Le Capitali – La Spagna potrebbe riconoscere unilateralmente lo stato di Palestina

MADRID

La leader di Sumar condannerà “l’ipocrisia internazionale” durante la sua visita in Palestina. La leader della piattaforma Sumar e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Díaz si recherà in Palestina per firmare diversi accordi bilaterali, chiedere un cessate il fuoco e condannare “l’ipocrisia” della comunità internazionale nel conflitto mediorientale. Lo hanno confermato mercoledì fonti ufficiali. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Gli studenti fuorisede potranno votare alle europee (forse). Sul palco dell’Ariston gli artisti in gara hanno portato una matita, per ricordare che a giugno si terranno le elezioni europee alle quali, in teoria, tutti i cittadini italiani sono chiamati a votare, tuttavia nella pratica per alcune persone sarà molto difficile, se non impossibile esprimere il proprio voto. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

L’economia tedesca va “drammaticamente male”. L’economia tedesca sta andando “drammaticamente male”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Robert Habeck (Verdi) in occasione di una fiera a Lipsia mercoledì (14 febbraio), con il governo che ora si aspetta per il 2024 un tasso di crescita, al massimo, del 0,2%. Per saperne di più

PARIGI

La polizia ha scoperto che un’ex collaboratore di Macron aveva legami economici con la Russia. La polizia francese ha scoperto che Alexandre Benalla, ex collaboratore di spicco di Emmanuel Macron, era coinvolto in imprese che stipulavano accordi di sicurezza privata con oligarchi russi e beneficiava personalmente di alcuni dei proventi, anche quando lavorava ancora all’Eliseo. Per saperne di più

L’ex presidente Sarkozy è stato condannato – ancora una volta – per finanziamento illegale della campagna elettorale. L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy (2007 – 2012) è stato dichiarato colpevole di finanziamento illegale nella campagna elettorale per le presidenziali del 2012 dalla Corte d’Appello di Parigi mercoledì (14 febbraio) e condannato a un anno di carcere. Per saperne di più

L’AIA

Paesi Bassi: Wilders cerca di superare lo stallo per la formazione del nuovo governo. Il leader dell’estrema destra olandese Geert Wilders ha dichiarato mercoledì (14 febbraio) di aver chiesto a un nuovo esponente del partito di rilanciare i colloqui per la formazione di un governo olandese, a quasi tre mesi dalle elezioni. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

LISBONA

Bruxelles promette una rapida approvazione delle modifiche al piano nazionale della PAC del Portogallo. La Commissione europea ha promesso di accelerare l’approvazione della riprogrammazione del Piano strategico nazionale portoghese per l’attuazione della Politica agricola comune (PAC), ha dichiarato la Confederazione degli agricoltori portoghesi, che mercoledì ha incontrato il commissario all’Agricoltura Janusz Wojciechowski. Adesso la palla è nel campo del governo. Per saperne di più

ATENE

La Chiesa greco-ortodossa chiede un voto per appello nominale per la legge sul matrimonio omosessuale. La Chiesa ortodossa greca ha chiesto mercoledì (14 febbraio) ai deputati di tenere una votazione per appello nominale sulla legge sui matrimoni tra persone dello stesso sesso, una questione delicata che ha scatenato un intenso dibattito nel Paese e diviso Nuova Democrazia, il partito conservatore al governo. Per saperne di più

NICOSIA

Cipro potrebbe iniziare la produzione di gas naturale già nel 2026, secondo il ministro dell’Energia. Cipro potrebbe iniziare a produrre il suo primo gas naturale (in gergo tecnico il primo flusso potenzialmente commercializzabile) già nel 2026 e prevede di partecipare a un progetto di cavo elettrico ad alta potenza che collegherà il Mediterraneo orientale all’Europa continentale, ha detto a Reuters il ministro dell’Energia cipriota George Papanastasiou. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Varsavia e Bruxelles faticano a trovare un accordo sul cronoprogramma del PNRR. Secondo i media polacchi, la Polonia dovrebbe subire ulteriori ritardi nel ricevere la prima tranche di 6 milioni di euro stanziati nell’ambito del Programma Next Generation EU, poiché il governo e la Commissione europea stanno lottando su questioni ancora irrisolte. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria è alla ricerca di un acquirente strategico per Lukoil Neftochim negli USA. La “necessità di trovare un acquirente strategico” per la raffineria Lukoil Neftochim di Burgas e le possibilità di ridurre la dipendenza dal gas e dal petrolio russo nella regione balcanica sono state discusse da una delegazione del governo bulgaro durante la sua visita negli Stati Uniti, ha dichiarato mercoledì il ministero delle Finanze. Per saperne di più

Agenda:

UE: Il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas interviene alla Conferenza sulla sicurezza informatica di Monaco; incontra la viceconsigliera per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Anne Neuberger;

Il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas interviene alla Conferenza sulla sicurezza informatica di Monaco; incontra la viceconsigliera per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Anne Neuberger; La vicepresidente Dubravka Šuica partecipa al dibattito della sessione plenaria del CESE sul dialogo civile;

La Commissaria per gli Affari interni Yiva Johansson interviene all’evento di avvio del progetto CEPOL “EU4Security”, a Chișinău, in Moldova; interviene al Forum sulla sicurezza online dei minori; interviene alla 9a riunione del Polo di sostegno dell’UE per la sicurezza interna e la gestione delle frontiere in Moldova;

La commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e i mercati dei capitali Mairead McGuinness interviene alla conferenza “Porre fine alla discriminazione finanziaria nei confronti dei sopravvissuti al cancro”;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita ufficiale a Varsavia, Polonia: incontra il primo ministro Donald Tusk, la marescialla del Senato polacco Małgorzata Kidawa-Błońska, il maresciallo del Sejm polacco Szymon Hołownia, il ministro degli Affari esteri polacco Radoslaw Sikorski.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]