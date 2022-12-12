Le Capitali – Il ‘Qatargate’ rimescola le carte in vista delle elezioni greche

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

ATENE

Il ‘Qatargate’ rimescola le carte in vista delle elezioni greche. Un’indagine delle autorità belghe sulla presunta corruzione tra il Qatar e i membri del Parlamento europeo, che ha portato all’arresto dell’europarlamentare greca e vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, ha provocato un terremoto politico ad Atene in vista delle cruciali elezioni del prossimo anno. Per saperne di più.

ISTITUZIONI EUROPEE

Scandalo corruzione Parlamento europeo: le regole etiche vanno migliorate. Diverse Ong, funzionari dell’Ue e studiosi chiedono un dibattito urgente su come migliorare le regole etiche dell’istituzione a seguito dello scandalo di corruzione avvenuto nel Parlamento europeo, rivelato venerdì dai media belgi. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Putin non si arrenderà, afferma Scholz. “Il presidente russo Vladimir Putin si atterrà al suo piano di conquista violenta del territorio ucraino”, ha dichiarato questo fine settimana il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando delle sue recenti telefonate con il leader russo. Per saperne di più.

PARIGI

Macron e Zelensky discutono di pace, dopo alcune dichiarazioni ‘controverse’ da parte francese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver discusso con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, l’attuazione della “formula della pace in dieci fasi” del suo Paese. Per saperne di più.

VIENNA

Il cancelliere austriaco mantiene il veto su Schengen. Domenica, il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha ribadito il suo impegno a mantenere Romania e Bulgaria fuori da Schengen, l’area senza controlli alle frontiere dell’Ue. Per saperne di più.

SUD EUROPA

MADRID

Il premier spagnolo annuncia nuove misure per contenere i prezzi dei prodotti alimentari. Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato domenica un nuovo pacchetto di aiuti sociali con meccanismi speciali per contenere i prezzi dei generi alimentari. Il piano deve ancora essere approvato dalla coalizione di sinistra al governo spagnolo entro la fine dell’anno. Per saperne di più.

VISEGRAD

VARSAVIA

La Germania si prepara a schierare i sistemi antimissile Patriot in Polonia. La Bundeswehr (forze armate della Repubblica Federale di Germania) sta avviando i preparativi per lo schieramento dei sistemi antimissile Patriot di produzione statunitense in Polonia, con un’unità che arriverà nel Paese martedì. Per saperne di più.

Agenda

UE : Riunione dei ministri degli Esteri del partenariato orientale, che riunisce i ministri degli Esteri dell’Ue e i loro omologhi di Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina, sotto la presidenza dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell;

: Riunione dei ministri degli Esteri del partenariato orientale, che riunisce i ministri degli Esteri dell’Ue e i loro omologhi di Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina, sotto la presidenza dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell; Il Consiglio Affari esteri segue la riunione dei ministri degli Esteri del Partenariato orientale per uno scambio di opinioni sull’aggressione russa all’Ucraina, sull’Iran e altro ancora;

Il Consiglio Agricoltura e Pesca discute i piani strategici della Pac (Politica agricola comune), la situazione del mercato agricolo, il benessere degli animali e altro ancora;

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen riceve il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) Fatih Birol; tiene una conferenza stampa congiunta; partecipa alla riunione dei leader del G7;

La vicepresidente Dubravka Suica, in visita ufficiale a Zagabria, partecipa alla prima conferenza annuale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’HR (Croazia) organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea e dal Ministero delle Finanze;

La vicepresidente Vĕra Jourová riceve il membro della Corte dei conti europea Laima Liucija Andrikienė;

La vicepresidente Margaritis Schinas partecipa alla riunione dei ministri degli Affari esteri del PPE;

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi partecipa all’evento di lancio dell’iniziativa North Africa Migration Team Europe; Olivér Várhelyi riceve il ministro degli Affari esteri della Georgia Ilia Darchiashvili e il ministro degli Affari esteri e dell’integrazione europea della Moldavia Nicu Popescu;

La commissaria per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen riceve il segretario generale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) Dato Lim Jock Hoi; tiene un discorso all’evento sulla cooperazione UE-ASEAN nel settore dell’istruzione superiore; partecipa al lancio di due iniziative del Team Europe sulla migrazione: Approccio migratorio globale nella rotta atlantica del Mediterraneo occidentale e Approccio migratorio globale nella rotta del Mediterraneo centrale;

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni partecipa al trilogo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen; Partecipa alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, Francia;

La Rete giudiziaria europea per la criminalità informatica (REFG) discute di intelligenza artificiale e diritti fondamentali, prove digitali e crittografia in una riunione plenaria;

La Rete delle autorità competenti in materia di prezzi e rimborsi (NCAPR) si riunisce per discutere di accessibilità, prezzi e rimborsi dei farmaci;

Francia : Si svolge la conferenza d’affari franco-ucraina;

: Si svolge la conferenza d’affari franco-ucraina; Italia : Udienza del processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni contro il giornalista Roberto Saviano;

: Udienza del processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni contro il giornalista Roberto Saviano; Spagna : Nell’ambito della crisi politica in Catalogna, PSOE e Unidas-Podemos presentano lunedì in Parlamento una proposta di riforma del Codice penale spagnolo, che prevede una nuova definizione giuridica di appropriazione indebita.

: Nell’ambito della crisi politica in Catalogna, PSOE e Unidas-Podemos presentano lunedì in Parlamento una proposta di riforma del Codice penale spagnolo, che prevede una nuova definizione giuridica di appropriazione indebita. Russia: Il ministro della Difesa Sergei Lavrov incontra gli inviati della Comunità degli Stati Indipendenti;

