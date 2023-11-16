Le Capitali – I dubbi di Giorgia Meloni sull’Europa

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

ROMA

Sull’Europa Meloni deve scegliere adesso. Meloni non potrà barcamenarsi fino alle elezioni europee tra retorica nazionalista e pragmatismo europeo, se vuole entrare nella maggioranza europea della prossima legislatura. Se la prossima settimana nella plenaria del Parlamento europeo Fratelli d’Italia voterà contro la proposta di riforma organica dei Trattati si metterà fuori dall’arco costituzionale europeo, che condivide che l’UE sia il livello di governo in cui si compiono le scelte strategiche rispetto alle sfide che nessuno Stato membro può affrontare da solo. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

La Commissione presenta un pacchetto per attirare i lavoratori migranti nel mercato del lavoro dell’UE. La Commissione Europea ha presentato una serie di misure volontarie per facilitare l’occupazione di cittadini di Paesi terzi nell’UE, nel tentativo di potenziare i percorsi di migrazione legale e aiutare gli Stati membri ad affrontare le diffuse carenze di competenze e manodopera. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Meloni conferma che i controlli al confine sloveno sono “temporanei e proporzionati”. I controlli al confine con la Slovenia introdotti a fine ottobre per far fronte alla crescente pressione migratoria sono “temporanei e proporzionati”. Lo ha dichiarato martedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo omologo sloveno Robert Golob, durante la sua visita a Roma. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Corte federale tedesca dice no all’uso dei 60 miliardi di euro presi a debito durante il COVID per il fondo sul clima. La Corte Costituzionale Federale tedesca ha stabilito mercoledì (15 novembre) che la decisione del Parlamento tedesco del 2022 di versare 60 miliardi di euro che erano stati presi durante la crisi COVID-19 e mai utilizzati e dirottarli in un nuovo fondo per il clima è illegittima. Per saperne di più

///

PARIGI

La Francia resta neutrale sul glifosato. La Francia si asterrà nuovamente dalla seconda votazione di giovedì sulla proposta della Commissione europea di rinnovare l’approvazione del controverso erbicida glifosato per il prossimo decennio. Lo ha dichiarato mercoledì il ministro dell’Agricoltura francese, Marc Fesneau. Per saperne di più

///

VIENNA

Austria: l’estrema destra sogna la “fortezza Austria”. L’estrema destra austriaca, confortata da sondaggi costantemente alti, insiste sul veto all’adesione dell’Ucraina all’UE, su un’indagine sulle misure COVID-19 e sul fatto che l’Austria diventi un Paese che non accetta richiedenti asilo. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

La Polonia è sulla buona strada per ricevere i fondi del PNRR. La Commissione europea approverà la revisione del piano di ripresa e resilienza della Polonia, rispetto al capitalo REPowerEU, che ammonta a 2,76 miliardi di euro in sovvenzioni e 23 miliardi di euro in prestiti a basso interesse, secondo quanto riportato mercoledì dai media. Per saperne di più

///

BUDAPEST

L’Ungheria “non è pronta” per la candidatura svedese alla NATO. Il Parlamento ungherese non è ancora pronto a ratificare la richiesta di adesione della Svezia alla NATO, poiché la questione non sarà all’ordine del giorno della prossima sessione parlamentare, nonostante le aspettative e le rassicurazioni precedenti. Lo ha dichiarato mercoledì la deputata Ágnes Vadai. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Bulgaria: l’esercito è stato indebolito dalla disinformazione filorussa. La costante paura della guerra che pervade attualmente la società bulgara, alimentata in gran parte dalla disinformazione diffusa dalle reti di influenza filorusse, sta cominciando a compromettere seriamente la capacità di combattere dell’esercito. Lo ha dichiarato mercoledì il ministro della Difesa bulgaro Todor Tagarev. Per saperne di più

///

TIRANA

L’accordo Albania-Italia sui migranti fa un passo avanti verso il voto parlamentare. Il governo albanese ha approvato l’accordo firmato dal primo ministro Edi Rama e dalla sua controparte italiana Giorgia Meloni relativo al trattamento delle richieste di asilo da parte dell’Italia sul territorio albanese, con il prossimo passo che sarà il voto in Parlamento. Per saperne di più

Agenda:

UE : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa alla “Conferenza europea sulla Cina 2023 Priorità strategiche: Creating momentum for an effective European approach to China”, a Berlino (Germania); interviene al congresso “Strategic partnerships in the Indo-Pacific: reducing dependencies, expanding trade, implementing China strategy”, organizzato dal gruppo CDU/CSU del Bundestag tedesco;

: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa alla “Conferenza europea sulla Cina 2023 Priorità strategiche: Creating momentum for an effective European approach to China”, a Berlino (Germania); interviene al congresso “Strategic partnerships in the Indo-Pacific: reducing dependencies, expanding trade, implementing China strategy”, organizzato dal gruppo CDU/CSU del Bundestag tedesco; La vicepresidente della Commissione UE Vĕra Jourová interviene alla Conferenza annuale Aspen 2023, a Praga; visita all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale;

La commissaria per l’Energia Kadri Simson partecipa al dialogo di alto livello sull’energia con il vice primo ministro dell’Economia e dello Sviluppo sostenibile della Georgia Levan Davitashvili, a Tbilisi;

Il vicepresidente della Commissione UE Margaritis Schinas incontra l’assistente dell’Alto commissario per la protezione UNHCR Gillian Triggs e il direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni Amy Pope, a Madrid, Spagna;

Il commissario UE per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit ospita il vicedirettore generale e direttore regionale per l’Europa e l’Asia centrale dell’OIL Beate Andrees, il vicedirettore generale per le relazioni esterne e aziendali dell’OIL Laura Thompson; partecipa al Forum sociale dell’UE 2023 sul tema “L’intelligenza artificiale e il mondo del lavoro”;

Il commissario UE per l’Economia Paolo Gentiloni partecipa all’evento CEOs Dialogue 2023 organizzato da BusinessEurope;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson partecipa alla conferenza della rete europea sulle migrazioni organizzata dalla Commissione europea e dalla presidenza spagnola a Madrid (Spagna);

Il commissario UE per l’Azione per il clima Wopke Hoekstra interviene all’evento “The EU’s Carbon-Border Adjustment Mechanism for Climate Policy, and Implications for Chinese Companies” (Il meccanismo di adeguamento dell’UE alle frontiere del carbonio per la politica climatica e le implicazioni per le imprese cinesi), organizzato dallo Strumento di partenariato UE-Cina (ECPF); incontra l’inviato speciale della Cina per il cambiamento climatico Xie Zhenhua e il ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente Huang Runqiu, a Pechino (Cina);

Il commissario UE per la Giustizia Didier Reynders partecipa all’inaugurazione del “Centro europeo di innovazione per la giustizia”; interviene al congresso europeo sulla protezione dei dati IAPP;

La commissaria UE per l’uguaglianza Helena Dalli interviene ad un evento di alto livello sulla disabilità;

La commissaria UE per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e i mercati dei capitali Mairead McGuinness scambia opinioni in un evento organizzato dal Consiglio d’affari UE-ASEAN e da EuroCham Singapore.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor e Sofia Stuart Leeson]