Le Capitali – Fonte Nato: Gli Usa per linea della moderazione verso la Russia

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

BRUXELLES

Fonte Nato: Gli Stati Uniti mantengono fortunatamente l’Alleanza Atlantica moderata nei confronti della Russia. Gli Stati Uniti sono riusciti fortunatamente a stabilire un approccio moderato nei confronti della Russia all’interno della Nato, come ha dichiarato una fonte dell’Alleanza Atlantica a Euractiv, a condizione di anonimato. Per saperne di più.

ISTITUZIONI EUROPEE

L’Ue propone il tanto atteso tetto al prezzo del gas. Dopo mesi di pressioni da parte dei Paesi dell’Ue, la Commissione europea ha presentato martedì (22 novembre) la tanto attesa proposta di una misura per limitare i prezzi eccessivi del gas. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

BRUXELLES

La democrazia europea deve essere rafforzata per affrontare le sfide, afferma il primo ministro belga. “Per affrontare le grandi sfide attuali, come l’afflusso migratorio e l’aumento dei prezzi dell’energia, la democrazia deve essere rafforzata a livello europeo”, ha dichiarato il primo ministro belga Alexander De Croo. Per saperne di più.

///

L’AIA

I cittadini dei Paesi Bassi chiedono di eliminare l’aborto dal codice penale olandese. Quasi 94.000 cittadini hanno firmato un’iniziativa popolare per eliminare l’aborto dal codice penale, una cifra più che doppia rispetto a quella necessaria per essere inserita nell’agenda della Camera dei Rappresentanti. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Due reattori nucleari finlandesi riceveranno un nuovo tipo di combustibile dagli Stati Uniti. Un accordo con Westinghouse Electric Company per la progettazione, l’autorizzazione e la fornitura di un nuovo tipo di combustibile è stato firmato dalla società energetica statale finlandese Fortum (51%). Per saperne di più.

VISEGRAD

VARSAVIA

La Polonia rifiuta l’aiuto dell’Ucraina nell’indagine sull’esplosione del missile. La Procura polacca non permetterà all’Ucraina di partecipare alle indagini sull’incidente della scorsa settimana a Przewodów, vicino al confine ucraino, dove un probabile missile di difesa aerea ucraina ha ucciso due persone. Per saperne di più.

///

BRATISLAVA

I cittadini slovacchi sono tra i più vulnerabili finanziariamente nell’Ue. Quasi il 6% degli slovacchi è minacciato dall’inflazione al punto da non essere in grado di pagare i propri debiti; secondo la Banca Centrale Europea, si tratta della terza percentuale più alta tra gli Stati membri dell’Ue. Per saperne di più.

Agenda

Ue : Il Consiglio dello Spazio economico europeo (SEE) discute la transizione energetica e la sicurezza energetica a Bruxelles, in Belgio; partecipa il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič; è previsto un dialogo politico informale con gli Stati SEE-EFTA, incentrato sull’Ucraina e sulla situazione della politica di sicurezza in Europa;

: Il Consiglio dello Spazio economico europeo (SEE) discute la transizione energetica e la sicurezza energetica a Bruxelles, in Belgio; partecipa il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič; è previsto un dialogo politico informale con gli Stati SEE-EFTA, incentrato sull’Ucraina e sulla situazione della politica di sicurezza in Europa; Ue : L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell presiede la quarta riunione ministeriale Ue-vicinato meridionale e co-presiede il settimo forum regionale dell’Unione per il Mediterraneo (UpM) a Barcellona, Spagna;

: L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell presiede la quarta riunione ministeriale Ue-vicinato meridionale e co-presiede il settimo forum regionale dell’Unione per il Mediterraneo (UpM) a Barcellona, Spagna; Ue : Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi partecipa alla conferenza degli ambasciatori israeliani;

: Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi partecipa alla conferenza degli ambasciatori israeliani; Ue : La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola partecipa alla sessione plenaria a Strasburgo, in Francia; tiene una conferenza stampa sulle nuove iniziative di assistenza all’Ucraina;

