Le Capitali – Avvicendamento in vista tra ECR e Renew Europe al quarto posto nelle preferenze degli europei

ELEZIONI EUROPEE 2024

Sondaggio flash sulle elezioni UE: ECR è in procinto di strappare il quarto posto a Renew. Il gruppo nazional-conservatore ECR potrebbe superare il gruppo liberale Renew Europe come quarta forza politica del Parlamento europeo se la tendenza al ribasso dei liberali dovesse persistere, secondo le ultime proiezioni di Europe Elects per Euractiv. Per saperne di più

ISTITUZIONI EUROPEE

L’UE fallisce l’obiettivo di consegnare entro marzo il milione di munizioni promesso all’Ucraina. L’Unione europea ha riconosciuto mercoledì (31 gennaio) che non riuscirà a consegnare il milione di munizioni di artiglieria promesso all’Ucraina entro marzo, mentre l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha esortato gli Stati membri dell’UE ad aumentare le consegne di armi a Kiev. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO | PARIGI

AfD fa marcia indietro sulla “remigrazione” in vista dell’incontro con il partito della Le Pen. Dopo che Marine Le Pen (Rassemblement National, RN) ha attaccato i tedeschi di AfD per aver presumibilmente sostenuto la “remigrazione”, il partito ha cercato di allentare le tensioni tra l’estrema destra europea, in vista di un prossimo vertice di pace con i rappresentanti del RN, con una precisazione ufficiale che afferma che c’è stata un fraintendimento sulle loro reali intenzioni. Per saperne di più

///

PARIGI

I candidati del Partito socialista francese alle europee sono considerati troppo elitari. Il Partito socialista francese sta affrontando forti turbolenze interne per la lista dei candidati alle europee, che secondo alcuni esponenti dello stesso partito esclude “lavoratori e impiegati”, secondo una lettera firmata dalle federazioni e dai funzionari eletti, visionata da AFP. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

Kristersson incontrerà Orbán per discutere della candidatura della Svezia alla NATO. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha dichiarato che avrà “sicuramente” l’opportunità di parlare con il suo omologo ungherese Viktor Orbán per discutere della candidatura della Svezia alla NATO a margine del vertice UE di Bruxelles, dove ci si aspetta molto dal turbolento leader ungherese. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Bruxelles si propone come mediatore per sbloccare il rinnovo del massimo organo giuridico spagnolo. Il commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders ha incontrato mercoledì a Bruxelles il ministro della Giustizia spagnolo Félix Bolaños, nell’ultimo estremo tentativo di mediare tra il Partito socialista al governo e il Partido Popular, il partito di punta dell’opposizione, per arrivare al rinnovo del Consiglio generale della magistratura, l’organo di governo dei giudici spagnoli, che opera ad interim da oltre cinque anni. Per saperne di più

I separatisti catalani minacciano di far cadere il governo Sánchez per la legge sull’amnistia. Il partito indipendentista catalano ha minacciato di ritirare il proprio sostegno al partito socialista del premier spagnolo Pedro Sánchez se non verrà approvata una legge di amnistia “completa” che condoni tutti i reati commessi dalle forze separatiste catalane tra il 2012 e il 2023. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Il PiS pensa di riconquistare il potere e preme per elezioni anticipate. Il leader del PiS, Jarosław Kaczyński, sta esercitando pressioni sul presidente Andrzej Duda affinché convochi elezione lampo che potrebbe consentire al PiS di riconquistare il potere perso l’anno scorso a favore dell’attuale primo ministro Donald Tusk. Per saperne di più

///

BRATISLAVA

Matovič annuncia la candidatura alle presidenziali, ma dichiara “non sogno di vincere”. L’ex primo ministro Igor Matovič, noto per aver permesso la somministrazione del poco efficace vaccino russo Sputnik V durante la pandemia da Covid-19, cosa che alla fine gli è costata il seggio, si è lanciato nella contesa per le prossime elezioni presidenziali, ma ha ammesso che non è il suo “sogno” e che lo sta facendo per mobilitare gli elettori pro-democrazia a sostenere il candidato giusto. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

ZAGABRIA

I giornalisti croati si oppongono al progetto di legge contro le fughe di notizie. Diverse centinaia di giornalisti si sono radunati mercoledì davanti alla sede del governo a Zagabria per protestare contro una proposta di legge presentata dal partito conservatore HDZ (PPE) del primo ministro Andrej Plenkovic, che mira a criminalizzare le fughe di notizie relative a indagini di corruzione in corso. Per saperne di più

///

SOFIA

Smascherata la truffa russa per ottenere la cittadinanza bulgara. L’agenzia di controspionaggio bulgara SANS è stata accusata di non essere riuscita a contrastare un piano illegale che consente ai russi di acquisire la cittadinanza bulgara – e quindi dell’UE – con l’aiuto di documenti falsi. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio europeo straordinario si riunisce per discutere il bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027, compreso lo strumento a lungo termine per l’Ucraina e la piattaforma di tecnologie strategiche per l’Europa (STEP);

: Il Consiglio europeo straordinario si riunisce per discutere il bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027, compreso lo strumento a lungo termine per l’Ucraina e la piattaforma di tecnologie strategiche per l’Europa (STEP); Il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič riceve la rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai;

La vicepresidente Vĕra Jourová incontra il direttore generale della TV ceca Jan Souček e il presidente della Corte costituzionale della Repubblica Ceca Josef Baxa, a Praga;

Il vicepresidente Valdis Dombrovskis partecipa in videoconferenza alla riunione ministeriale del Gruppo di Ottawa;

La Commissaria per la Salute Stella Kyriakides rilascia una dichiarazione introduttiva in occasione della Giornata mondiale contro il cancro presso la Sottocommissione per la Salute pubblica del Parlamento; pronuncia un discorso in occasione del dialogo strategico con l’OMS Europa;

Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ospita il viceministro degli Affari esteri australiano Tim Watts; incontra il segretario generale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) Kao Kim Hourn;

Il Commissario per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit riceve i rappresentanti della Confederazione europea dei costruttori edili;

La commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen incontra i capi delle delegazioni che partecipano al terzo Forum ministeriale indo-pacifico dell’UE;

La commissaria Kadri Simson incontra il ministro dell’Energia moldavo Victor Parlicov a Chişinău;

La commissaria Mairead McGuinness incontra la presidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Verena Ross e il rappresentante speciale dell’UE per i diritti umani Eamon Gilmore;

Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton tiene una videoconferenza con il Ministro per l’Innovazione, la Scienza e l’Industria del Canada François-Philippe Champagne.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]