Le Capitali – Il Regno Unito ha chiesto niente bandiere Ue al vertice di Praga

Le notizie di oggi dalle Capitali

PRAGA

Il Regno Unito ha chiesto che niente bandiere Ue al vertice di Praga. Diversi leader dell’Ue hanno concluso che la prima riunione della Comunità politica europea, tenutasi giovedì a Praga, è stata un successo. Tuttavia, per arrivare a questo risultato, il castello che ospitava l’evento ha dovuto sbarazzarsi delle bandiere dell’Ue su richiesta del Regno Unito. Per saperne di più.

ISTITUZIONI EUROPEE

BRUXELLES

In Belgio si spengono due reattori nucleari in una settimana. Il reattore nucleare Doel 2 si è fermato automaticamente giovedì, dopo un cortocircuito nel sistema di funzionamento delle barre di controllo, seguendo il reattore Tihange 3, fermo da lunedì. Il reattore nucleare Doel 2 ha smesso di funzionare ieri mattina dopo un cortocircuito che ha innescato un incidente nella sezione nucleare del reattore. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania rimpatria le ultime donne e bambini imprigionati dall’Isis. Sette bambini, quattro donne e un uomo introdotto clandestinamente da bambino sono stati riportati in Germania dal campo di Roj, dove erano stati imprigionati nel nord della Siria. Lo ha annunciato giovedì sera la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Per saperne di più.

VIENNA

Austria e Ungheria garantiscono il sostegno alla Serbia nel controllo delle frontiere. La Serbia ha promesso di inasprire le norme sui visti per i Paesi in cui un numero particolarmente elevato di migranti sta entrando nell’Ue, in cambio di un rafforzamento della protezione delle frontiere con la Macedonia settentrionale. Per saperne di più.

SUD EUROPA

MADRID

La Spagna sostiene le proposte della Commissione per affrontare gli elevati prezzi dell’energia. La Commissione europea ha adottato il punto di vista di Madrid su come affrontare meglio i prezzi elevati dell’elettricità nell’Unione europea, come ha dichiarato giovedì il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

BUCAREST

“La Romania potrebbe entrare nell’area Schengen entro fine anno” dice Iohannis. La Romania presto aderire all’area Schengen, ma “non c’è alcuna certezza che la decisione venga presa entro la fine dell’anno”, ha dichiarato il Presidente rumeno, Klaus Iohannis. Per saperne di più.

LUBIANA

Slovenia: Tre referendum si aggiungono a due elezioni nei prossimi mesi. Dopo aver già espresso il proprio voto alle elezioni generali all’inizio di quest’anno, e dopo le elezioni presidenziali e locali che si terranno questo mese e il prossimo, gli sloveni si recheranno alle urne anche per decidere su tre leggi promosse dal governo. Per saperne di più.

TIRANA

Il governo albanese presenta la seconda bozza di legge per la legalizzazione della cannabis. Il governo albanese ha presentato la seconda bozza di una legge sulla coltivazione e la lavorazione della cannabis per scopi medici e industriali, portando la pianta a un ulteriore passo verso una legalizzazione almeno parziale. Per saperne di più.

Agenda

Ue : La Vicepresidente della Commissione, Margaritīs Schinas, a Belgrado, Serbia: incontra il Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vučić;

: La Vicepresidente della Commissione, Margaritīs Schinas, a Belgrado, Serbia: incontra il Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vučić; Ue : La vicepresidente Schinas a Tirana, Albania: incontra Edi Rama, primo ministro albanese;

: La vicepresidente Schinas a Tirana, Albania: incontra Edi Rama, primo ministro albanese; Ue : La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, partecipa alla riunione informale dei capi di Stato e di governo;

: La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, partecipa alla riunione informale dei capi di Stato e di governo; Ue : La commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ad Amsterdam, Paesi Bassi: partecipa a una riunione ministeriale della Coalizione dei Paesi europei nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, ospitata dal ministero della Giustizia e della Sicurezza dei Paesi Bassi;

: La commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ad Amsterdam, Paesi Bassi: partecipa a una riunione ministeriale della Coalizione dei Paesi europei nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, ospitata dal ministero della Giustizia e della Sicurezza dei Paesi Bassi; Ue : Il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, in Slovacchia; incontra i rappresentanti delle associazioni di produttori Zeleninarska s.r.o. e PD Šenkvice;

: Il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, in Slovacchia; incontra i rappresentanti delle associazioni di produttori Zeleninarska s.r.o. e PD Šenkvice; Paesi Bassi : Conferenza stampa a seguito di una riunione di ministri e funzionari europei sulla criminalità organizzata;

: Conferenza stampa a seguito di una riunione di ministri e funzionari europei sulla criminalità organizzata; Spagna : Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, partecipa al Consiglio informale dell’Ue a Praga, incentrato sull’energia;

: Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, partecipa al Consiglio informale dell’Ue a Praga, incentrato sull’energia; Grecia : Riprende il processo d’appello ai membri del partito neonazista Alba Dorata;

: Riprende il processo d’appello ai membri del partito neonazista Alba Dorata; Repubblica Ceca : Vertice informale dell’Ue;

: Vertice informale dell’Ue; Malesia: Il governo presenta il bilancio nazionale;

