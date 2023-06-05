Le Capitali – In Polonia inizia la “marcia” per scalzare l’egemonia del PiS

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

VARSAVIA

Polonia: Donald Tusk raduna mezzo milione di persone contro il governo. Circa 500.000 persone hanno manifestato a Varsavia contro l’attuale governo di Diritto e Giustizia (PIS), a seguito di un appello del leader dell’opposizione ed ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in vista delle prossime elezioni di quest’anno. Per saperne di più

SPECIAL REPORT

“Serve una politica sanitaria UE”, spiega l’esperto. L’urgenza è sentita ma manca la volontà politica, afferma Corinne Hinlopen, ricercatrice di politica sanitaria globale presso il WEMOS. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Salvini: l’ingresso nel PPE “non è all’ordine del giorno”. Il leader della Lega Matteo Salvini fa un passo indietro e raffredda le voci su un possibile ingresso della Lega nel Partito popolare europeo (PPE). Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Sondaggio: testa a testa tra l’estrema destra tedesca e la SPD. Il partito di estrema destra tedesco AfD, ha raggiunto i socialdemocratici (SPD) del cancelliere Olaf Scholz: le due formazioni sono al 19%, stando agli ultimi sondaggi, mentre il principale partito di opposizione, il partito conservatore CDU/CSU, è al 27%, secondo i dati pubblicati dall’istituto di sondaggi INSA questo fine settimana. Per saperne di più

PARIGI

La sufficienza energetica, un concetto francese ancora incompreso in Europa. La Francia ha fatto della sufficienza energetica – la riduzione deliberata del consumo di energia – uno dei tre pilastri della sua strategia di decarbonizzazione, insieme al nucleare e alle energie rinnovabili. Tuttavia, Bruxelles e altre capitali europee non hanno ancora abbracciato pienamente questo approccio. Per saperne di più

VIENNA

Il leader dalla mano ferma sull’immigrazione vince le primarie del partito socialdemocratico austriaco. Il partito socialdemocratico austriaco SPÖ ha eletto Hans Peter Dosksozil alla guida del partito, al termine di un congresso straordinario tenutosi sabato a Linz. Parte così il processo interno per definire la direzione del partito in vista delle elezioni legislative del 2024. Per saperne di più

L’AIA

Premier olandese Rutte difende la politica migratoria dalle critiche del suo stesso partito. Il primo ministro olandese Mark Rutte (VVD/Renew) ha dovuto rispondere alle critiche dei membri del suo stesso partito, che gli hanno contestato la mancanza di un piano chiaro sulla crisi migratoria dei Paesi Bassi durante il congresso del partito di sabato, affermando di rimanere cauto per garantire “la stabilità del gabinetto” di governo. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Jet da combattimento ed elicotteri britannici si addestrano con gli alleati NATO in Estonia. I jet da combattimento Typhoon della RAF e gli elicotteri Apache dell’Army Air Corps hanno concluso venerdì un’esercitazione al largo delle coste dell’Estonia, dove si sono esercitati a sparare con mitragliatrici pesanti e missili avanzati, insieme a oltre 10.000 militari provenienti da 11 Paesi della NATO, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa britannico. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Finlandia e Stati Uniti guardano al 6G per ridurre la dipendenza tecnologica cinese. Finlandia e Stati Uniti hanno firmato a Helsinki una dichiarazione congiunta sulla cooperazione nelle comunicazioni wireless avanzate, presentandola come la risposta del “mondo libero” alla tecnologia cinese. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

ATENE

I sondaggi danno il centrodestra greco vincitore alla seconda tornata elettorale. Nuova Democrazia, il partito di centrodestra del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, è in testa ai sondaggi con un numero di voti sufficiente per conquistare la maggioranza dei seggi in vista delle elezioni lampo che sono state indette, dopo che nessun partito ha ottenuto la maggioranza per formare un governo alle elezioni del mese scorso. Per saperne di più

Agenda:

UE : La vicepresidente della Commissione UE Dubravka Šuica partecipa all’evento di lancio del rapporto sulla demografia e il cambiamento climatico al Centro JRC di Ispra (Italia);

: La vicepresidente della Commissione UE Dubravka Šuica partecipa all’evento di lancio del rapporto sulla demografia e il cambiamento climatico al Centro JRC di Ispra (Italia); La vicepresidente della Commissione UE Vĕra Jourová interviene alla tavola rotonda dei rappresentanti dell’UE e della Russia democratica;

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides e il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lanciano l’iniziativa sulla salute digitale tra la Commissione europea e l’Organizzazione mondiale della sanità;

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi interviene al quarto dibattito sui temi dello Stato di diritto “Pravo na pravdu” [Diritto alla giustizia] a Sarajevo (Bosnia Erzegovina);

Il commissario per il bilancio e l’amministrazione Johannes Hahn interviene al 5° seminario annuale sui mercati dei capitali, organizzato congiuntamente dalla Commissione europea, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Meccanismo europeo di stabilità;

Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič incontra il ministro della Sanità e dei servizi di assistenza Ingvild Kjerkjol, a Oslo: si reca in visita sul campo per assistere all’evacuazione medica di pazienti ucraini finanziata dall’UE e gestita dalla Norvegia;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson partecipa alla riunione ministeriale della Coalizione dei Paesi europei contro la criminalità grave e organizzata;

La commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen partecipa al dialogo geopolitico di alto livello al Parlamento europeo con le commissioni AFET e DEVE;

Il commissario per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit ospita il presidente dell’Assemblea delle regioni europee Magnus Berntsson;

La presidente della BCE Christine Lagarde interviene in audizione davanti al Parlamento europeo;

La Corte di giustizia dell’UE si pronuncia sulla riforma giudiziaria polacca, che secondo la Commissione mina l’indipendenza dei giudici;

Norvegia : Conferenza internazionale sulla protezione dei bambini nei conflitti armati;

: Conferenza internazionale sulla protezione dei bambini nei conflitti armati; Spagna : Il primo ministro Pedro Sánchez ospita l’omologo svedese Ulf Kristersson;

: Il primo ministro Pedro Sánchez ospita l’omologo svedese Ulf Kristersson; Brasile : La ministra degli Affari esteri tedesco Annalena Baerbock in visita ufficiale;

: La ministra degli Affari esteri tedesco Annalena Baerbock in visita ufficiale; Sudafrica : Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa in visita ufficiale;

: Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa in visita ufficiale; Angola: Il primo Ministro portoghese Antonio Costa in visita ufficiale.

