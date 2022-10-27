Le Capitali – Catastrofe climatica: gli europei perdono la fiducia nei governi

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

Catastrofe climatica: gli europei perdono la fiducia nei governi. Gli europei non hanno molta fiducia sul fatto che i loro governi intraprenderanno le azioni necessarie per combattere il cambiamento climatico. La stragrande maggioranza teme una catastrofe climatica, come emerge da un sondaggio Bei-Bva. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania definisce i piani per la legalizzazione della cannabis, tra le preoccupazioni della legislazione Ue. Il ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, ha presentato i piani per la legalizzazione della cannabis per uso ricreativo – una promessa chiave del governo “a semaforo” del Paese, anche se il progetto potrebbe ancora essere fermato dalla Commissione Europea. Per saperne di più.

VIENNA

L’Austria arresta 500 trafficanti di esseri umani con un piano speciale. L’intenso pattugliamento delle frontiere ha portato all’arresto di 500 trafficanti di esseri umani nell’ambito delle operazioni speciali del governo, in cui i soldati e le milizie hanno aumentato il pattugliamento dei confini per far fronte al significativo aumento dei flussi di rifugiati. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

La Exit tax diventa un ‘pomo della discordia’ nel governo finlandese. A sei mesi dalle elezioni, la proposta del governo sulla Exit tax, tassa che renderebbe tassabili i residenti non finlandesi che lasciano il Paese, è diventata l’ultimo punto critico all’interno del governo. Per saperne di più.

STOCCOLMA

Nato: Stoltenberg prenderà in mano la candidatura della Svezia. Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che convincerà il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, a dare il via libera alle domande di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, come ha annunciato il capo della Nato in una conferenza stampa mercoledì. Per saperne di più.

SUD EUROPA

LISBONA

Il premier portoghese annuncia nuove misure in vista dell’aumento dei costi. Il primo ministro António Costa ha annunciato mercoledì che il suo governo spingerà per una legislazione che protegga le famiglie dall’aumento dei mutui per l’acquisto di abitazioni, sottolineando i 5,6 miliardi di euro già investiti per sostenere le famiglie e controllare meglio l’aumento dei costi energetici. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

TIRANA

Le richieste di asilo albanesi nell’Ue aumentano in modo vertiginoso. Le richieste di asilo di cittadini albanesi nell’Ue sono aumentate del 68% durante l’estate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, portando il totale a 6.860, nonostante gli appelli internazionali a ‘una stretta’ sulla questione. Per saperne di più.

Agenda

Ue : I ministri degli Affari esteri dell’Ue e della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac) si incontrano a Buenos Aires per discutere, tra gli altri temi, di ripresa economica inclusiva e sostenibile dopo la pandemia, crisi climatica, gestione del rischio di catastrofi e cooperazione nel campo della sicurezza e della governance;

: I ministri degli Affari esteri dell’Ue e della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac) si incontrano a Buenos Aires per discutere, tra gli altri temi, di ripresa economica inclusiva e sostenibile dopo la pandemia, crisi climatica, gestione del rischio di catastrofi e cooperazione nel campo della sicurezza e della governance; Ue : La “Conferenza sulla responsabilità, la trasparenza e la fiducia” organizzata dalla presidenza della Repubblica Ceca del Consiglio dell’Ue prosegue per il secondo giorno a Praga;

: La “Conferenza sulla responsabilità, la trasparenza e la fiducia” organizzata dalla presidenza della Repubblica Ceca del Consiglio dell’Ue prosegue per il secondo giorno a Praga; Ue : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita ufficiale a Pristina, Kosovo e Tirana, Albania;

: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita ufficiale a Pristina, Kosovo e Tirana, Albania; Ue : La vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica è in missione in Croazia;

: La vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica è in missione in Croazia; Ue : La prima vice prima ministra e ministra dell’Economia ucraina Yulia Anatoliivna Svyrydenko incontra consecutivamente il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit e il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski;

: La prima vice prima ministra e ministra dell’Economia ucraina Yulia Anatoliivna Svyrydenko incontra consecutivamente il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit e il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski; Ue : La commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ospita la conferenza “Far funzionare i mercati per le persone”;

: La commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ospita la conferenza “Far funzionare i mercati per le persone”; Ue : Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni riceve la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva;

: Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni riceve la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva; Ue : Il commissario per la Giustizia Didier Reynders tiene una conferenza sullo Stato di diritto a Berlino, in Germania;

: Il commissario per la Giustizia Didier Reynders tiene una conferenza sullo Stato di diritto a Berlino, in Germania; Ue : La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si reca in visita ufficiale in Lettonia;

: La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si reca in visita ufficiale in Lettonia; Ue : Riunione della Commissione speciale del Parlamento europeo sulle interferenze straniere in tutti i processi democratici dell’Unione europea, compresa la disinformazione;

: Riunione della Commissione speciale del Parlamento europeo sulle interferenze straniere in tutti i processi democratici dell’Unione europea, compresa la disinformazione; Ue : Il Mediatore europeo partecipa a un gruppo di discussione su “Porte girevoli – come garantire l’indipendenza del personale chiave nell’interesse dei cittadini” durante l’evento virtuale sulla “sana gestione finanziaria nelle agenzie dell’Ue”;

: Il Mediatore europeo partecipa a un gruppo di discussione su “Porte girevoli – come garantire l’indipendenza del personale chiave nell’interesse dei cittadini” durante l’evento virtuale sulla “sana gestione finanziaria nelle agenzie dell’Ue”; Ue : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) tiene una riunione di politica monetaria a Francoforte; il commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis dovrebbe partecipare in videoconferenza; la presidente della Bce Christine Lagarde presenterà le ultime decisioni di politica monetaria nel podcast della Bce;

: Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) tiene una riunione di politica monetaria a Francoforte; il commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis dovrebbe partecipare in videoconferenza; la presidente della Bce Christine Lagarde presenterà le ultime decisioni di politica monetaria nel podcast della Bce; Francia : L’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie) pubblica il suo World Energy Outlook 2022.

: L’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie) pubblica il suo World Energy Outlook 2022. Lussemburgo : Si terrà la prima conferenza europea sulla preparazione ai disastri della comunità;

: Si terrà la prima conferenza europea sulla preparazione ai disastri della comunità; Regno Unito : L’assemblea dell’Irlanda del Nord si riunisce per l’ultimo tentativo di ripristinare la condivisione dei poteri o per rischiare nuove elezioni;

: L’assemblea dell’Irlanda del Nord si riunisce per l’ultimo tentativo di ripristinare la condivisione dei poteri o per rischiare nuove elezioni; Grecia : Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis incontra il cancelliere tedesco Olaf Scholz;

: Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis incontra il cancelliere tedesco Olaf Scholz; Turchia : Il ministro della Difesa Hulusi Akar ospita il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz;

: Il ministro della Difesa Hulusi Akar ospita il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz; Indonesia : Riunione dei ministri della Salute del G20;

: Riunione dei ministri della Salute del G20; Russia : La Duma di Stato esamina un disegno di legge per vietare la promozione Lgbt;

: La Duma di Stato esamina un disegno di legge per vietare la promozione Lgbt; Nazioni Unite: Il Consiglio di Sicurezza si riunisce per discutere delle accuse russe di aver usato armi biologiche in Ucraina;

