato di diritto, il commercio e altro ancora;

: Quinta riunione del Consiglio di partenariato UE-Armenia che dovrebbe concentrarsi sull’attuazione dell’accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia e sulle priorità, lo stato di diritto, il commercio e altro ancora; La presidente della Commissione Ursula von der Leyen interviene alla sessione plenaria per il 50° anniversario dell’Agenzia internazionale dell’energia; incontra il presidente francese Emmanuel Macron;

La vicepresidente della Commissione Dubravka Suica riceve il presidente del CESE Oliver Röpke;

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides interviene in videomessaggio in occasione della Giornata internazionale del cancro infantile 2024, in un evento della Società europea di oncologia pediatrica;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski partecipa al Global Food Forum, organizzato da Farm Europe; partecipa alla tavola rotonda di alto livello sulla sicurezza alimentare europea, organizzata dall’eurodeputato Ivan Štefanec;

Il commissario Wopke Hoekstra riceve il presidente e amministratore delegato dell’Associazione internazionale per lo scambio di quote di emissioni (IETA) Dirk Forrister; partecipa all’evento di Bruegel “Obiettivi 2040: a che punto siamo sulla strada di un’UE neutrale dal punto di vista climatico?”

La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Iliana Ivanova incontra il ministro per i Veterani e il ministro per l’Istruzione superiore e la formazione continua della Scozia Graeme Dey, a Edimburgo, Regno Unito;

La commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e i mercati dei capitali Mairead McGuinness incontra la nuova presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea Claudia Buch; interviene alla quarta riunione ad alto livello sulle misure restrittive dell’Unione, organizzata dalla Commissione; apre il forum dei coordinatori delle sanzioni organizzato dalla Commissione;

Il commissario per il Mercato interno Thierry Breton incontra il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg; partecipa alla riunione del Consiglio Nord Atlantico (NAC) a Bruxelles.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]