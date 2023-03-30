Le Capitali – Il Partito popolare Ue perde il derby sullo stato di diritto

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

In bilico la credibilità del Ppe, sullo stato di diritto in Grecia. Il leader del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, ha dichiarato mercoledì che lo stato di diritto in Grecia è una questione nazionale e non una questione europea da discutere al Parlamento europeo, scatenando una forte reazione da parte di altri gruppi politici. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Cresce la vendita di cocaina in Europa. Spicca la Francia. Mentre il mercato della cocaina continua a crescere in tutto il mondo, un nuovo rapporto dell’Osservatorio francese delle droghe e delle tendenze alla dipendenza (Ofdt) ha rilevato che il consumo è in costante aumento in Europa e soprattutto in Francia. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Scontro sulle adozioni delle coppie gay, il Partito Democratico cerca sostegno a Bruxelles. A seguito dello stop alla registrazione automatica all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali, è montato il dibattito, fortemente polarizzato tra destra (di governo) e sinistra. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Berlino annacqua la legge sul clima, critiche dall’opposizione. I partiti di opposizione e gli attivisti ecologisti in Germania hanno criticato il governo per aver annacquato la legge sul clima del Paese, a causa dei compromessi raggiunti su questioni-chiave molto controverse, dopo giorni e notti di negoziati. Per saperne di più

///

PARIGI

Repressioni in Francia: fallito il tap-in della sinistra nel Parlamento Ue. È fallito il tentativo delle delegazioni francesi di sinistra al Parlamento europeo di aprire un dibattito sulla violenza della polizia e sulla “repressione” delle manifestazioni in Francia. Gli eurodeputati si sono rifiutati di affrontare questioni puramente nazionali. Per saperne di più

///

VIENNA

L’estrema destra austriaca boicotterà il discorso di Zelensky al Parlamento. Il partito di estrema destra Fpö ha criticato l’invito dell’Assemblea federale al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad intervenire durante una seduta plenaria per la prima volta dall’invasione russa, definendolo un “attacco alla neutralità dell’Austria”. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Il vicepremier inglese: “Stop all’accoglienza dei migranti negli alberghi”. “Nulla è escluso” quando si tratta di limitare e ridurre l’uso degli alberghi per ospitare i richiedenti asilo, che secondo il vice primo ministro Dominic Raab costerebbe oltre 6 milioni di sterline al giorno. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

Nato: minacce dell’ambasciata russa di Stoccolma a Svezia e Finlandia. L’ambasciata russa a Stoccolma ha minacciato Svezia e Finlandia di ritorsioni militari nel caso di adesione all’alleanza Nato, rimarcando il numero crescente di cittadini svedesi che esprimono solidarietà alla Russia e che prendono le distanze dalle “ambizioni transatlantiche” di Stoccolma. Per saperne di più

VISEGRAD

PRAGA

Alleanza di otto leader europei contro la disinformazione online. Il primo ministro ceco Petr Fiala (Ods, Ecr), insieme ad altri sette primi ministri europei, ha scritto una lettera aperta alle piattaforme del web, chiedendo agli amministratori delegati delle principali società di social media di combattere la disinformazione in modo più efficace. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BALCANI OCCIDENTALI

I Balcani occidentali (tranne la Serbia) si allineano alla politica di sicurezza Ue. Quattro Paesi dei Balcani occidentali, ma non la Serbia, hanno lanciato mercoledì la nuova piattaforma dei Balcani occidentali Quad – 100% Alignment with EU Common Foreign Security Policy (Pesc) -, che mira a garantire il pieno allineamento con l’acquis dell’Ue in materia di sicurezza e politica estera. Per saperne di più

Agenda:

UE : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tiene un discorso sulle relazioni Ue-Cina al Mercator Institute for China Studies e all’European Policy Centre;

: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tiene un discorso sulle relazioni Ue-Cina al Mercator Institute for China Studies e all’European Policy Centre; Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ospita l’inviato speciale internazionale per l’attuazione delle sanzioni Ue David O’Sullivan;

Il Vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans tiene un discorso di apertura all’VIII Vertice sull’energia pulita a Bruxelles; interverrà anche il Commissario per i trasporti Adina Vălean;

La vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager incontra il direttore dell’Ufficio per la politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca Arati Prabhakar; interviene al Summit 2023 per la democrazia, organizzato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; partecipa al dialogo congiunto Ue-Usa sulla politica di concorrenza tecnologica;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski riceve Vladimir Joković, Jelena Tanasković, Ljupco Nikolovski e Frida Krifca, ministri dell’Agricoltura di Montenegro, Serbia, Macedonia settentrionale e Albania;

Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič visita il Libano; incontri con il presidente del Parlamento Nabih Berri, il primo ministro ad interim Najib Mikati, il ministro ad interim degli Affari sociali Hector Hajjar;

La commissaria per i Servizi finanziari Mairead McGuinness incontra l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Ue Mark Gitenstein;

La commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira tiene un discorso alla conferenza “Smart Specialisation Strategies’ Community of Practice”;

La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel partecipa in videoconferenza al “Gruppo di esperti sul benessere a scuola”;

La sessione plenaria del Parlamento europeo vota la relazione 2022 sullo Stato di diritto, che rafforza l’applicazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne; la Commissaria per la Salute Stella Kyriakides partecipa ad un incontro con la Commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare del Pe; la Commissaria per la Parità Helena Dalli si rivolge al Parlamento;

La presidente del Parlamento Roberta Metsola è in visita ufficiale nei Paesi Bassi; incontra la Presidente del Parlamento Vera Bergkamp e il Presidente del Senato Jan Anthonie Bruijn;

Paesi Bassi : La Corte internazionale di giustizia si pronuncia sulla richiesta dell’Iran di sbloccare i beni congelati dagli Stati Uniti;

: La Corte internazionale di giustizia si pronuncia sulla richiesta dell’Iran di sbloccare i beni congelati dagli Stati Uniti; Spagna : Il Parlamento vota sulla riforma delle pensioni;

: Il Parlamento vota sulla riforma delle pensioni; Polonia : Riunione dei ministri degli Esteri dei Nove di Bucarest (B9), Stati Uniti, Spagna, Svezia, Finlandia e delegati Nato;

: Riunione dei ministri degli Esteri dei Nove di Bucarest (B9), Stati Uniti, Spagna, Svezia, Finlandia e delegati Nato; Cina : Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in visita ufficiale;

: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in visita ufficiale; ONU: Riunione del Consiglio di sicurezza sulla sicurezza in Africa.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].