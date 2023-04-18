Le Capitali – I Paesi Baltici alzano le difese militari

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

STOCCOLMA

La Svezia tiene la più grande esercitazione militare degli ultimi 30 anni. La Svezia ha lanciato lunedì Aurora 23, la più grande esercitazione militare degli ultimi 30 anni che mira a simulare un attacco da parte di una potenza straniera. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Commissione UE: Atene recuperi aiuti di Stato illegali per incendi 2007. Un portavoce della Commissione UE ha dichiarato ad Euractiv che la Grecia dovrà recuperare gli aiuti di Stato illegali che sono stati “regalati” alle aziende presumibilmente colpite dagli incendi del 2007, ignorando una decisione sia della Commissione europea che della Corte di giustizia dell’UE. Per saperne di più

Grano ucraino: bastone e carota della Commissione europea per l’Est-Europa. La Commissione europea ha annunciato che sta valutando un ulteriore pacchetto di sostegno per gli agricoltori dell’UE colpiti dall’afflusso di prodotti agricoli ucraini, dopo la decisione di Polonia, Ungheria e Slovacchia di vietare l’importazione di prodotti agricoli dall’Ucraina. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Toccalini (Lega): sì europeo agli e-fuels è sconcertante, bio-fuels sono fondamentali. La Commissione europea ha recentemente dato il via libera all’uso dei combustibili sintetici (e-fuels) anche dopo il 2035, quando invece sarà vietata la produzione di automobili a benzina e a diesel per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica imposti dall’UE. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Merkel insignita dell’alta Croce al merito, tra le polemiche. L’ex cancelliera Angela Merkel ha ricevuto la più alta onorificenza al merito della Germania, eppure c’è chi – anche all’interno del suo stesso partito – ha storto il naso. Per saperne di più

PARIGI

Macron vuole voltare pagina e indica la via d’uscita dalla crisi politica. Durante un discorso televisivo in cui ha difeso ancora una volta la legge sulle pensioni appena approvata nonostante l’opposizione di piazza, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il governo presenterà una tabella di marcia con tre priorità, di cui si valuteranno i progressi l’anniversario della Presa della Bastiglia (14 luglio). Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Russia: il Regno Unito chiede il rilascio del giornalista Kara-Murza. Il Regno Unito continuerà a sostenere Vladimir Kara-Murza, il giornalista russo-britannico che ha denunciato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e che sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per tradimento. Lunedì il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha chiesto il suo immediato rilascio. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Gli scambi commerciali Finlandia-Usa aumentano grazie alla Nato. Gli Stati Uniti sono diventati il principale partner commerciale della Finlandia, superando per la prima volta la Svezia. Si ritiene che la recente adesione della Finlandia alla Nato darà un ulteriore impulso alle relazioni commerciali, secondo un rapporto pubblicato da Amcham Finland. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA | BUDAPEST | PRAGA | SOFIA

L’UE fatica a contenere le spinte centrifughe sul grano ucraino. I tentativi dell’UE di mediare sul divieto di importazione di grano ucraino in Polonia, Ungheria e successivamente in Slovacchia sono caduti nel vuoto, mentre la Bulgaria valuta l’introduzione di un divieto simile. Per saperne di più

BUDAPEST

L’Ungheria preme per la riammissione di Minsk nel mercato dell’UE. L’Ungheria sta facendo pressioni affinché i pellet bielorussi tornino sul mercato dell’UE, dato che attualmente sono sulla lista delle sanzioni, riporta Portfolio, sulla base del portale di notizie bielorusso Reform.by. Per saperne di più

Agenda:

UE : Riunione informale dei ministri dell’Ambiente, organizzata dalla presidenza svedese; i punti salienti sono la perdita di biodiversità, l’economia circolare e la transizione verde;

: Riunione informale dei ministri dell’Ambiente, organizzata dalla presidenza svedese; i punti salienti sono la perdita di biodiversità, l’economia circolare e la transizione verde; La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa a una riunione del Collegio dei Commissari;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson partecipa al primo trilogo politico sul regolamento per la procedura di asilo;

La commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen e il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič incontrano il direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa), Natalia Kanem;

La commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù Mariya Gabriel in visita ufficiale a Belgrado;

La plenaria del Parlamento europeo tiene un dibattito sulla strategia per le relazioni Ue-Cina; partecipa von der Leyen; la plenaria vota sulla revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue e altro ancora;

La presidente del Parlamento Roberta Metsola partecipa a una conferenza stampa sul piano dell’Ue per una transizione verde “Pacchetto Fit for 55”; incontra la segretaria di Stato francese per gli Affari europei, Laurence Boone;

Germania : Il Cancelliere Olaf Scholz ospita il presidente svizzero Alain Berset;

: Il Cancelliere Olaf Scholz ospita il presidente svizzero Alain Berset; Russia : Udienza di appello sulla detenzione preventiva del giornalista statunitense accusato di spionaggio Evan Gershkovich;

: Udienza di appello sulla detenzione preventiva del giornalista statunitense accusato di spionaggio Evan Gershkovich; ONU: Il Consiglio di sicurezza si riunisce sulla Libia.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].