Le Capitali – L’accusa della Serbia all’Ue

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

L’edizione di oggi delle Capitali è realizzata in collaborazione con l’iniziativa EU Diversity 2023.

Coinvolgi la tua realtà locale e iscrivila al Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità

Clicca sul banner qui sopra oppure al link che segue e partecipa all’iniziativa.

ISCRIVITI >>>

Le notizie di oggi dalle Capitali:

BELGRADO

Vučić: Francia e Germania usano gli investimenti per fare pressione sul percorso della Serbia nell’Ue. Il Presidente serbo Aleksander Vucic ha dichiarato, durante un discorso tenuto lunedì sera, che non ci saranno progressi per la Serbia nel suo percorso verso l’Ue se non prenderà in considerazione quello che ha definito un piano “franco-tedesco” per le relazioni con il Kosovo e che il compromesso potrebbe essere l’unica opzione per evitare l’interruzione degli investimenti dell’Ue. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Qatargate: Panzeri potrebbe fare nomi di eurodeputati tedeschi e francesi. Antonio Panzeri, la presunta mente dello scandalo Qatargate, potrebbe fornire alla giustizia belga nuovi nomi di eurodeputati di nazionalità tedesca, francese e italiana. A dichiararlo lunedì, l’avvocato dell’europarlamentare greca Eva Kaili, ancora in carcere. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Scholz: ancora silenzio sulla consegna dei carri armati all’Ucraina. Il Cancelliere Olaf Scholz ha rifiutato di commentare la consegna di carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca per i quali il suo Paese deve dare il via libera, nonostante le crescenti pressioni all’interno della sua stessa coalizione di governo e dei partner internazionali. Per saperne di più

///

PARIGI

Le Pen: no all’invio di armi pesanti, per evitare escalation. La leader dell’estrema destra Marine Le Pen si è detta contraria all’invio di carri armati pesanti in Ucraina, temendo che possa aggravare il conflitto in corso con la Russia. Per saperne di più

///

VIENNA | SOFIA

L’Austria stringe un’alleanza per aiutare la Bulgaria a proteggere i suoi confini. Il cancelliere Karl Nehammer ha chiesto alla Commissione europea di aiutare la protezione delle frontiere bulgare con 2 miliardi di euro e sta lavorando alla costruzione di un’alleanza all’interno dell’UE per spingere la Commissione a una linea più rigorosa sulla protezione delle frontiere. Per saperne di più

///

BRUXELLES

Il deficit di bilancio del Belgio è ora il più alto dell’Eurozona. Il Belgio ha registrato un deficit di bilancio pari al 5,1% del Pil nel terzo trimestre del 2022, ovvero il più grande deficit di bilancio tra i Paesi dell’Eurozona, secondo i dati Eurostat di lunedì. Per saperne di più

///

L’AIA

Gli olandesi invieranno otto F-35 in Polonia. Otto F-35 della Royal Netherlands Air Force partiranno per la Polonia alla fine di gennaio per difendere il fianco orientale della Nato. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Brexit – l’appello dell’ex capo del governo irlandese. Trovare un compromesso per porre fine alla lunga impasse sul Protocollo dell’Irlanda del Nord “non è una scienza missilistica”, ha dichiarato lunedì l’ex Taoiseach irlandese Bertie Ahern ai deputati britannici, aggiungendo che è “incomprensibile” che non si riesca a risolvere la questione. Per saperne di più

SUD EUROPA

ROMA

Firmati due accordi sull’energia tra Eni e l’algerina Sonatrach. In occasione della visita di Stato del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Algeria, sono stati firmati due memorandum di intesa tra Eni e l’azienda di Stato algerina Sonatrach, una delle principali aziende petrolifere al mondo e la più importante società per azioni africana. Per saperne di più



NOTIZIE DAI BALCANI

LUBIANA

La Slovenia registra un forte aumento dell’immigrazione irregolare. La polizia slovena ha catturato 32.042 migranti che hanno attraversato irregolarmente il confine l’anno scorso, con un aumento del 214% rispetto all’anno precedente, dovuto in gran parte all’enorme afflusso di persone provenienti da Afghanistan, Burundi, India, Pakistan e Russia. Per saperne di più

Agenda

UE : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte; riceve l’ex presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte;

: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte; riceve l’ex presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte; Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni partecipano alla conferenza di alto livello intitolata “Croazia, 20° membro dell’area euro” a Zagabria, Croazia;

La vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager incontra il Presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer;

La vicepresidente della Commissione Ue Vĕra Jourová riceve la ministra della Giustizia ungherese Judit Varga;

Il commissario per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness incontra il presidente della Corte dei conti europea Tony Murphy e il garante europeo della protezione dei dati Wojciech Wiewiórowski;

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi partecipa alla Conferenza sui Balcani occidentali a Trieste;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra la vicesegretaria generale dell’Onu e presidente del Gruppo Onu per lo sviluppo sostenibile Amina J. Mohammed;

Gli eurodeputati tengono una conferenza stampa in merito al voto sulle regole di trasparenza e targeting della pubblicità politica in seno alla commissione per il Mercato interno e la Protezione dei consumatori (IMCO);

La commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali (EMPL) vota su un reddito minimo adeguato che garantisca l’inclusione attiva;

La XV Conferenza spaziale europea sul tema “Garantire il futuro dell’Europa nello spazio” si svolge a Bruxelles (in Belgio);

Germania: Il ministro della Difesa Boris Pistorius incontra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. A seguire, terranno una conferenza stampa congiunta;

Il ministro della Difesa Boris Pistorius incontra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. A seguire, terranno una conferenza stampa congiunta; Francia: La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock tiene un discorso all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].