Le Capitali – Il governo tedesco si spacca su come finanziare il buco di bilancio da 60 miliardi

Le notizie di oggi delle Capitali

BERLINO

Dove trovare i 60 miliardi di euro che mancano? I dubbi della maggioranza tedesca per colmare il buco di bilancio. Con il governo tedesco impegnato a colmare il buco di bilancio aperto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca, le soluzioni proposte hanno spaccato la coalizione di governo tripartita (socialista, liberale e Verdi), mettendo a nudo le vecchie ruggini sulla politica economica. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

L’estrema destra europea tende la mano al PPE per “liberare Bruxelles”. Il leader dell’estrema destra italiana Matteo Salvini ha invitato il Partito Popolare Europeo (PPE) alla riunione dei partiti di estrema destra dell’UE a Firenze per collaborare e “liberare Bruxelles” da coloro che la “occupano” illegalmente. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Macron alla COP28: “L’energia nucleare è tornata”. La Francia e una ventina di altri Paesi hanno firmato un impegno a “triplicare la capacità di energia nucleare dal 2020 entro il 2050” in occasione dell’incontro internazionale COP28 di Dubai, sabato scorso. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Sánchez è stato sollecitato a fare luce sugli incontri dei suoi mediatori con i separatisti. Il primo ministro Pedro Sánchez dovrebbe fare luce sull’incontro “umiliante” tenutosi tra i suoi colleghi di partito e la formazione separatista catalana JxCat alla presenza di un controverso mediatore di El Salvador, ha dichiarato domenica il Partito Popolare di centro-destra. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Polonia, il Presidente Duda conferirà l’incarico a Tusk nonostante gli avvertimenti. Il presidente Andrzej Duda nominerà Donald Tusk come nuovo primo ministro polacco, in caso di indicazione da parte del parlamento, nonostante gli avvertimenti, ha confermato a Radio ZET l’assistente del presidente, Łukasz Rzepecki. Per saperne di più

///

PRAGA

Repubblica ceca: I partiti di estrema destra spingono per l’inversione del Green Deal dopo le elezioni europee. Due partiti cechi di estrema destra, sabato scorso, hanno annunciato una lista comune di candidati per le elezioni europee del 2024, tra le loro priorità principali c’è l’inversione del Green Deal. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

I populisti bulgari vogliono entrare nel gruppo dei Conservatori europei. La formazione populista There Is Such a People (ITN), fondata appena due anni fa, ha annunciato l’intenzione di entrare a far parte del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR). Per saperne di più

///

BUCAREST

La Romania annuncia la volontà di potenziare il fotovoltaico entro il 2030. Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha dichiarato di voler installare oltre otto gigawatt (GW) di produzione di energia rinnovabile fotovoltaica entro il 2030, in occasione del vertice sul clima COP28 tenutosi a Dubai nel fine settimana, dopo l’adesione del suo Paese all’Alleanza solare internazionale. Per saperne di più

///

BELGRADO

In Serbia le persone con disabilità sono “invisibili”. Le persone con disabilità in Serbia subiscono discriminazioni sistemiche e vivono al limite della povertà, ha dichiarato a Euractiv Serbia Branko Jokić, presidente dell’Associazione delle persone con disabilità Feniks. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio “Giustizia e affari interni” si riunisce per uno scambio di opinioni sul funzionamento della Procura europea, lo spazio Schengen, l’asilo e la migrazione;

: Il Consiglio “Giustizia e affari interni” si riunisce per uno scambio di opinioni sul funzionamento della Procura europea, lo spazio Schengen, l’asilo e la migrazione; Il Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni ed energia” si riunisce per discutere di trasporti terrestri e sicurezza stradale, sicurezza marittima;

Il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič partecipa al vertice della settimana della sostenibilità di Abu Dhabi alla COP28; co-presiede la riunione ministeriale del Global Methane Pledge; interviene al Padiglione della transizione giusta alla COP28;

La vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová parla in videoconferenza con il Presidente degli Affari Globali di Google e Alphabet Kent Walker; ospita l’Alto Commissario Aggiunto delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Nada Al-Nashif; interviene al Forum europeo dei media d’informazione, 25° Forum UE-NGO sui Diritti Umani 2023;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson incontra il Presidente del CESE Oliver Röpke; interviene all’8° Forum europeo sulla migrazione del CESE;

La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Iliana Ivanova ospita la segretaria di Stato per la Scienza, l’innovazione e la tecnologia del Regno Unito Michelle Donelan;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il Ministro italiano per gli Affari europei, la politica di coesione, il Mezzogiorno e il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza Raffaele Fitto tengono una conferenza stampa congiunta a Lecce (Puglia).

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]