Le Capitali – L’Italia fa i conti per aumentare la spesa militare

Le notizie di oggi dalle Capitali

L’Italia fatica ad aumentare la spesa militare. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha nuovamente proposto di escludere la spesa militare dalle regole europee sul bilancio degli Stati UE, viste le difficoltà dell’Italia a raggiungere l’obiettivo del 2% del PIL. Un tema fondamentale in vista del summit della NATO che si terrà a Vilnius l’11 e il 12 luglio. Per saperne di più

SPECIAL REPORT

Gli autoiniettori di adrenalina nei luoghi pubblici potrebbero salvare vite umane. L’anafilassi è una reazione allergica pericolosa per la vita, che può portare alla morte in pochi minuti e che richiede un rapido accesso a trattamenti di emergenza come gli autoiniettori di adrenalina; tuttavia, non esiste una legislazione a livello europeo. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

La proposta del Parlamento europeo per la ridistribuzione dei seggi: è stallo. Il Parlamento europeo aveva votato per l’aumento del numero dei seggi ed una nuova ridistribuzione. Eppure, è molto probabile che il Consiglio dei ministri dell’UE respinga la proposta, a vantaggio dello status quo. In fondo, gli Stati membri hanno posizioni estremamente divergenti. Per saperne di più

La svolta estremista dell’ex premier ceco Babiš potrebbe “spostare l’ago della bilancia” delle politiche UE. La svolta a destra del partito ceco ANO 2011, guidato dall’ex primo ministro Andrej Babiš, è sempre più in conflitto con la sua appartenenza al gruppo liberale Renew Europe al Parlamento europeo e con il partito ALDE, hanno dichiarato fonti politiche a EURACTIV. Per saperne di più

L’UE dà i “compiti” a Ucraina, Moldavia, Georgia e a sé stessa. Mentre l’Ucraina, la Georgia e la Moldavia dovrebbero accelerare il ritmo delle riforme quest’estate, per seguire il processo di adesione, l’Unione europea si sta muovendo molto lentamente sulle riforme interne. Per saperne di più

Riforma dell’UE: Francia e Germania sperano nell’intesa già entro l’anno. Francia e Germania sono fiduciose che la parziale riforma istituzionale dell’UE sarà possibile già quest’anno. Lo hanno dichiarato la ministra francese agli Affari europei e l’omologa segretario di Stato tedesca, Laurence Boone e Anna Lührmann, in un’intervista esclusiva a EURACTIV. Per saperne di più

Nessun passo avanti nei colloqui dell’UE con i leader di Kosovo e Serbia. I leader di Serbia e Kosovo non sono riusciti a trovare un accordo nei colloqui mediati dall’UE, che si son svolti a Bruxelles giovedì (22 giugno) sugli sforzi per porre fine a settimane di violenze nelle aree prevalentemente serbe del Kosovo settentrionale. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania è “malata”, dice l’ex commissario europeo. La Germania è “malata” e ha un estremo bisogno di innovazione e riforme, ha spiegato giovedì Günther Oettinger, ex commissario europeo tedesco, durante una conferenza. Per saperne di più

PARIGI

Gli agricoltori francesi chiedono a Macron “fermezza” sull’accordo UE-Mercosur. Gli agricoltori francesi hanno chiesto al presidente Emmanuel Macron di continuare a opporsi all’accordo UE-Mercosur per motivi ambientali, prima dell’incontro di venerdì con il suo omologo brasiliano Lula da Silva, mentre il presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Brasile si aspetta che l’accordo venga ratificato entro la fine dell’anno, come riporta Lusa. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

La National Crime Agency britannica arresta un trafficante di migranti. La National Crime Agency (NCA) ha arrestato mercoledì un uomo sospettato di essere il responsabile del traffico di migliaia di migranti attraverso il Mediterraneo dal Nord Africa all’Italia su imbarcazioni definite “trappole mortali”. Per saperne di più

Agenda:

UE : La vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica apre la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina 2023, organizzata dai governi del Regno Unito e degli Emirati Arabi Uniti;

: La vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica apre la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina 2023, organizzata dai governi del Regno Unito e degli Emirati Arabi Uniti; La commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen partecipa al Vertice sul Nuovo Patto di Finanziamento Globale; tiene un discorso a “La scienza e la lotta contro la povertà: quanto abbiamo fatto in 20 anni e cosa ci aspetta”. Visita il College de France;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]