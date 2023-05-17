Le Capitali – I rifugiati ucraini sono discriminati per l’assistenza sessuale

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Non mancate di partecipare al ” SUPRANATIONAL DEMOCRACY DIALOGUE 2023″ un evento, unico nel suo genere finalizzato a riunire studiosi di ogni estrazione, funzionari internazionali, esponenti della società civile e pensatori innovativi per discutere le sfide più significative che l’umanità sta affrontando.

18 e 19 maggio presso il Salone della Provincia di Brindisi e in diretta online sulle pagine Facebook di Supranational Democracy e su quelle di EURACTIV Italia e del CesUE

Maggiori informazioni e il programma dell’evento sono disponibili sul sito di Supranational Democracy

Le notizie di oggi dalle Capitali

Le discriminazioni all’assistenza sessuale dei rifugiati ucraini. Donne e LGBTIQ le categorie più colpite. Secondo uno studio pubblicato dal Centre Reproductive Rights, i rifugiati ucraini tornano temporaneamente in patria per ricevere assistenza sanitaria e sessuale, non avendo ricevuto assistenza adeguata in Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Il “tabacco” della discordia: possibile conflitto di interessi sul mega appalto UE. La Rete europea per la prevenzione del fumo (ENSP) si è aggiudicata – unica offerta – una gara d’appalto da 3 milioni di euro per servizi di ricerca relativi all’attuazione della politica di controllo del tabacco dell’UE. Ma l’eurodeputata di centro-destra Sara Skyttedal (PPE) ha denunciato un possibile conflitto di interessi. Per saperne di più

Elezioni UE 2024 confermate tra il 6 e il 9 giugno. Le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024, secondo una lettera inviata alla presidente del Parlamento Roberta Metsola, dalla ministra svedese degli Affari europei, il cui Paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’UE. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

L’inflazione pesa sul mercato del vino: – 6% delle vendite solo in Italia. L’inflazione pesa anche sul mercato del vino. Tra le eccellenze di diversi Paesi europei, in primis l’Italia e l’Europa, è tra i prodotti che più stanno accusando il calo delle vendite, dovuto all’aumento generalizzato dei prezzi, che nel settore ha toccato il 7%. Secondo, l’Osservatorio Ismea-Uiv (che ha studiato i dati base NielsenIQ), tra gennaio e marzo 2023 le vendite hanno fatto segnare un – 6,1% a volume. Il dato italiano è in linea con una tendenza europea, che vede in difficoltò diversi imprenditori. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Ministro delle finanze tedesco: il tempo delle politiche fiscali espansive è finito. Il ministro delle Finanze Christian Lindner ha dichiarato che sarebbe necessario un inasprimento fiscale per combattere l’inflazione, a seguito dei recenti rapporti del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Commissione UE, per i quali la Germania continuerà ad essere afflitta da un’inflazione elevata. Per saperne di più

///

PARIGI

La Francia spinge sull’energia nucleare. Martedì, l’Assemblea nazionale francese ha approvato un progetto di legge per accelerare la costruzione di nuovi reattori nucleari, salutato dal governo come un passo avanti in campo ambientale. Per saperne di più

///

VIENNA

La Commissione europea minaccia un’azione legale contro i controlli alle frontiere Schengen dell’Austria. La Commissione europea ha minacciato l’Austria di ricorrere alle vie legali per l’estensione dei controlli alle frontiere Schengen e ha avviato una procedura di consultazione formale con tutti gli Stati dell’UE interessati. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

I deputati britannico-irlandesi spingono per una cooperazione della difesa UE-UK. Martedì (16 maggio) i parlamentari dell’Assemblea britannico-irlandese hanno chiesto una cooperazione sulla difesa più stretta tra l’UE e il Regno Unito, a causa della minaccia alla sicurezza rappresentata dalla Russia dopo la guerra in Ucraina. Per saperne di più

VISEGRAD

BUDAPEST

L’Ungheria blocca gli aiuti militari fuori bilancio dell’UE per l’Ucraina. Martedì (16 maggio) l’ufficio del portavoce del governo ungherese ha dichiarato che il Paese non ha approvato l’erogazione della prossima tranche del sostegno militare all’Ucraina previsto dal Fondo europeo per la pace (EPF) dell’UE. Per saperne di più

///

SOFIA

2023 anno fondamentale per l’allargamento dell’UE, dice Varhelyi. Quest’anno sarà fondamentale per l’allargamento dell’UE a causa dei cambiamenti nelle modalità di attuazione e con i nuovi membri balcanici che offrono opportunità alla comunità dell’UE. Lo ha dichiarato il commissario europeo per l’allargamento Oliver Varhelyi alla conferenza “L’UE incontra i Balcani” tenutasi martedì (16 maggio) a Sofia, in Bulgaria. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica partecipa a uno scambio di opinioni con l’Assemblea parlamentare franco-tedesca sulla Conferenza sul futuro dell’Europa (CoFoE);

: Il vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica partecipa a uno scambio di opinioni con l’Assemblea parlamentare franco-tedesca sulla Conferenza sul futuro dell’Europa (CoFoE); La commissaria per la Salute Stella Kyriakides ospita il segretario alla Salute e ai Servizi umani degli Stati Uniti Xavier Becerra per il primo dialogo UE-USA sulla salute; l’incontro si concentrerà sulle priorità in materia di cancro, sulle minacce alla salute globale e sull’architettura della salute globale

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni invia un videomessaggio alla conferenza Beyond Growth 2023, organizzata dal Parlamento europeo;

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi in visita ufficiale a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina;

Il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit e le controparti statunitensi danno il via al Consiglio per il commercio e la tecnologia USA-UE: Taskforce “Talenti per la crescita”;

La commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness incontra il membro del Comitato esecutivo della BCE Frank Elderson;

Germania : Incontro tra il Ministro della Difesa Boris Pistorius e l’omologo britannico Ben Wallace;

: Incontro tra il Ministro della Difesa Boris Pistorius e l’omologo britannico Ben Wallace; Ucraina : Reporter senza frontiere tiene una conferenza stampa;

: Reporter senza frontiere tiene una conferenza stampa; Cina : Il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon in visita ufficiale;

: Il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon in visita ufficiale; Organizzazione meteorologica mondiale: Rilasciati i dati aggiornati sulla temperatura globale.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].