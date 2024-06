Le Capitali – La Francia non esclude l’intervento militare per risolvere la guerra russa in Ucraina

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

PARIGI

La Francia terrà un dibattito parlamentare sul sostegno all’Ucraina. Il governo francese ha annunciato che terrà un dibattito parlamentare sulla situazione in Ucraina, con il presidente Emmanuel Macron sotto accusa dopo che lunedì (26 febbraio) ha affermato che nessuna opzione – compreso l’invio di truppe sul terreno – dovrebbe essere esclusa per garantire la vittoria dell’Ucraina sulla Russia. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Il centrodestra perde la Sardegna. Brutto segnale per la Meloni in vista delle europee di giugno. La vittoria della candidata del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna contro Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia rappresenta una netta battuta d’arresto per la destra e la coalizione di governo guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista delle elezioni europee di giugno. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Il Parlamento europeo dà il via libera alla normativa UE sul ripristino della natura. Il Parlamento europeo ha approvato martedì (27 febbraio) con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni la normativa europea sul ripristino della natura, concordata con i governi dell’UE. Una volta approvato anche dal Consiglio, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania ospiterà a Berlino i colloqui di pace tra Armenia e Azerbaigian. Per risolvere il decennale conflitto tra i due Paesi, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock terrà mercoledì e giovedì a Berlino colloqui bilaterali e trilaterali con le sue controparti armena e azera. Per saperne di più

Germania: i verdi mettono in guardia sulla tenuta della maggioranza. L’eredità della prima coalizione “semaforo” di governo in Germania (socialisti, liberali e verdi) è messa a rischio dalle continue lotte intestino. Lo ha dichiarato martedì (27 febbraio) il ministro dell’Agricoltura dei Verdi, Cem Özdemir, preoccupato per i risultati del governo e per le ristrettezze delle finanze pubbliche. Per saperne di più

///

PARIGI

La Francia spera che altri paesi UE seguano il suo esempio sull’aborto. La Francia spera che l’attuale dibattito sul diritto all’aborto sancito dalla Costituzione ispiri i suoi partner dell’UE. Lo ha dichiarato la ministra francese per l’Uguaglianza di genere e la Diversità, Aurore Bergé, in occasione della riunione informale dei ministri per l’Uguaglianza di genere tenutasi martedì a Bruxelles. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VISEGRAD

Il Gruppo di Visegrad sopravvive nonostante le divisioni sulla guerra russa in Ucraina. Nonostante le tensioni e le opinioni sempre più divergenti su questioni chiave come la guerra della Russia in Ucraina, il Gruppo Visegrad (V4) dell’Europa centrale è riuscito finora a sopravvivere. Per saperne di più

///

VARSAVIA

Il governo polacco cede alle richieste degli agricoltori mentre migliaia di manifestanti marciano su Varsavia. Martedì il governo polacco ha accettato di soddisfare le richieste degli agricoltori, mentre migliaia di persone marciavano a Varsavia per protestare contro il Green Deal europeo e le importazioni di prodotti agroalimentari ucraini. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Il governo bulgaro intende ancora fare causa a Gazprom. Il governo bulgaro non ha rinunciato alla possibilità di fare causa a Gazprom, la società statale russa del gas, per aver interrotto le forniture di gas due mesi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. Per saperne di più

///

BUCAREST

I rumeni sotto i 18 anni non potranno più acquistare sigarette elettroniche. Martedì i deputati rumeni hanno adottato una legge che vieta la vendita di dispositivi elettronici per fumatori ai giovani sotto i 18 anni. Per saperne di più

Agenda:

UE : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa al dibattito in sessione plenaria del Parlamento su “Rafforzare la difesa europea in un panorama geopolitico volatile”;

: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa al dibattito in sessione plenaria del Parlamento su “Rafforzare la difesa europea in un panorama geopolitico volatile”; L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell incontra la presidente della Banca europea per gli investimenti Nadia Calviño;

Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis partecipa alle sessioni di lavoro dell’Organizzazione mondiale del commercio sulla riforma della risoluzione delle controversie, sullo sviluppo e sulla stesura della Dichiarazione ministeriale di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti; incontra il ministro del Commercio e dell’Industria, dei Consumatori, dell’Alimentazione e della Distribuzione pubblica, dei Tessili della Repubblica indiana Shri Piyush Goyal;

La vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová visita il Centro europeo di eccellenza per il contrasto alle minacce ibride, a Helsinki, Finlandia; interviene a un evento sull’incoraggiamento dei giovani a partecipare ai processi democratici;

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides partecipa alla videoconferenza dei ministri della Salute del G7;

Il Commissario per l’Allargamento e il Vicinato Olivér Várhelyi partecipa al Vertice dei Balcani occidentali su “Crescita e convergenza” a Tirana, Albania;

La sessione plenaria del Parlamento europeo vota su patenti di guida, brevetti essenziali standard, indicazioni geografiche per vini, bevande alcoliche e prodotti agricoli, attuazione della politica di sicurezza e difesa comune e altro ancora;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra Yulia Navalnaya; firma del Memorandum d’intesa con il presidente del Comitato delle Regioni (CdR) Vasco Alves Cordeiro; firma del Memorandum d’intesa con la presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) Nadia Calviño;

Germania : La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock incontra il ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan e il ministro degli Affari esteri azero Jeyhun Bayramov per i colloqui di pace sul Nagorno-Karabakh;

: La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock incontra il ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan e il ministro degli Affari esteri azero Jeyhun Bayramov per i colloqui di pace sul Nagorno-Karabakh; Grecia : Primo anniversario del disastro ferroviario di Tempi; sciopero di 24 ore dei dipendenti pubblici;

: Primo anniversario del disastro ferroviario di Tempi; sciopero di 24 ore dei dipendenti pubblici; Brasile: Riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]