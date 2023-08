Le Capitali – Il candidato presidente Babiš sostiene la Nato?

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali:

PRAGA

Repubblica ceca: il candidato presidente Babiš mette in dubbio l’assistenza agli alleati Nato. Il candidato alle elezioni presidenziali Andrej Babiš ha suscitato un grande clamore quando ha messo in dubbio l’eventuale assistenza del suo Paese ai più stretti alleati della Nato in un dibattito trasmesso in diretta prima delle elezioni. Per saperne di più.

ISTITUZIONI UE

Qatargate: Panzeri ha ora le mani legate, secondo una fonte. Antonio Panzeri, la presunta mente del Qatargate, deve dire tutta la verità alle autorità giudiziarie belghe e non nascondere nulla. Se non lo farà, non solo “romperà l’accordo”, ma sarà anche accusato di “influenzare il corso della giustizia”, ha dichiarato a EURACTIV una fonte vicina alla vicenda. Per saperne di più.

///

ESCLUSIVO: La Commissione europea proporrà misure obbligatorie per accelerare l’installazione delle reti di comunicazione elettronica. L’accesso agli edifici pubblici, il coordinamento delle opere civili, lo snellimento delle procedure di autorizzazione e i SIP sono al centro della legislazione dell’esecutivo Ue per accelerare la diffusione di reti ad alta capacità come il 5G, secondo una bozza non datata ottenuta da EURACTIV. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO | PARIGI

Tentativi di dialogo tra Parigi e Berlino. Dopo che il motore franco-tedesco ha perso notevolmente vigore negli ultimi mesi, Francia e Germania hanno cercato di mostrare unità dopo le consultazioni governative congiunte di domenica. Per saperne di più.

///

VIENNA

In Austria c’è un ‘boom’ di richieste di asilo. L’anno scorso sono triplicate le richieste di asilo in Austria, rendendolo il Paese dell’Ue con il più forte aumento di domande, come dimostra un rapporto della Commissione europea divulgato da die Welt. Per saperne di più.

///

L’AIA

I Paesi Bassi invieranno i missili Patriot all’Ucraina. Il ministro della Difesa Kajsa Ollongren e il ministro degli Esteri Wopke Hoekstra hanno scritto in una lettera alla Camera bassa del Parlamento che i Paesi Bassi forniranno all’Ucraina due lanciamissili Patriot, un numero imprecisato di missili e forniranno l’addestramento necessario ai soldati ucraini per l’utilizzo delle attrezzature di difesa aerea. Per saperne di più.

SUD EUROPA

ROMA

Meloni e Tajani in missione in Nordafrica per portare avanti il dossier energia. Il governo italiano è a lavoro per implementare i rapporti con i Paesi del nord Africa, tramite cui collaborare per realizzare il piano del presidente del Consiglio di rendere l’Italia un hub energetico per l’Europa. Per saperne di più.

///

MADRID

Manifestanti di destra chiedono le dimissioni di Sanchez. I manifestanti che hanno preso parte alle proteste “anti-Sanchez”, sostenute dalla destra e dall’estrema destra, sabato a Madrid, hanno chiesto le dimissioni immediate del presidente del Governo socialista Pedro Sánchez. Secondo i contestatori il governo minaccerebbe la democrazia ed è il “peggiore” nella storia recente del Paese. Per saperne di più.

VISEGRAD

VARSAVIA

La Polonia scalpita sulla consegna dei carri armati Leopard all’Ucraina. La Polonia si impegnerà a formare una coalizione più piccola di Paesi intenzionati a consegnare carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca all’Ucraina se la Germania non dovesse accordare il suo assenso, ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri Mateusz Morawiecki dopo che gli alleati occidentali non sono riusciti a trovare un accordo sulla questione venerdì. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Il procuratore capo della Bulgaria accusa il Cremlino di attacchi ibridi. Il procuratore capo bulgaro Ivan Geshev ha accusato le autorità russe di aver condotto un attacco ibrido contro l’Unione europea dopo l’esplosione del ponte in Crimea. Per saperne di più.

///

PRISTINA

Il piano franco-tedesco per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. Dopo un incontro con le principali parti interessate degli Stati Uniti e dell’Unione europea, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha dichiarato che il tema dell’adesione alle istituzioni internazionali è tra i più cruciali. Invece, l’inviato statunitense al dialogo tra Pristina e Belgrado ha affermato che se Kurti non dovesse cooperare sugli accordi chiave, i partner internazionali potrebbero attuarli comunque. Per saperne di più.

