Le Capitali – Gli sforzi dell’Ue per un compromesso tra Kosovo e Serbia

Le notizie di oggi dalle Capitali
PARIGI
Gli sforzi dell’Ue per un compromesso tra Kosovo e Serbia. L’UE e la Francia, in occasione dell’incontro di venerdì a Parigi tra i leader balcanici, faranno pressioni sul Kosovo e sulla Serbia affinché discutano le proposte per normalizzare i loro rapporti. Per saperne di più.
Ocean Viking: La prima vera crisi diplomatica tra Francia e Italia? La Francia ha denunciato giovedì l’atteggiamento “incomprensibile e inaccettabile” dell’Italia che si rifiuta di accogliere i migranti a bordo della nave Ocean Viking, in mare da oltre 15 giorni, creando la prima crisi diplomatica tra i nuovi governi dei due Paesi. Per saperne di più.
VIENNA
Il ministro dell’Ambiente austriaco critica gli attivisti per il clima che si sono incollati alla mostra sui dinosauri. Il ministro dell’Ambiente Leonore Gewessler ha criticato gli attivisti che si sono incollati a uno scheletro di dinosauro al museo di storia naturale di Vienna per chiedere la fine della strada dei fossili in Austria e un limite di velocità. Per saperne di più.
PAESI NORDICI E BALTICI
STOCCOLMA
La Germania rifiuta di costruire una centrale nucleare Uniper in Svezia. Il gigante nucleare Uniper non costruirà alcuna centrale in Svezia, ha annunciato giovedì la società che dal prossimo anno sarà interamente di proprietà dello Stato tedesco, ignorando i piani della sua controllata svedese Barsebäck Kraft di costruire un parco di energia pulita che includa il nucleare. Per saperne di più.
SUD EUROPA
LISBONA
Il corridoio energetico verde franco-iberico rafforzerà le credenziali energetiche “green” del Portogallo. L’accordo tra Francia, Spagna e Portogallo per rafforzare le interconnessioni energetiche potrebbe trasformare il Portogallo in un corridoio di transito e in un Paese ad energia “verde”, ha dichiarato giovedì il ministro portoghese dell’Ambiente Duarte Cordeiro. Per saperne di più.
VISEGRAD
VARSAVIA
Il Parlamento europeo esamina il mortale divieto di aborto de facto della Polonia. I parlamentari dell’UE terranno presto un’udienza pubblica per presentare ai legislatori un elenco delle donne che sarebbero morte a causa dell’inasprimento delle leggi sull’aborto in Polonia, creando un divieto di fatto. Per saperne di più.
NEWS DAI BALCANI
TIRANA
L’Albania e l’Italia studiano un progetto di conduttura idrica nel contesto della siccità in Puglia. I media italiani hanno svelato un piano che prevede la vendita di acqua albanese all’Italia attraverso una condotta sottomarina, in una regione che soffre di carenza idrica. Per saperne di più.
AGENDA:
- UE: Il Consiglio Affari economici e finanziari si riunisce per raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio 2023 dell’UE, nell’ambito di una procedura di conciliazione di 21 giorni tra il 25 ottobre e il 14 novembre;
- Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski partecipa alla COP27, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di quest’anno a Sharm El-Sheikh;
- Il commissario per l’Innovazione e l’istruzione Mariya Gabriel partecipa al Forum STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), a Plovdiv;
- Il Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra il Presidente della Moldavia Maia Sandu, il Presidente del Parlamento Igor Grosu e il Primo Ministro Natalia Gavrilita; tiene una conferenza stampa congiunta con Sandu; interviene alla sessione plenaria speciale del Parlamento;
- Germania: Il Ministro degli Esteri Annalena Baerbock e il suo omologo lituano Gabrielius Landsbergis tengono una conferenza stampa;
- Francia: Il presidente Emmanuel Macron guida la cerimonia in occasione della Giornata dell’Armistizio, il 104° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918; dibattito sulla guerra in Ucraina al Forum della Pace di Parigi; i migranti sbarcano dalla nave di soccorso Ocean Viking;
- Regno Unito: Conferenza stampa al termine del vertice britannico-irlandese;
- Svizzera: Riunione ad alto livello ONU-Russia su cereali e fertilizzanti;
- Polonia: Marcia annuale per l’indipendenza organizzata da gruppi nazionalisti;
- Turchia: Udienza del processo al sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, accusato di “insulti” ai funzionari elettorali;
- ONU: il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden interviene alla COP27;