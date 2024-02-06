Le Capitali – Ilaria Salis: La Commissione potrebbe aprire una procedura di infrazione contro l’Ungheria

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

Caso Salis: la Commissione minaccia procedure di infrazione in caso di violazione del diritto UE da parte dell’Ungheria. La commissaria UE, Mairead McGuinness, ha sottolineato che sul caso di Ilaria Salis, l’esecutivo europeo non esiterà ad avviare procedure di infrazione in caso di violazione di una legge dell’Unione europea. Il caso della cittadina italiana Ilaria Salis e della situazione nelle carceri in Ungheria è sbarcato il 5 febbraio al Parlamento europeo, dopo le immagini scioccanti trasmesse la scorsa settimana in cui l’insegnante italiana di 39 anni, sotto processo per l’accusa di aver aggredito due estremisti di destra, assisteva in catene a un’udienza del tribunale. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Meloni a Tokyo mentre gli agricoltori “marciano su Roma”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Tokyo per il passaggio di consegne della Presidenza del G7, mentre migliaia di agricoltori su trattori sono arrivati a Roma per protestare in risposta alle politiche agricole di Bruxelles. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Il gruppo di estrema destra ID alla prova di maturità per costruire una maggioranza alternativa nel Parlamento europeo. Il gruppo politico di estrema destra Identità e Democrazia (ID), recentemente afflitto da gravi lotte intestine, sta cercando di ricucire i legami tra i suoi partiti nazionali in vista della probabile virata a destra del Parlamento europeo, dopo le elezioni di giugno. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO | PARIGI

Francia e Germania ancora lontane sull’accordo UE-Mercosur. Il primo ministro francese Gabriel Attal si è recato lunedì a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al fine di approfondire i legami tra i due Paesi. L’incontro ha però messo a nudo le profonde divergenze sull’accordo commerciale UE-Mercosur. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

L’opposizione sostiene che il governo “influenza” la magistratura per consentire il ritorno di Puigdemont in Spagna. Lunedì, il Partido Popular di centro-destra ha lanciato dure accuse al primo ministro Pedro Sánchez, denunciando il tentativo di influenza della magistratura per la futura legge di amnistia, al fine di consentire all’ex presidente catalano Carles Puigdemont e ad altri leader separatisti di tornare in Spagna come individui liberi. Per saperne di più

LISBONA

I ministri portoghesi volano in Ucraina per discutere di ricostruzione e istruzione. Il ministro degli Affari Esteri João Gomes Cravinho e il ministro dell’Istruzione João Costa sono arrivati a Kyïv, lunedì mattina per una visita di due giorni. Saranno ricevuti dal presidente Volodymyr Zelensky e dalle loro controparti ucraine per discutere di guerra, ricostruzione e istruzione. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

PRAGA

La “Lex Babiš” in Repubblica ceca costringe l’ex premier a vendere la sua casa editrice. Una delle maggiori case editrici della Repubblica Ceca – Mafra – non sarà più di proprietà della holding Agrofert, il cui proprietario effettivo è l’ex primo ministro Andrej Babiš: un passo positivo per i media cechi, ha dichiarato a Euractiv Czechia David Klimeš, direttore della Fondazione ceca per il giornalismo indipendente. Per saperne di più

VARSAVIA

Polonia: il governo intende rinegoziare il PNRR. Il Piano di ripresa e resilienza polacco deve essere rinegoziato se si vuole che la Polonia riceva i fondi finora congelati a causa delle preoccupazioni sullo stato di diritto. Lo ha dichiarato alla stampa la ministra polacca per i Fondi di sviluppo e la politica regionale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Per saperne di più

BUDAPEST | STOCCOLMA

Il partito di Fidesz boicotta la sessione parlamentare straordinaria per discutere l’adesione della Svezia alla NATO. Il partito del premier ungherese Viktor Orbán, Fidesz, ha boicottato una sessione parlamentare straordinaria convocata dall’opposizione per votare sull’adesione della Svezia alla NATO. Alla base del boicottaggio vi sarebbe l’indicazione dello stesso Orbán che vorrebbe imporre il proprio ritmo alle votazioni. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

ZAGABRIA

Milanović vs Plenković: un nuovo scontro sulla nomina del nuovo procuratore statale. Il presidente Zoran Milanović ha suggerito al primo ministro Andrej Plenković di convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale e, sebbene non sia stata fornita alcuna ragione specifica, ci sono pochi dubbi che il motivo riguardi la proposta del governo di nominare il giudice Ivan Turudić come nuovo procuratore di Stato, proposta a cui Plenković si è opposto pubblicamente. Per saperne di più

Agenda:

UE: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen presiede la riunione del Collegio dei Commissari; partecipa alle discussioni in plenaria del Parlamento; incontra i copresidenti del gruppo Verde/EFA Terry Reintke e Philippe Lamberts;

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen presiede la riunione del Collegio dei Commissari; partecipa alle discussioni in plenaria del Parlamento; incontra i copresidenti del gruppo Verde/EFA Terry Reintke e Philippe Lamberts; La commissaria per la parità Helena Dalli partecipa al trilogo sulla proposta di direttiva per la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski incontra i coordinatori della commissione parlamentare per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale;

La commissaria per gli Affari interni Yiva Johansson partecipa al trilogo sul Codice delle frontiere Schengen;

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides incontra il ministro della Salute dell’Etiopia, ad Addis Abeba;

La sessione plenaria del Parlamento europeo vota sulle richieste di revoca dell’immunità di Ioannis Lagos, Giorgos Kyrtsos ed Eva Kaili; votazioni sull’effetto a livello sindacale di alcune interdizioni alla guida, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e altro ancora;

La presidente del Parlamento Roberta Metsola incontra il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis.