: La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola partecipa alla sessione plenaria a Strasburgo, in Francia; tiene una conferenza stampa sulle nuove iniziative di assistenza all’Ucraina; Ue : La sessione plenaria del Parlamento europeo discute la necessità di una soluzione europea in materia di asilo e migrazione, compresa la ricerca e il salvataggio; vota su misure aggiuntive per affrontare le conseguenze della guerra russa in Ucraina, il riconoscimento della Federazione russa come Stato sponsor del terrorismo, la nuova strategia dell’Ue per l’allargamento e altro ancora;

: La sessione plenaria del Parlamento europeo discute la necessità di una soluzione europea in materia di asilo e migrazione, compresa la ricerca e il salvataggio; vota su misure aggiuntive per affrontare le conseguenze della guerra russa in Ucraina, il riconoscimento della Federazione russa come Stato sponsor del terrorismo, la nuova strategia dell’Ue per l’allargamento e altro ancora; Ue : Conferenza stampa sull’aggressione militare turca in Siria e in Iraq e sul rischio di destabilizzazione della regione prevista dai parlamentari europei;

: Conferenza stampa sull’aggressione militare turca in Siria e in Iraq e sul rischio di destabilizzazione della regione prevista dai parlamentari europei; Ue : I capi delle Agenzie per i medicinali delle Autorità nazionali competenti (ANC) si incontrano, insieme ai rappresentanti dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), della Commissione europea e della Direzione europea per la qualità dei medicinali (EDQM), per discutere della governance dei medicinali per uso umano e veterinario e affrontare le questioni strategiche chiave della pianificazione, dell’effettiva legislazione e dello scambio di informazioni sullo sviluppo del sistema normativo europeo dei medicinali, a Praga, nella Repubblica Ceca;

: I capi delle Agenzie per i medicinali delle Autorità nazionali competenti (ANC) si incontrano, insieme ai rappresentanti dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), della Commissione europea e della Direzione europea per la qualità dei medicinali (EDQM), per discutere della governance dei medicinali per uso umano e veterinario e affrontare le questioni strategiche chiave della pianificazione, dell’effettiva legislazione e dello scambio di informazioni sullo sviluppo del sistema normativo europeo dei medicinali, a Praga, nella Repubblica Ceca; Germania : Il cancelliere Olaf Scholz ospita il presidente cipriota Nikos Anastasiadis;

: Il cancelliere Olaf Scholz ospita il presidente cipriota Nikos Anastasiadis; Regno Unito : La Corte Suprema si pronuncia sulla legalità dello svolgimento del referendum sull’indipendenza della Scozia senza il consenso del governo britannico;

: La Corte Suprema si pronuncia sulla legalità dello svolgimento del referendum sull’indipendenza della Scozia senza il consenso del governo britannico; Svezia : La segretaria di Stato francese per l’Europa Laurence Boone in visita ufficiale;

: La segretaria di Stato francese per l’Europa Laurence Boone in visita ufficiale; Spagna : Il primo ministro Pedro Sanchez ospita l’omologo rumeno Nicolae Ciuca e i membri del suo governo;

: Il primo ministro Pedro Sanchez ospita l’omologo rumeno Nicolae Ciuca e i membri del suo governo; Romania : Il Presidente Klaus Iohannis in visita ufficiale in Lettonia e Lituania;

: Il Presidente Klaus Iohannis in visita ufficiale in Lettonia e Lituania; Armenia : Riunione dei leader dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO);

: Riunione dei leader dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO); Repubblica Democratica del Congo : inizia l’udienza del processo ai sospettati dell’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio nel 2021;

: inizia l’udienza del processo ai sospettati dell’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio nel 2021; Russia: Inizia il processo a Ilya Yashin, esponente dell’opposizione in carcere;

***

[Edited by Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Eleonora Vasques, Sofia Stuart Leeson]