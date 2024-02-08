Le Capitali – La Repubblica Ceca rivaluta il processo di adesione all’Euro

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

Il dibattito sull’adesione della Repubblica Ceca all’Eurozona va avanti “in modo significativo”, dice il ministro Dvořák. Il dibattito ceco sull’adesione all’Eurozona è andato avanti in modo molto significativo, ha dichiarato a Euractiv Czechia il ministro degli Affari europei Martin Dvořák, nonostante la cancellazione del suo delegato “inviato per l’euro”, nominato senza la previa approvazione dei partner della coalizione. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

“Ultima generazione” si presenta alle europee con l’obiettivo di “scuotere” il Parlamento europeo. Si allunga la lista dei partiti marginali tedeschi che puntano ad ottenere almeno un seggio al Parlamento europeo, anche con obiettivi ambiziosi come gli attivisti per il clima che vogliono “scuotere davvero” la politica europea. Per saperne di più

///

PARIGI

Gli eurodeputati francesi di estrema destra firmano una risoluzione per “abolire” il Green Deal. Almeno 6 dei 18 eurodeputati della delegazione del partito di estrema destra francese RN (Rassemblement National) al Parlamento europeo hanno già firmato o firmeranno giovedì una risoluzione che chiede di “abolire” il Green Deal. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Il premier spagnolo si impegna a rafforzare il potere degli agricoltori nella filiera alimentare. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si è impegnato, mercoledì 7 febbraio, a rafforzare la legge nazionale sulla catena alimentare e a snellire le procedure della Politica agricola comune (PAC), per evitare quella che il partito di estrema destra Vox ha definito “la ribellione dei trattori”. Per saperne di più

///

LISBONA

La Commissione sanziona il Portogallo per le sue carenze in materia di conservazione dei beni culturali e ambientali. La Commissione europea ha avviato mercoledì un procedimento legale contro il Portogallo presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) in due casi individuali per il mancato rispetto di una sentenza della Corte sulla conservazione di siti considerati zone speciali di conservazione e ha minacciato sanzioni. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

L’opposizione polacca prende d’assalto il parlamento per far entrare gli ex deputati del PiS. I deputati del Partito Legge e Giustizia (PiS) hanno tentato di prendere d’assalto il Parlamento polacco mercoledì, costringendo la sicurezza a consentire l’ingresso nel palazzo di due ex deputati del PiS espulsi, Mariusz Kamiński e Maciej Wąsik. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Il governo di Sofia avvia un’indagine contro “l’aggressione” del regime di Mosca. Le autorità di Sofia stanno preparando modifiche al codice penale per consentire alla Bulgaria di perseguire il regime del Cremlino per la guerra di aggressione contro l’Ucraina, ha dichiarato a Euractiv Bulgaria il ministro della Giustizia Atanas Slavov. Per saperne di più

///

BUCAREST

La Commissione europea ammonisce la Romania sulla gestione delle discariche. La Romania ha ricevuto mercoledì un avvertimento per non aver rispettato pienamente le direttive quadro dell’UE sulle discariche e sui rifiuti, nonostante sia già stata multata dalla Corte di giustizia europea a dicembre. Per saperne di più

///

BELGRADO | PRISTINA | PECHINO

L’UE deve continuare a promuovere il dialogo tra Serbia e Kosovo, afferma l’ambasciatore cinese. La Cina ha incoraggiato l’UE a continuare a compiere sforzi positivi per promuovere il dialogo tra Belgrado e Pristina e spera che essa svolga un ruolo costruttivo come mediatore, ha dichiarato l’ambasciatore cinese Li Ming dopo un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vučić. Per saperne di più

Agenda:

UE : Riunione informale dei ministri della competitività per discutere il rafforzamento degli appalti pubblici, autonomia strategica, industria e innovazione e altro ancora;

: Riunione informale dei ministri della competitività per discutere il rafforzamento degli appalti pubblici, autonomia strategica, industria e innovazione e altro ancora; La presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, in visita ufficiale a Nouakchott, incontrano il presidente della Mauritania Mohamed Ould El-Ghazaouani;

Il vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica pronuncia il discorso principale all’evento “Riconnettere i cittadini dell’UE al mercato unico e il ruolo specifico dei SIEG”, organizzato dalla presidenza belga a Liegi, in Belgio;

Il vicepresidente Maroš Šefčovič partecipa alla riunione della Rete dei capi delle agenzie dell’UE;

Il vicepresidente Valdis Dombrovskis riceve il governatore della Banca nazionale ucraina Andrii Pyshnyi;

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni a Washington D.C.i: partecipa a una tavola rotonda a porte chiuse presso la Brookings Institution; incontra il presidente della Federal Reserve Jerome Powell; incontra il segretario al Tesoro Janet Yellen;

La commissaria per l’Uguaglianza Helena Dalli partecipa al trilogo sulla Carta europea della disabilità; pronuncia un discorso online alla 9a Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza;

Il commissario per l’Azione per il clima Wopke Hoekstra incontra il presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) Nadia Calviño e il presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) Odile Renaud-Basso;

Il commissario per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit partecipa al trilogo sulla direttiva sul lavoro su piattaforma;

La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Iliana Ivanova partecipa al dibattito in sessione plenaria del Parlamento sulle condizioni di lavoro degli insegnanti nell’UE;

La sessione plenaria del Parlamento vota sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia, sulle priorità dell’UE per la 68a sessione della Commissione ONU sullo status delle donne, sulla situazione in Serbia dopo le elezioni, sul Russiagate, le accuse di interferenze russe nei processi democratici dell’UE.

***

