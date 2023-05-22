Le Capitali – Elezioni in Grecia: la sinistra capitola

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.



Le notizie di oggi dalle Capitali

ATENE

Il disastro elettorale della sinistra greca. Crisi profonda per il principale partito di sinistra dell’opposizione Syriza (Sinistra Europea), dopo che il partito conservatore Nuova Democrazia (PPE) ha trionfato alle elezioni di domenica, tanto da voler dare vita ad un governo monocolore. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Il prossimo G7 in Puglia porrà al centro il Sud del mondo. Si è concluso domenica il G7 ad Hiroshima, in Giappone, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata l’unica leader donna insieme al capo della commissione UE Ursula von der Leyen. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania guarda al Brasile per la domanda di operatori sanitari. Per colmare la carenza di manodopera nel settore dell’assistenza sanitaria, la Germania intende attrarre immigrati qualificati dal Brasile. Per saperne di più

PARIGI

Macron punta sull’uranio della Mongolia, in cambio di aiuti per il clima. Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo interesse ad aiutare la Mongolia nella sua strategia di de-carbonizzazione in una conferenza stampa a Ulaanbaatar, dopo aver partecipato al vertice del G7 in Giappone. La Francia spera di acquisire uranio dal Paese, ricco di risorse naturali e stretto tra Russia e Cina. Per saperne di più

VIENNA

Scontro dopo l’appello del presidente austriaco ad aiutare l’Ucraina. Vienna continua a discutere sul perimetro della sua neutralità, dopo l’invito del presidente federale Alexander Van der Bellen ad aiutare l’Ucraina nelle operazioni di sminamento. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

40 miliardi di dollari dal Regno unito per le infrastrutturali globali. L’istituzione britannica per il finanziamento dello sviluppo, British International Investment, intende mobilitare 40 miliardi di dollari entro la fine del 2027 per le infrastrutture globali e lo sviluppo economico. Lo ha dichiarato il primo ministro inglese Rishi Sunak al vertice G7 in Giappone. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

L’irritazione dell’Ucraina sulla richiesta polacca di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Per l’ambasciatore ucraino in Polonia, Vasyl Zvarych, è “inaccettabile” che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia stato chiamato a scusarsi per l’uccisione di migliaia di polacchi per mano dell’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA) durante la Seconda guerra mondiale, in seguito ai commenti del portavoce del Ministero degli Esteri polacco, Łukasz Jasina. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Vandalizzata dai filo-russi la Casa dell’Europa in Bulgaria. La sede della Rappresentanza della Commissione europea a Sofia, che ospita anche l’Ufficio del Parlamento europeo, è stata imbrattata con vernice rossa durante la protesta di domenica (21 maggio) da parte dei sostenitori del partito filorusso “Vazrazhdane“, tra cui alcuni deputati. Per saperne di più

La Bulgaria punta sulla tecnologia occidentale per utilizzare i suoi reattori nucleari russi. La Bulgaria non ha accantonato il progetto di costruire una seconda centrale nucleare sulle rive del Danubio, con reattori nucleari russi acquistati sei anni fa, sperando che la tecnologia occidentale possa metterli in funzione, ora che la partecipazione di Mosca è impossibile. Per saperne di più

CHISINAU

La Moldavia scende in piazza per chiedere l’ingresso nell’UE. Domenica (21 maggio) più di 75.000 moldavi hanno manifestato a Chișinău a favore dell’adesione all’UE. Il processo di adesione è stato accelerato a seguito della guerra di aggressione russa in Ucraina, temendo maggiore pressione da parte di Mosca sul Paese. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il 10° vertice UE-Repubblica di Corea segna il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche UE-Corea del Sud; il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk-Yeol discutono di pace e stabilità, economia e commercio;

: Il 10° vertice UE-Repubblica di Corea segna il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche UE-Corea del Sud; il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk-Yeol discutono di pace e stabilità, economia e commercio; Il Consiglio “Competitività” si riunisce per discutere di mercato interno, legge sulle materie prime critiche e progettazione ecocompatibile;

Il Consiglio Affari esteri, presieduto dall’Alto rappresentante dell’UE Josep Borrell, discute dell’aggressione russa all’Ucraina e del Corno d’Africa e dei Balcani occidentali; si prevede l’approvazione del Patto civile PSDC e delle conclusioni sulla politica di ciberdifesa dell’UE;

Germania : Il cancelliere Olaf Scholz ospita il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel;

: Il cancelliere Olaf Scholz ospita il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel; Stati Uniti : Il ministro del Commercio cinese Wang Wentao in visita ufficiale;

: Il ministro del Commercio cinese Wang Wentao in visita ufficiale; Cile : Il ministro del Commercio britannico James Cleverly tiene un discorso sulle relazioni con l’America Latina durante la sua visita;

: Il ministro del Commercio britannico James Cleverly tiene un discorso sulle relazioni con l’America Latina durante la sua visita; ONU: Riunione del Consiglio di Sicurezza sul Sudan.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].