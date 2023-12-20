Le Capitali – Il Parlamento europeo chiede una riforma dei trattati UE

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

BRUXELLES

Trasmessa al Consiglio europeo la richiesta degli eurodeputati di convocare una convenzione sulla riforma dei trattati. Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso lunedì (18 dicembre) di trasmettere al Consiglio europeo la richiesta degli eurodeputati di una convenzione per riformare i trattati europei sulla base dell’articolo 48 del Trattato, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Agence Europe. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

L’industria siderurgica tedesca riceve 2,6 miliardi di euro per la decarbonizzazione. L’industria siderurgica tedesca sta facendo i conti con i prezzi elevati dell’energia, come confermato dalla Commissione europea che ha approvato un pacchetto di aiuti di Stato da 2,6 miliardi di euro per sostenere l’industria siderurgica tedesca. L’obiettivo è decarbonizzare i processi di produzione dell’acciaio, ricorrendo a nuove fonti di energia come l’idrogeno. Per saperne di più

PARIGI

Marine Le Pen rivendica una “vittoria ideologica” dopo l’approvazione della contestata legge sull’immigrazione. I deputati francesi hanno approvato martedì una legge sull’immigrazione molto contestata, con entrambe le camere del parlamento che hanno dato il via libera a una revisione legislativa molto più dura del testo iniziale del governo. Per saperne di più

Le imprese francesi avvertono che i lavoratori migranti sono fondamentali per l’economia nazionale. È giunto il momento che la Francia adotti una “politica di immigrazione economica, selettiva e ponderata”, dato che la carenza di manodopera cresce in tutta l’Unione europea. Lo ha dichiarato martedì a Radio Classique Patrick Martin, presidente dell’organizzazione imprenditoriale Medef. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

COPENAGHEN

La Danimarca firma un importante accordo sulla difesa con gli Stati Uniti. La Danimarca permetterà alle truppe USA di stazionare sul suo territorio, secondo un accordo annunciato dal primo ministro danese Mette Frederiksen che segna un cambiamento significativo nella politica di difesa danese e rispecchia accordi simili firmati dalle vicine Norvegia, Svezia e Finlandia. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

LISBONA

Secondo il premier spagnolo Sanchez, il primo ministro portoghese Costa ha ancora un futuro politico in Europa. Il primo ministro portoghese António Costa – che a seguito di un’indagine si è dimesso continuando ad occuparsi degli affari correnti fino alle elezioni anticipate indette per il prossimo marzo – può ancora giocare un ruolo nella politica europea, ha dichiarato martedì il primo ministro spagnolo e leader socialista Pedro Sánchez, aggiungendo di ritenere che il partito di Costa sia ancora destinato a vincere le prossime elezioni. Per saperne di più

Portogallo, Spagna e Francia si accordano per potenziare i collegamenti energetici. Portogallo, Spagna e Francia rafforzeranno i legami energetici, secondo un memorandum d’intesa che stabilisce nuove priorità per il Gruppo di alto livello. L’accordo è stato firmato martedì a Bruxelles con la Commissione europea. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Il governo Tusk abbandona l’idea di perseguire il capo della Banca centrale. Il governatore della Banca centrale polacca Adam Glapiński, accusato dalla nuova maggioranza di governo di aver sostenuto illegalmente le politiche del precedente governo, non sarà sottoposto ad alcun procedimento. Lo ha dichiarato il nuovo primo ministro polacco Donald Tusk. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria ordina alla polizia di pattugliare le strade armata di fucili d’assalto durante le festività natalizie. La polizia bulgara porterà armi automatiche e talvolta sarà accompagnata da cani poliziotto per pattugliare i luoghi affollati delle principali città durante le festività natalizie, nel tentativo di infondere un senso di calma e sicurezza tra i cittadini. Lo ha dichiarato martedì il ministero degli Interni della Bulgaria. Per saperne di più

BUCAREST

I partiti politici rumeni hanno investito ingenti somme in media e pubblicità nel 2023. I partiti politici rumeni hanno destinato le sovvenzioni ricevute dallo Stato per attività di stampa e pubblicità politica tra gennaio e ottobre 2023, come rivela un rapporto pubblicato martedì dal think tank Expert Forum di Bucarest. Per saperne di più

Agenda:

UE : Videoconferenza informale dei ministri dell’Economia e delle Finanze per discutere del quadro di governance economica;

: Videoconferenza informale dei ministri dell’Economia e delle Finanze per discutere del quadro di governance economica; La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Iliana Ivanova interviene in occasione del lancio dell’Ufficio Horizon Europe di Kyiv; riceve la ministra dell’Istruzione, della scienza e dell’innovazione del Montenegro Andjela Jaksic Stojanovic.

