Le Capitali – Le immagini di Ilaria Salis e lo sconcerto del governo italiano

Le notizie di oggi delle Capitali

Le immagini di Ilaria Salis incatenata nel tribunale di Budapest fanno discutere l’Italia. Le immagini di una donna italiana incatenata durante un’udienza in tribunale a Budapest hanno scatenato un grande dibattito in Italia, con i leader politici che hanno esortato a fare qualcosa per risolvere la situazione, anche se la sua famiglia dice di aver già denunciato più volte le condizioni della sua detenzione iniziata un anno fa. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Gli attivisti per il clima di “Ultima Generazione” sono pronti a cambiare marcia nelle loro proteste. Il gruppo tedesco di attivisti per il clima “Ultima Generazione” smetterà di incollarsi alle strade come principale forma di protesta, optando invece per eventi più grandi e interferenze più mirate. Per saperne di più

///

PARIGI

La Francia “ipocrita” incolpa Bruxelles per i problemi degli agricoltori. Nel deviare la responsabilità del malessere degli agricoltori verso Bruxelles, puntando il dito contro la politica commerciale e la “burocrazia” dell’UE, il governo francese rischia di apparire “ipocrita”, con scarso vantaggio politico. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA | PARIGI

La Svezia rafforza i legami militari con la Francia e Macron ribadisce la richiesta di sovranità UE nella difesa. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato accordi per rafforzare i legami militari, durante il primo giorno della visita di Macron in Svezia. Il presidente francese ha già ripetuto il suo appello per una maggiore sovranità dell’UE in un contesto geopolitico sempre più teso e con la possibilità di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Il Parlamento spagnolo continuerà il dibattito sulla legge per l’amnistia, dopo il rifiuto dei separatisti catalani. Il Parlamento spagnolo riprenderà i negoziati su un progetto di legge di amnistia per i sostenitori dell’indipendenza catalana responsabili del tentativo di secessione del 2017, dopo la bocciatura da parte della Camera bassa martedì (30 gennaio), quando il partito catalano Junts ha chiesto di ampliarne la portata. Per saperne di più

///

LISBONA

Il PIL del Portogallo ha registrato una crescita del 2,3% nel 2023. L’economia portoghese è cresciuta del 2,2% su base annua e dello 0,8% su base trimestrale nell’ultimo trimestre del 2023, evitando la recessione tecnica e garantendo una crescita del PIL del 2,3% per l’intero anno. Lo ha certificato martedì l’istituto nazionale di statistica portoghese INE. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Ministro degli Esteri polacco: La Germania non è più “inattiva” sull’Ucraina. Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha elogiato i progressi della Germania nel sostegno all’Ucraina, durante il suo viaggio a Berlino martedì, ricordando il suo famoso discorso sull’inazione tedesca quando ricopriva la stessa carica nel 2011. Per saperne di più

///

PRAGA

La Repubblica Ceca chiede conto degli attacchi ai suoi camionisti da parte dei manifestanti francesi. Il governo ceco, i parlamentari europei e l’Associazione stradale ceca chiedono una risposta immediata agli incidenti in cui gli agricoltori francesi in protesta hanno fermato i camionisti cechi, distrutto i prodotti agricoli non francesi a bordo e, secondo quanto riportato, talvolta aggredito i conducenti. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria emette un mandato di arresto europeo per sei spie russe sospettate di terrorismo. La procura bulgara ha emesso martedì (30 gennaio) un mandato di arresto europeo per sei spie russe sospettate di attacchi terroristici contro fabbriche e depositi di armi bulgari. Per saperne di più

///

BUCAREST | CHISINAU | KYIV

Chisinau firma un accordo con la BEI per l’autostrada che collegherà l’UE con Moldavia, Romania e Ucraina. La Moldova ha firmato martedì un accordo con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per garantire il finanziamento dell’autostrada Iasi-Ungheni-Chisinau-Odesa, segnando il primo passo verso la costruzione di quello che è destinato a diventare un corridoio vitale per il collegamento della Moldavia all’UE. Per saperne di più

Agenda:

UE : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen presiede la riunione del Collegio dei Commissari; ospita il vertice delle parti sociali di Val Duchesse, con il primo ministro belga Alexander de Croo, per la Presidenza belga del Consiglio dell’UE; presiede la cerimonia d’onore per Jacques Delors;

: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen presiede la riunione del Collegio dei Commissari; ospita il vertice delle parti sociali di Val Duchesse, con il primo ministro belga Alexander de Croo, per la Presidenza belga del Consiglio dell’UE; presiede la cerimonia d’onore per Jacques Delors; La vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová interviene alla Conferenza dei presidenti del Parlamento sulla lotta alla disinformazione in vista delle elezioni del PE;

I vicepresidenti Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis si incontrano con il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen a Washington DC, Stati Uniti; partecipano a una discussione congiunta sul pacchetto di sicurezza economica dell’UE, organizzata dal Centro di studi strategici e internazionali;

La vicepresidente Margrethe Vestager partecipa all’evento transatlantico degli stakeholder del mercato verde; incontra il Consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden Jake Sullivan e il Direttore del Consiglio economico nazionale degli Stati Uniti Lael Brainard;

Il vicepresidente Valdis Dombrovskis partecipa all’evento per le parti interessate dell’Iniziativa transatlantica sul commercio sostenibile (TIST);

Il vicepresidente Maroš Šefčovič ospita il Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) Nicola Beer;

Il vicepresidente Margaritis Schinas riceve il Presidente del Governo di Aragona Jorge Azcón;

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides ospita l’evento di alto livello della Giornata mondiale contro il cancro “Europe’s Beating Cancer Plan: Unire le forze”;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski incontra il ministro francese dell’Agricoltura e dell’Alimentazione Marc Fesneau;

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni ospita la presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) Nadia Calviño;

Il commissario per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit partecipa all’evento “Verso una PAC più equa per i lavoratori”, organizzato dall’EFFAT;

La presidente del Parlamento Roberta Metsola ospita il primo ministro irlandese Leo Varadkar;

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento vota sulla sostituzione/modifica del quadro sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’UE.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]