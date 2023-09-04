Le Capitali: L’Energia nucleare divide l’Europa

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.





Le notizie di oggi dalle Capitali

BERLINO | ROMA

Germania e Italia rappresentano il crescente divario sul nucleare in UE. La ferma opposizione della Germania all’energia nucleare è stata ulteriormente rafforzata dalle dichiarazioni del Cancelliere Olaf Sholz, mentre l’Italia si impegna ad accelerare l’impiego dell’energia nucleare nel tentativo di tagliare i costi, salvare l’economia e alimentare la transizione verde. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Il Presidente del Senato francese chiede una riforma costituzionale e un referendum sull’immigrazione. Una vera politica dell’immigrazione non può essere realizzata senza una riforma della Costituzione francese, ha dichiarato sabato a Le Parisien il Presidente del Senato francese Gérard Larcher (Les Républicains). Per saperne di più

///

L’AIA

I Paesi Bassi concedono ancora troppi sussidi per i combustibili fossili. Nonostante la promessa di eliminare gradualmente i sussidi per i combustibili fossili entro il 2025, il governo concede attualmente sussidi più consistenti di quanto si pensasse: è quanto emerge da un recente studio condotto da diversi gruppi di azione per il clima. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Sei ministri spagnoli presenteranno le priorità della Presidenza del Consiglio dell’UE. Sei ministri del Governo spagnolo si presenteranno giovedì (7 settembre) per la prima volta dinanzi al Parlamento europeo, per presentare il programma della presidenza spagnola del Consiglio dell’UE. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, il primo ministro Pedro Sánchez è atteso in ottobre. Per saperne di più

Il leader separatista catalano: l’amnistia è “necessaria” ma non sufficiente per risolvere il conflitto con Madrid. Domenica, il leader dei separatisti catalani Oriol Junqueras ha dichiarato che un’amnistia per coloro che sono stati coinvolti nei tentativi di secessione della Catalogna nel 2017 è necessaria ma non sufficiente, per risolvere il conflitto politico tra la regione e il governo centrale spagnolo. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

La Polonia istituirà un ministero per la transizione energetica. Il governo polacco promette di istituire un nuovo ministero per la transizione energetica in caso di vittoria alle prossime elezioni di ottobre. Lo ha annunciato domenica il primo ministro Mateusz Morawiecki. Per saperne di più

///

PRAGA

L’ex premier ceco Babiš esce dal settore dei media, vendendo la sua casa editrice. Andrej Babiš, attuale leader dell’opposizione ceca ed ex primo ministro, esce dal mondo dei media vendendo la casa editrice Mafra al gruppo Kaprain, guidato dall’imprenditore ceco Karel Pražák. Le principali testate della casa editrice erano i quotidiani molto diffusi Mf Dnes, Lidové noviny e Metro. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Il cittadino russo, che si è rifiutato di combattere contro l’Ucraina, ottiene asilo in Bulgaria. Il cittadino russo Alexander Stotzky, che ha partecipato a molte proteste contro il presidente Vladimir Putin e l’invasione russa dell’Ucraina, ha finalmente ottenuto lo status di rifugiato in Bulgaria venerdì scorso, dopo che gli era stato ripetutamente rifiutato poiché, secondo i giudici, la sua incolumità non sarebbe stata in pericolo in Russia. Per saperne di più

///

TIRANA

Albania: la legge sull’assicurazione obbligatoria contro i terremoti divide l’opinione pubblica. Il governo ha sottoposto a consultazione pubblica un progetto di legge che prevede il pagamento di un’assicurazione obbligatoria da parte di tutti i cittadini per coprire i costi di ricostruzione in caso di un altro grande terremoto, come quello che ha ucciso 51 persone nel 2019. Per saperne di più

///

BELGRADO

L’opposizione serba pensa di bloccare il Parlamento mentre continuano le proteste. La diciottesima manifestazione antigovernativa “Serbia contro la violenza” si è tenuta sabato nel centro di Belgrado. Gli organizzatori e il membro dell’Assemblea nazionale della Repubblica Aleksandar Jovanović Ćuta hanno chiesto all’opposizione di bloccare i lavori del parlamento, una proposta che secondo lui è stata messa “sul tavolo”. Per saperne di più

Agenda:

UE : I ministri dello Sviluppo tengono una riunione informale di 2 giorni in Spagna;

: I ministri dello Sviluppo tengono una riunione informale di 2 giorni in Spagna; Continua la riunione informale dei ministri dell’Agricoltura; tra i punti salienti dell’agenda figurano le tecniche di editing genetico per rendere la produzione più resistente ai cambiamenti climatici;

La Vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová riceve la Vice prima ministra e ministra degli Affari esteri bulgara Mariya Gabriel;

Il membro del Comitato esecutivo della BCE Fabio Panetta si rivolge alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) sull’euro digitale;

Germania : La Ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock e l’omologa rumena Luminita Odobescu si incontrano;

: La Ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock e l’omologa rumena Luminita Odobescu si incontrano; Cipro : Il Presidente Nikos Christodoulides ospita il Premier israeliano Benjamin Netanyahu e il Premier greco Kyriakos Mitsotakis per un vertice trilaterale;

: Il Presidente Nikos Christodoulides ospita il Premier israeliano Benjamin Netanyahu e il Premier greco Kyriakos Mitsotakis per un vertice trilaterale; Russia: Il Presidente Vladimir Putin ospita a Sochi il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]