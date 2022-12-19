Le Capitali – Gli esperti ungheresi non sono convinti del nuovo progetto con l’Azerbaijan

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

BUDAPEST

Gli esperti ungheresi non sono convinti del “megadeal” di energia verde con l’Azerbaijan. Gli esperti ungheresi di energia non sono convinti delle promesse ecologiche e di sicurezza di un nuovo progetto di connessione elettrica con l’Azerbaigian sostenuto da Bruxelles. Per saperne di più.

ISTITUZIONI EUROPEE

L’industria europea delle auto deve guardare al futuro, non al passato. I grandi produttori europei di auto hanno già deciso di convertirsi interamente all’elettrico entro il 2035, alcuni anche prima. Compito della UE è prepararsi a questa trasformazione, scrive Frans Timmermans. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

VIENNA

Il cancelliere austriaco a favore delle recinzioni ai confini dell’Ue. “Le recinzioni sono fondamentali per proteggere l’Ue alle sue frontiere”, ha dichiarato domenica in un’intervista il cancelliere austriaco Karl Nehammer, citando il momento in cui la recinzione al confine con la Turchia e la Grecia ha permesso alle autorità di frontiera greche di respingere l’ingresso di migranti irregolari. Per saperne di più.

///

BRUXELLES

Le Ong chiedono al Belgio di opporsi alla spinta degli Stati membri per una nuova valutazione dei pesticidi. Diverse Ong chiedono al Belgio di non assecondare la maggioranza degli Stati membri che probabilmente chiederanno alla Commissione europea di effettuare un’ulteriore valutazione d’impatto sugli obiettivi di riduzione dei pesticidi dell’Ue, durante il vertice del Consiglio di lunedì. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Avviati progetti di infrastrutture per l’idrogeno che collegheranno la Finlandia all’Europa centrale. La società statale e l’operatore del sistema di trasmissione Gasgrid Finland hanno firmato venerdì un accordo per sviluppare un nuovo tratto della rete infrastrutturale regionale per l’idrogeno. Per saperne di più.

VISEGRAD

PRAGA

La presidenza ceca del Consiglio dell’Ue proporrà un compromesso sul tetto massimo al prezzo del gas di 188 euro. La presidenza della Repubblica Ceca del Consiglio dell’Ue vorrebbe che lunedì, a Bruxelles, i ministri dell’energia di tutta l’Unione concordassero un tetto massimo per il gas di 188 euro per megawattora (MWh). Per saperne di più.

///

BRATISLAVA

Gli europarlamentari in missione in Slovacchia sottolineano la preoccupante situazione di LGBTQ e Rom. Una delegazione di monitoraggio del Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per la parità di diritti delle comunità LGBTQI+ e Rom in Slovacchia. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

LUBIANA

Le imprese slovene beneficeranno di aiuti per l’energia. Le imprese potranno beneficiare di aiuti per combattere i prezzi elevati dell’energia nell’ambito di un piano da 1,2 miliardi di euro che, pur essendo stato adottato venerdì dall’Assemblea nazionale, alcuni considerano carente e in ritardo. Per saperne di più.

Agenda

UE : Il Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni ed energia”, nella sua composizione energetica, discute della riduzione delle emissioni di metano, dell’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e di altro ancora; la presidenza della Repubblica Ceca presenta una relazione sui progressi del pacchetto gas;

: Il Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni ed energia”, nella sua composizione energetica, discute della riduzione delle emissioni di metano, dell’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e di altro ancora; la presidenza della Repubblica Ceca presenta una relazione sui progressi del pacchetto gas; Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis partecipa al 2° comitato commerciale UE-Vietnam;

Il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit e la commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson partecipano a una riunione del Partenariato europeo per l’integrazione con le parti sociali ed economiche europee, sull’integrazione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski partecipa a una riunione con i presidenti dei comitati agricoli del Gruppo di Visegrád;

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, in visita ufficiale in Giordania, partecipa alla Conferenza di Baghdad e tiene incontri bilaterali a margine;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra il presidente rumeno Klaus Iohannis, il primo ministro rumeno Nicolae Ciuca, la presidente del Senato rumena Alina Gorghiu e il presidente della Camera dei Deputati rumena Marcel Ciolacu.

***

[Edited by Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Eleonora Vasques, Sofia Stuart Leeson]