Le Capitali – I catalani fissano nuove condizioni per sostenere la candidatura di Sánchez

Le notizie di oggi dalle Capitali

MADRID

I partiti catalani pro-indipendenza hanno posto delle condizioni per sostenere la nuova investitura del primo ministro socialista in carica Pedro Sánchez, mentre il re di Spagna Felipe VI inizia questa settimana un complesso giro di consultazioni con i diversi partiti politici per determinare chi ha più possibilità di formare il nuovo esecutivo. Per saperne di più.

///

ROMA

Generale dell’esercito italiano oggetto di polemiche: il partito della Meloni in difficoltà. Il partito di destra Fratelli d’Italia (FdI/ECR) del premier Giorgia Meloni è in crisi di fronte all’opinione pubblica per il caso Vannacci, che coinvolge il generale Roberto Vannacci, ampiamente criticato per le posizioni omofobe, razziste e sessiste apresse nel suo libro “Il mondo alla rovescia”. Per saperne di più

///

L’AIA

Il premier olandese uscente criticato per le consegne degli F-16 all’Ucraina. I partiti olandesi di estrema destra e sinistra hanno criticato il primo ministro uscente Mark Rutte (VVD/Renew) per aver aggirato il parlamento in seguito all’annuncio di domenica sulla fornitura all’Ucraina dei caccia F-16. Per saperne di più.

///

BERLINO

Quasi due tedeschi su tre vogliono un nuovo governo. Secondo il 64% dei tedeschi che hanno risposto a un nuovo sondaggio, la Germania trarrebbe beneficio da un cambio di governo, mentre la coalizione a tre del Paese ha dato il via al secondo semestre con una nuova serie di lotte intestine. Per saperne di più

///

PARIGI

Ministro degli Esteri francese: la Cina deve convincere la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina. La Cina deve fare tutto il possibile per convincere la Russia a porre fine all’invasione dell’Ucraina e rafforzare la sicurezza alimentare globale, ha dichiarato la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna al suo omologo cinese Wang Yi in una conversazione telefonica. Per saperne di più

///

VIENNA

L’ex cancelliere austriaco Kurz accusato di falsa testimonianza. L’ex cancelliere conservatore Sebastian Kurz (ÖVP) è stato accusato di falsa testimonianza in seguito alle accuse di aver mentito a una commissione d’inchiesta parlamentare nell’ambito di una vicenda di corruzione relativa alle nomine dei vertici della holding statale ÖBAG. Per saperne di più

///

BRUXELLES

Il Belgio affronta violente proteste e scontri dopo gli spari della polizia. Violente proteste e scontri tra manifestanti e polizia sono scoppiati nella periferia orientale di Liegi durante il fine settimana dopo che, venerdì 18 agosto, un autista di 31 anni è stato ucciso dalla polizia. Per saperne di più

NORDICI E BALTICI

COPENAGHEN | L’AIA

Danimarca e Paesi Bassi promettono jet da combattimento F-16 all’Ucraina. I Paesi Bassi e la Danimarca hanno confermato domenica che forniranno all’Ucraina jet da combattimento F-16, in un annuncio atteso da tempo che dovrebbe dare un impulso alla difficile controffensiva di Kiev contro la Russia. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

ATENE

Cena di lavoro sui Balcani occidentali ad Atene in un contesto di crescente tensione tra Grecia e Albania. I vertici dell’UE e i leader dei Balcani occidentali terranno una cena informale lunedì ad Atene su invito del primo ministro greco, ma il primo ministro albanese Edi Rama non è stato invitato, in un clima di crescente tensione tra Atene e Tirana. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

Il primo ministro polacco Morawiecki attacca il nuovo rivale dopo le critiche sugli Stati Uniti. Il Primo Ministro Mateusz Morawiecki ha criticato Michał Kołodziejczak, il leader del principale movimento contadino trasformatosi in partito politico che si è unito al blocco elettorale di opposizione Coalizione Civica (KO) la scorsa settimana, definendolo un agente o un idiota dopo i suoi commenti sugli Stati Uniti. Per saperne di più

///

PRAGA

L’economia ceca cade nella trappola del reddito medio. Secondo un recente studio, la Repubblica Ceca si trova di fronte al più grande punto di svolta della sua storia moderna, poiché ha esaurito tutti i precedenti fattori di crescita, ha perso i suoi vantaggi competitivi ed è caduta nella cosiddetta trappola del reddito medio. Per saperne di più

///

BRATISLAVA

Il titolare del dicastero dell’agricoltura chiede di cambiare il programma “cardo al posto del grano”. Il ministro dell’Agricoltura Jozef Bíreš chiederà alla Commissione europea di modificare le regole sulle fasce tampone, che separano i campi monocolturali per proteggere il suolo e promuovere la biodiversità, mentre un divieto estivo sull’uso dei pesticidi li ha lasciati in balia di allergeni e specie vegetali invasive. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Il presidente Radev considerato un rischio per il futuro della Bulgaria nell’UE. I due maggiori partiti bulgari hanno accusato sabato il Presidente Rumen Radev di essere un rischio per il futuro della Bulgaria nell’Unione Europea, citando i suoi continui attacchi politici al governo, la sua influenza nella società e la politica filo-russa che il Paese ha assunto durante la sua amministrazione. Per saperne di più

///

BUCAREST

Il leader dell’estrema destra rumena critica l’accordo di transito del grano con Kiev. Il leader dell’estrema destra rumena George Simion ha criticato l’accordo che la Romania ha stretto venerdì con l’Ucraina per raddoppiare il volume del grano in transito dall’Ucraina, affermando che la decisione è un atto di tradimento o di semplice stupidità. Per saperne di più

///

PRISTINA

Sette serbi si dimettono dalla polizia del Kosovo e il presidente condanna le pressioni di Belgrado. Sette persone di etnia serba hanno rassegnato le dimissioni dalla polizia del Kosovo negli ultimi giorni, spingendo la presidente Vjosa Osmani a denunciare l’influenza di Belgrado, che secondo lei sarebbe alla base di questo gesto. Per saperne di più

///

TIRANA

Estate di malumori tra Italia e Albania per il turismo e le bollette non pagate, placati dalla visita della Meloni. Il numero record di turisti italiani in Albania quest’estate ha provocato tensioni su entrambe le sponde dell’Adriatico, mentre la visita improvvisa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha calmato le acque, parlando di cooperazione e di energia nucleare e saldando il conto di un ristorante italiano utilizzando soldi del governo italiano. Per saperne di più

Potete trovare qui l’edizione originale delle “The Capitals”