Le Capitali – Draghi e Lollobrigida: una poltrona (UE) per due

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi delle Capitali

Il Ministro italiano dell’Agricoltura e Draghi sono tra i principali candidati per un posto nell’UE. In vista delle elezioni europee di giugno, si intensificano le discussioni e le ipotesi sui politici italiani che potrebbero andare a Bruxelles e sul ruolo che potrebbero ricoprire. Sono stati fatti i nomi del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, membro di Fratelli d’Italia (ECR) e cognato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dell’ex inquilino di Palazzo Chigi Mario Draghi. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania è costretta a rivedere la sua politica sull’esportazione degli Eurofighter. Secondo gli esperti, la Germania ha revocato il blocco quinquennale e ha dato il via libera all’esportazione di Eurofighter all’Arabia Saudita, dimostrando la volontà di rafforzare la collaborazione europea nel settore della difesa. Tuttavia, l’elaborazione di una politica affidabile per l’esportazione di armi resta un nodo difficile da sciogliere. Per saperne di più

Berlino “sorpresa” per la nomina di Attal a Primo ministro francese. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, leader del principale alleato della Francia, sarebbe rimasto sorpreso dalla nomina dell’ex ministro dell’Istruzione Gabriel Attal, 34 anni, a nuovo Primo ministro, diventando così uno dei Primi ministri più giovani della storia francese e del mondo. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

Il governo svedese è accusato di scarsa comunicazione sui rischi di guerra, e ciò causa ansia nei bambini. L’ex Prima ministra Magdalena Andersson ha criticato la comunicazione del governo sulla preparazione della Svezia alla guerra, accusando il primo ministro Ulf Kristersson di essere divisivo nei confronti degli svedesi di origine immigrata. Per saperne di più

///

COPENAGHEN

Danimarca: sciolto il partito populista anti-migranti, nell’apparente tentativo di ridurre i partiti di centro-destra. Il partito danese della Nuova Destra sarà sciolto in un apparente tentativo di ridurre il numero dei partiti di centro-destra, poiché i suoi deputati potrebbero unirsi ad altri gruppi parlamentari di destra. Lo ha annunciato mercoledì la fondatrice del partito Pernille Vermund. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Polonia: la polizia fa irruzione nel Palazzo presidenziale e arresta i deputati del PiS protetti dal Capo dello Stato. Gli ex ministri Mariusz Kamiński e Maciej Wąsik sono stati arrestati martedì al Palazzo Presidenziale, dove è stato offerto loro un rifugio dal Presidente Andrzej Duda, in un “arresto spettacolarizzato” che potrebbe aver incluso un finto guasto all’autobus che ha impedito al Presidente di intervenire, secondo i media polacchi. Per saperne di più

///

BRATISLAVA

Slovacchia: Il governo Fico pronto a smantellare l’agenzia anti-corruzione. Gli sforzi di Bratislava per modificare il codice penale del Paese potrebbero porre fine alla principale unità anticorruzione della polizia “così come la conosciamo”, ha dichiarato il ministro degli Interni Matúš Šutaj Eštok, aggiungendo che il suo ministero ha già lavorato alla riorganizzazione delle forze di polizia. Per saperne di più

///

BUDAPEST

L’Ungheria potrebbe revocare il veto sul pacchetto di aiuti all’Ucraina, ma con dei vincoli. Mercoledì (10 gennaio) gli Stati membri dell’UE hanno concordato un mandato negoziale parziale per avviare i colloqui con il Parlamento europeo su un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina, ma la minaccia che l’Ungheria ponga ostacoli lungo il percorso non è svanita. Per saperne di più

///

PRAGA

Repubblica ceca: sede della TV nazionale vandalizzata per la copertura della guerra tra Israele e Hamas. Vandali non identificati hanno attaccato l’edificio della Televisione Ceca (CT) a Praga mercoledì, lasciando un cartello che critica il modo in cui l’emittente pubblica riporta la guerra tra Israele e Hamas. Lo ha annunciato mercoledì il direttore della CT Jan Souček. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La sinagoga di Sofia vandalizzata con necrologi di Hitler. La procura bulgara ha avviato mercoledì un’indagine sul caso dei necrologi che esaltano Adolf Hitler affissi sabato sulla facciata della sinagoga di Sofia. Per saperne di più

Agenda:

UE : La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ospita i membri del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’UE (COREPER);

: La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ospita i membri del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’UE (COREPER); Il Commissario per l’Economia Paolo Gentiloni scambia opinioni sul semestre UE con la Commissione ECON del Parlamento;

La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Iliana Ivanova tiene un discorso chiave alla riunione delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI); partecipa alla riunione del Consiglio europeo dell’innovazione;

La Commissaria per i trasporti Adina Vălean incontra un gruppo di startup dell’UE operanti nel settore dei trasporti e della mobilità;

Slovacchia: Protesta contro la riforma del governo in materia di corruzione.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]