Le Capitali – Gli sforzi dell’Ue per un compromesso tra Kosovo e Serbia

Le notizie di oggi dalle Capitali

PARIGI

Gli sforzi dell’Ue per un compromesso tra Kosovo e Serbia. L’UE e la Francia, in occasione dell’incontro di venerdì a Parigi tra i leader balcanici, faranno pressioni sul Kosovo e sulla Serbia affinché discutano le proposte per normalizzare i loro rapporti. Per saperne di più.

Ocean Viking: La prima vera crisi diplomatica tra Francia e Italia? La Francia ha denunciato giovedì l’atteggiamento “incomprensibile e inaccettabile” dell’Italia che si rifiuta di accogliere i migranti a bordo della nave Ocean Viking, in mare da oltre 15 giorni, creando la prima crisi diplomatica tra i nuovi governi dei due Paesi. Per saperne di più.

VIENNA

Il ministro dell’Ambiente austriaco critica gli attivisti per il clima che si sono incollati alla mostra sui dinosauri. Il ministro dell’Ambiente Leonore Gewessler ha criticato gli attivisti che si sono incollati a uno scheletro di dinosauro al museo di storia naturale di Vienna per chiedere la fine della strada dei fossili in Austria e un limite di velocità. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

La Germania rifiuta di costruire una centrale nucleare Uniper in Svezia. Il gigante nucleare Uniper non costruirà alcuna centrale in Svezia, ha annunciato giovedì la società che dal prossimo anno sarà interamente di proprietà dello Stato tedesco, ignorando i piani della sua controllata svedese Barsebäck Kraft di costruire un parco di energia pulita che includa il nucleare. Per saperne di più.

SUD EUROPA

LISBONA

Il corridoio energetico verde franco-iberico rafforzerà le credenziali energetiche “green” del Portogallo. L’accordo tra Francia, Spagna e Portogallo per rafforzare le interconnessioni energetiche potrebbe trasformare il Portogallo in un corridoio di transito e in un Paese ad energia “verde”, ha dichiarato giovedì il ministro portoghese dell’Ambiente Duarte Cordeiro. Per saperne di più.

VISEGRAD

VARSAVIA

Il Parlamento europeo esamina il mortale divieto di aborto de facto della Polonia. I parlamentari dell’UE terranno presto un’udienza pubblica per presentare ai legislatori un elenco delle donne che sarebbero morte a causa dell’inasprimento delle leggi sull’aborto in Polonia, creando un divieto di fatto. Per saperne di più.

NEWS DAI BALCANI

TIRANA

L’Albania e l’Italia studiano un progetto di conduttura idrica nel contesto della siccità in Puglia. I media italiani hanno svelato un piano che prevede la vendita di acqua albanese all’Italia attraverso una condotta sottomarina, in una regione che soffre di carenza idrica. Per saperne di più.

