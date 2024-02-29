Le Capitali – La Francia è il primo Paese al mondo a inserire il diritto all’aborto nella Costituzione

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

PARIGI

Voto storico in Francia: il Senato approva l’inserimento dell’aborto tra i diritti costituzionali. Mercoledì scorso, i senatori francesi hanno ampiamente votato a favore (267 favorevoli, 50 contrari) dell’inserimento nella Costituzione della “libertà garantita” alle donne “di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza”. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

I partiti di governo italiani puntano sulle prossime elezioni regionali in Abruzzo. Le elezioni in Abruzzo potrebbero rappresentare un punto di svolta per la coalizione di destra guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poiché la sinistra, ora unita e che ha guadagnato terreno nelle recenti elezioni regionali in Sardegna, sembra destinata a rappresentare una minaccia a livello nazionale e per le prossime elezioni europee. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Il Parlamento UE dà il via libera alle nuove regole sulle Indicazioni geografiche (IG). La versione finale del regolamento rivisto sulle Indicazioni Geografiche (IG), approvato mercoledì (28 febbraio), rafforza la protezione dei prodotti e dei produttori alimentari, anche se i Verdi hanno criticato la mancanza di impegni ambientali obbligatori. Per saperne di più

Il Consiglio UE conclude la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato mercoledì (28 febbraio) tre atti legislativi relativi alla revisione del quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027, dando il via libera definitivo al pacchetto, che mira a rafforzare in modo mirato il bilancio a lungo termine dell’UE e ad affrontare nuove sfide, come le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

La Svezia “in allerta” dopo che la Russia ha minacciato di prendere contromisure per il suo ingresso nella NATO. La Svezia è pronta a rispondere alla minaccia di contromisure annunciata dall’ambasciata russa a Stoccolma dopo l’annuncio dell’imminente ingresso della Svezia nell’Alleanza atlantica. Lo ha dichiarato martedì il primo ministro svedese Ulf Kristersson. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Polonia e Ucraina negoziano la chiusura temporanea del confine per stabilizzare il mercato polacco. Il governo polacco sta negoziando una chiusura temporanea del confine con l’Ucraina, in modo che l’importazione dei prodotti agroalimentari ucraini non destabilizzi ulteriormente il mercato polacco. Lo ha annunciato mercoledì il primo ministro Donald Tusk. Per saperne di più

///

PRAGA

Repubblica ceca: i deputati si oppongono alla legge sul matrimonio egualitario. La Camera dei Deputati ha rifiutato di modificare la legge per consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso, approvando invece solo le “unioni” civili con diritti più limitati. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria diventerà la principale rotta per le importazioni di gas russo verso l’UE e l’Ucraina nel 2025. Da quest’anno il gas russo non dovrebbe più attraversare l’Ucraina. Il gasdotto Balkan Stream attraverso la Bulgaria diventerebbe la principale via di approvvigionamento per l’UE e l’Ucraina, come discusso durante la visita del massimo funzionario dell’UE per l’energia, Ditte Juul Jorgensen. Per saperne di più

///

ANKARA

Istanbul sarà il principale campo di battaglia delle prossime elezioni amministrative in Turchia. Mentre l’opposizione turca è pronta a ripetere il successo elettorale del 2019 nella capitale Ankara alle prossime elezioni amministrative, nella città più grande della Turchia, Istanbul, l’AKP del presidente Recep Tayyip Erdoğan e l’opposizione del CHP sono testa a testa. Per saperne di più

///

ZAGABRIA

Croazia: il partito HDZ al governo si rifiuta di sciogliere il parlamento. La maggioranza al potere in parlamento si è rifiutata mercoledì di sciogliere il Sabor e indire le elezioni, nonostante le richieste dell’opposizione, che ha promesso di protestare per rappresaglia. Per saperne di più

Agenda:

UE : La riunione informale dei ministri dell’Istruzione dovrebbe concentrarsi sulla mobilità internazionale degli studenti;

: La riunione informale dei ministri dell’Istruzione dovrebbe concentrarsi sulla mobilità internazionale degli studenti; Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis partecipa alla sessione di lavoro dell’Organizzazione mondiale del commercio sulla finalizzazione del progetto di dichiarazione ministeriale di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti; partecipa alla sessione di lavoro sul “Programma di lavoro sul commercio elettronico”; incontra il ministro dell’Industria, del Commercio e degli Investimenti della Nigeria Doris N. Uzoka-Anite;

La commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen presiede il Forum UE-PTOM (Paesi e territori d’oltremare);

La commissaria per gli Affari interni Yiva Johansson ospita il Forum UE su Internet;

Il Parlamento vota in plenaria sul quadro dell’identità digitale europea, sul miglioramento della protezione dell’Unione contro la manipolazione del mercato dell’energia all’ingrosso, sulla necessità di un sostegno incondizionato dell’UE all’Ucraina;

Russia : Il presidente Vladimir Putin tiene il discorso annuale alla nazione; il ministro degli Affari Esteri Sergei Lavrov partecipa ai colloqui russo-palestinesi su Gaza;

: Il presidente Vladimir Putin tiene il discorso annuale alla nazione; il ministro degli Affari Esteri Sergei Lavrov partecipa ai colloqui russo-palestinesi su Gaza; Algeria: Vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]