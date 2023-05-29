Le Capitali – La Polonia non intende cedere sull’unanimità nell’UE

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

VARSAVIA

La maggioranza dei polacchi è contraria ad abbandonare l’unanimità nell’UE. La maggior parte dei polacchi è contraria all’abolizione del voto all’unanimità nell’UE e solo un decimo è favorevole all’idea, secondo i risultati del sondaggio dell’Istituto per i Cambiamenti Sociali, pubblicato domenica da wPolityce.pl. Per saperne di più

PAROLA AL NETWORK

Euractiv sotto accusa in Grecia – La risposta del Direttore editoriale. In quella che sembra essere un’altra invettiva contro la stampa libera, un giornale greco ha pubblicato questo fine settimana un rapporto che collega EURACTIV con ambienti di “intelligence straniera” e con alcuni partiti politici in Grecia. Dichiariamo chiaramente che, come sempre, il nucleo della nostra informazione è “indipendente e libero da pregiudizi”, ed esprimiamo la nostra preoccupazione e il nostro più profondo sgomento per il rapporto infondato, diffamatorio e altamente speculativo pubblicato ad Atene, che non rispetta i buoni standard giornalistici. Leggi tutto

ISTITUZIONI UE

In dirittura di arrivo la prima legge UE sull’intelligenza artificiale. Secondo la Commissione, l’Unione europea quest’anno raggiungerà un accordo sulla prima legge in materia di intelligenza artificiale (IA). Eppure, secondo le dichiarazioni della commissaria per il digitale Margrethe Vestager in un’intervista, le nuove norme potrebbero non entrare in vigore prima del 2025. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Fitto: nessun ritardo nel PNRR, un errore concentrarsi solamente sugli obiettivi intermedi. Il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto ha nuovamente assicurato che non vi sono ritardi nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sottolineando che l’obiettivo, anche nel confronto “positivo” con la Commissione europea è “fare le cose per bene”. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La vittoria di Erdoğan in Turchia delude la coalizione di governo tedesca. L’esito delle elezioni presidenziali in Turchia, dove ha prevalso Recep Tayyip Erdoğan, ha deluso i politici tedeschi. In Germania vivono circa tre milioni di persone con origini turche, a seguito di una politica concertata per attrarre lavoratori stranieri negli anni Settanta. Circa 1,5 milioni di loro mantengono la cittadinanza turca, rendendoli un gruppo importante per le elezioni. Per saperne di più

///

PARIGI

La Francia lancia una campagna contro la violenza sulle donne. Martedì, comincerà in Francia una grande operazione per la sicurezza delle donne, che comprende raccomandazioni e misure preventive per i testimoni e le vittime di aggressioni. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Per saperne di più

///

L’AIA

In Olanda, il sindacato della polizia protesta contro i manifestanti per il clima. Il sindacato della polizia olandese ha criticato la Procura per non aver perseguito la stragrande maggioranza dei manifestanti per il clima, arrestati durante la protesta di massa organizzata dal gruppo ambientalista Extinction Rebellion all’Aia, sabato scorso. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Regno Unito e India rafforzano la cooperazione su scienza e tecnologia. Il ministro degli Esteri inglese Lord Ahmad sarà in visita in India, dal 27 al 31 maggio, per accelerare i legami scientifici e tecnologici tra i due Paesi. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Finlandia: proseguono i negoziati per il governo, dopo l’ok sulle migrazioni. Il futuro primo ministro Petteri Orpo ha annunciato il via libera del Partito popolare svedese di Finlandia (formazione politica che rappresenta la minoranza linguistica degli svedesi nel Paese nordico) sul compromesso che riguarderà la gestione della politica migratoria, proposto durante i negoziati per la formazione del governo. Alcune dichiarazioni e un’uscita di scena avevano minacciato la stabilità della nuova maggioranza finlandese. Per saperne di più

NOTIZIE DAL BALCANI

SOFIA

Scandalo intercettazioni in Bulgaria, spunta anche la von der Leyen. Il nome della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stato tirato in ballo nell’ultimo scandalo politico in Bulgaria, dopo che una registrazione di cinque ore – incluso l’ex primo ministro Kiril Petkov che riferisce ai suoi compagni di partito una discussione su Schengen con la von der Leyen – è stata diffusa dal deputato di Il Cambiamento continua Radostin Vassilev. Per saperne di più

Agenda:

SLOVACCHIA: Inizia il forum GLOBSEC 2023 a Bratislava, con la partecipazione di Emmanuel Macron, Roberta Metsola e Ursula von der Leyen.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor e Sofia Stuart Leeson]