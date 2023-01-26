Le Capitali – Intervista esclusiva all’ex presidente Conte

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

ROMA

Conte (M5S): “Non c’è una nuova politica energetica per l’Italia”. “Piano Mattei? Uno slogan senza contenuti”, cosi’ l’ex premier Giuseppe Conte descrive la visita della premier Giorgia Meloni in Algeria in una video intervista esclusiva per EURACTIV, dove il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato, tra le altre cose, di guerra in Ucraina e del dialogo con i Verdi europei in vista delle prossime elezioni europee nel 2024. Per saperne di più

ISTITUZIONI EUROPEE

Qatargate: l’ex commissario Avramopoulos non dovrebbe essere coinvolto. L’ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos, recentemente finito sotto i riflettori in quanto membro della Ong Fighting Impunity, legata al Qatargate, ha rispettato le restrizioni imposte dalla Commissione europea sull’autorizzazione alla sua partecipazione e non ha contattato alcun funzionario della Commissione, secondo quanto appreso da EURACTIV. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Rallenta la crescita economica in Germania. L’economia tedesca, cresciuta dell’1,8% nel 2022, dovrebbe crescere solo dello 0,2%, secondo le previsioni del governo presentate dal ministro dell’Economia Robert Habeck in una conferenza stampa a Berlino. Per saperne di più

PARIGI

La Francia potrebbe inviare i suoi carri armati all’Ucraina. Durante un discorso davanti al Senato, la prima ministra Élisabeth Borne non ha escluso l’invio di carri armati Leclerc all’Ucraina, senza però esprimere una posizione chiara. Per saperne di più

VIENNA

Le famiglie austriache più numerose beneficeranno del tetto ai prezzi dell’elettricità fino alla metà del 2024. Nonostante le critiche dell’opposizione e degli esperti, mercoledì il Parlamento austriaco ha approvato a maggioranza l’emendamento del governo al tetto massimo per l’energia elettrica per includere le famiglie con più di tre persone dal 1° giugno al 30 giugno del prossimo anno. Per saperne di più

BRUXELLES

Il Belgio invierà all’Ucraina “aiuti sostanziali”, però non carri armati. Il Belgio invierà nuovi “aiuti sostanziali” all’Ucraina, che non includeranno però carri armati in quanto le disponibilità per la difesa del Paese sono limitate. Ad avanzare la proposta la ministra della Difesa Ludivine Dedonder, che ha anticipato la presentazione dello schema al Consiglio dei ministri di venerdì. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

COPENHAGEN | STOCCOLMA

Danimarca e Svezia aprono all’invio di carri armati Leopard all’Ucraina. La Danimarca e la Svezia sono disposte a inviare i propri carri armati Leopard 2 all’Ucraina, dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dato il necessario via libera all’invio di carri armati anche da parte di altri Paesi. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

La Spagna è pronta a inviare all’Ucraina carri armati Leopard 2 e addestrare i soldati. Madrid è pronta a inviare all’Ucraina i suoi carri armati Leopard 2 e a offrire addestramento ai soldati che li utilizzano nell’ambito di una futura operazione coordinata dagli alleati della Nato, ha dichiarato mercoledì la ministra della Difesa Margarita Robles dopo il via libera del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Per saperne di più

LISBONA

Il ministro degli Esteri russo Lavrov critica l’Occidente per le “pressioni colonialiste” a favore dell’Ucraina. L’Occidente sta usando “metodi colonialisti” quando esercita pressioni “senza precedenti” sui Paesi in via di sviluppo per sostenere l’Ucraina, ha dichiarato mercoledì in Angola il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

La Polonia reclama il successo sul cambio di rotta tedesco. Le forti pressioni esercitate da Varsavia sulla Germania hanno fatto sì che il Cancelliere Olaf Scholz approvasse finalmente la consegna all’Ucraina dei carri armati pesanti Leopard 2 di fabbricazione tedesca, dopo mesi di dibattiti, secondo i media e i commentatori internazionali. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BELGRADO

Anche la Serbia potrebbe imporre sanzioni contro la Russia. Il ministro degli Esteri Ivica Dačić ha accennato per la prima volta mercoledì che Belgrado potrebbe cambiare rotta e imporre sanzioni alla Russia, una delle richieste chiave dell’Ue per far progredire il processo di adesione serbo. Per saperne di più

Agenda

UE : Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni organizzata dalla presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea; partecipa la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson;

: Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni organizzata dalla presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea; partecipa la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson; La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tiene un discorso programmatico all’evento “Future of Europe” a Bruxelles (in Belgio);

La vicepresidente della Commissione Ue Dubravka Šuica si reca a Ginevra (in Svizzera), per tenere diversi incontri, tra cui quello con l’alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani Nada Al-Nashif e con il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus;

Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis riceve il segretario generale della Confederazione europea dei sindacati Esther Lynch;

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi riceve il vice primo ministro per gli Affari europei della Macedonia settentrionale Bojan Marichikj; riceve il ministro del Tesoro e delle Finanze della Turchia Nureddin Nebati;

Il commissario all’Economia Paolo Gentiloni riceve il ministro delle Finanze turco Nureddin Nebati;

Il vicepresidente Dubravka Šuica incontra a Riga il primo ministro lettone Krišjānis Kariņš, il mediatore per i media lettoni Anda Rožukalns e i rappresentanti delle organizzazioni dei media lettoni;

I commissari Stella Kyriakides e Jutta Urpilainen in visita ufficiale a Pretoria (Sudafrica);

Il Parlamento europeo si riunisce in sessione plenaria per la Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto; partecipa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola riceve il Presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog e tiene una conferenza stampa congiunta a Bruxelles (Belgio); incontra il Presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez a Madrid;

La presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo Síofra O’Leary tiene la conferenza stampa annuale sulle attività e le statistiche per il 2022;

Belgio : Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ospita il Presidente israeliano Isaac Herzog; Il tribunale di Bruxelles si esprimerà su Francesco Giorgi, il compagno dell’europarlamentare Eva Kaili, per il caso di corruzione “Qatargate”;

: Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ospita il Presidente israeliano Isaac Herzog; Il tribunale di Bruxelles si esprimerà su Francesco Giorgi, il compagno dell’europarlamentare Eva Kaili, per il caso di corruzione “Qatargate”; Francia : Il presidente Emmanuel Macron incontra il Primo Ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani;

: Il presidente Emmanuel Macron incontra il Primo Ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani; Austria: Il presidente Alexander Van der Bellen presta giuramento per il secondo mandato;

Il presidente Alexander Van der Bellen presta giuramento per il secondo mandato; Stati Uniti: Il presidente Joe Biden pronuncia un discorso sull’economia statunitense.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].