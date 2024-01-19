Le Capitali – L’Europa si prepara alle elezioni americane

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

ATENE

Per il premier greco, l’UE dovrà lavorare con chiunque sia il prossimo presidente USA. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato giovedì che l’Europa dovrà collaborare con chiunque sarà il presidente scelto dagli elettori statunitensi alle prossime elezioni. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Germania: il governo tedesco nega il compromesso e gli agricoltori minacciano nuove proteste. La coalizione al governo in Germania si è rifiutata di fare marcia indietro nella sua resa dei conti politica con gli agricoltori, in agitazione. Il governo avrebbe deciso nella tarda serata di giovedì di attenersi ai suoi piani di taglio dei sussidi agricoli. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

DUBLINO

Per superare il veto bene escludere alcuni Paesi, spiega il ministro degli Esteri irlandese. Il ministro degli Esteri irlandese Micheál Martin (Fianna Fáil, Renew) ha suggerito che la minaccia di escludere i Paesi dall’UE e l’”astensione costruttiva” potrebbero essere “modi creativi” per evitare situazioni di stallo, che affliggono da tempo l’UE, come le decisioni in politica estera che richiedono l’unanimità di tutti i governi dell’Unione. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

VILNIUS

Lituania: “Pronti a fare tutto il necessario per dissuadere la Russia”. Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha dichiarato giovedì (18 gennaio) al World Economic Forum (WEF) di Davos che l’Occidente deve cambiare il suo messaggio di sostegno all’Ucraina da “finché serve” a “qualsiasi cosa serva”, se intende dissuadere la Russia dall’attaccare gli Stati baltici. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Il Tribunale costituzionale polacco: le nomine di Tusk ai media pubblici sono “illegali”. Le recenti nomine ai vertici dei media pubblici polacchi da parte del nuovo governo di Donald Tusk, che hanno scatenato una feroce reazione da parte dell’opposizione, sono illegali. Lo ha stabilito giovedì (18 gennaio) la controversa Corte costituzionale del Paese – una decisione che, secondo il ministro della Cultura Bartłomiej Sienkiewicz, non ha “alcun significato legale” e dovrebbe essere ignorata. Per saperne di più

BRATISLAVA

Pellegrini annuncerà la sua candidatura alle presidenziali, consolidando il governo di Fico. Il presidente del Parlamento slovacco ed ex primo ministro Peter Pellegrini annuncerà venerdì la sua candidatura presidenziale che, in caso di successo, rafforzerebbe la presa sul potere del Paese da parte del Primo ministro Robert Fico, con il quale è politicamente legato da quasi 20 anni. Per saperne di più

PRAGA

La Repubblica ceca non è pronta ad applicare la legge sui servizi digitali dell’UE. L’Ufficio ceco per le telecomunicazioni, che ha solo un mese di tempo prima di iniziare a garantire la conformità con la Legge sui servizi digitali (DSA) dell’UE, ha attualmente bisogno di più personale e della legislazione necessaria per garantire l’adempimento dei suoi compiti. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BUCAREST

Le proteste in Romania continuano nonostante la di mediazione da parte del governo. Giovedì il governo rumeno ha adottato misure che recepiscono le soluzioni raggiunte nei negoziati con i camionisti e gli agricoltori in protesta durante la settimana. Tuttavia, i manifestanti restano per strada e hanno esteso il blocco a un secondo valico di frontiera con l’Ucraina. Per saperne di più

SARAJEVO

Blinken (USA) vuole l’indipendenza della Bosnia dal gas russo. In una lettera inviata ai capi della diplomazia di Croazia e Bosnia-Erzegovina, Gordan Grlić Radman e Elmedin Konaković, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto di intervenire con il capo dell’HDZ BiH, Dragan Čović, per adottare urgentemente la legge sull’interconnessione meridionale del gas, che collegherebbe Bosnia e Croazia e ridurrebbe la dipendenza della Bosnia dal gas russo. Per saperne di più

BELGRADO

Vučić a Davos: I Balcani occidentali hanno bisogno di una Germania più forte. La Serbia e gli altri Paesi dei Balcani occidentali hanno bisogno di una Germania più forte, ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vučić durante un dibattito al Forum economico mondiale a Davos, dove ha affermato che la Serbia ha raddoppiato il suo PIL negli ultimi 10 anni. Per saperne di più



Agenda:

UE : La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il Primo ministro svedese Ulf Kristersson e il Primo ministro finlandese Petteri Orpo a Stoccolma, Svezia; visita al centro di innovazione Stora Enso;

: La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il Primo ministro svedese Ulf Kristersson e il Primo ministro finlandese Petteri Orpo a Stoccolma, Svezia; visita al centro di innovazione Stora Enso; La Vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica interviene all’apertura del 3° vertice sulla demografia sul tema “Gestire l’emergenza demografica: Il ruolo della scienza, dei governi e dei cittadini”, ad Atene, Grecia; incontra il Ministro di Stato Stavros Papastavrou;

Il Vicepresidente Margaritis Schinas partecipa al vertice sulla sicurezza informatica di Bruxelles;

Il Vicepresidente Maroš Šefčovič partecipa all’evento del WEF su “È possibile una ‘coopetizione’ geopolitica?”; Partecipa all’evento del WEF su “Rischi globali: Cosa c’è nella posta?”;

La Commissaria per la Salute Stella Kyriakides tiene una videoconferenza con la coalizione spagnola di esperti sul cancro al seno triplo negativo metastatico; partecipa alla firma dell’accordo di associazione del Montenegro a EU4Health con il ministro della Salute Vojislav Šimun; rilascia osservazioni in videoconferenza all’evento per il centenario dell’Organizzazione mondiale per la salute animale, organizzato dalla presidenza belga;

La Commissaria per l’energia Kadri Simson partecipa alla riunione ministeriale del gruppo di alto livello sulla connettività energetica dell’Europa centrale e sudorientale (CESEC);

Il Commissario per la Giustizia Didier Reynders è a Varsavia, Polonia, per incontrare il Presidente della commissione Affari UE del Senato Bogdan Klich, il Presidente della commissione Affari UE del Sejm Michał Kobosko, il Ministro degli Affari esteri Radosław Sikorski, il Ministro della Giustizia Adam Bodnar, il Ministro degli Affari UE Adam Szłapka; incontrerà le associazioni di giudici, procuratori e ONG polacche.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]