Le Capitali – Anche il centrodestra europeo fa marcia indietro sulla sospensione della libera circolazione nell’UE

Le notizie di oggi delle Capitali

BERLINO

Il leader del PPE Weber critica la chiusura delle frontiere: occorre un approccio strutturato a livello UE. Diversi Paesi dell’UE, tra cui Germania e Italia, hanno recentemente introdotto controlli temporanei alle frontiere per arginare l’immigrazione irregolare, sferrando un duro colpo all’area Schengen. Ma Manfred Weber, Il leader del Partito popolare europeo (il gruppo di centrodestra dell’UE, PPE), sabato ha dichiarato di avere qualche dubbio sull’efficacia di questa misura per ridurre gli ingressi irregolari. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

La Meloni festeggia a distanza un anno di governo, dopo la rottura della relazione con il suo compagno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa alla sua festa per celebrare un anno di governo dell’Italia solo con un videomessaggio, dopo che lo scandalo del suo compagno ha fatto notizia. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Israele: il ministro della Difesa francese ritiene necessaria la “soluzione dei due Stati”. La ministra degli Affari esteri e dell’Europa Catherine Colonna ha chiarito, in un’intervista rilasciata domenica, la posizione della Francia sulla guerra in corso in Medio Oriente e ha invitato gli europei a riaffermare la necessità di un dialogo politico e di una soluzione a due Stati. Per saperne di più

VIENNA

In Austria sale il livello di allerta per gli attacchi antisemiti. Una bandiera di Israele issata sulla principale sinagoga di Vienna è stata strappata via mentre il numero di incidenti antisemiti è aumentato notevolmente in tutta la nazione, con un numero di incidenti triplicato rispetto all’anno scorso nelle ultime due settimane. Per saperne di più

BERNA

La destra radicale trionfa in Svizzera. Domenica gli elettori si sono recati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento nazionale in Svizzera, con risultati che hanno mostrato una vittoria della destra radicale e una sconfitta delle forze ambientaliste. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Sumar attacca il PSOE per essersi “schierato con il PP”, rifiutando di estendere la tassa sulle banche. La leader del Sumar, Yolanda Díaz, ha criticato il Partito Socialista, suo alleato nella futura coalizione di governo progressista, per essersi rifiutato di estendere l’attuale tassa straordinaria sulle banche, che “stanno facendo il botto” grazie ai loro profitti record. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

In Polonia, Tusk vorrebbe revocare le riforme della giustizia del PiS, secondo i media. L’attuale opposizione – se dovesse salire al potere – licenzierebbe i giudici del Tribunale costituzionale che a suo dire sono stati nominati illegalmente. Si tratterebbe di un primo passo per revocare le riforme giudiziarie dell’attuale governo del PiS che hanno causato un conflitto con la Commissione UE, come riportato dai media polacchi. Per saperne di più

PRAGA

Il premier ceco si oppone alle critiche dei funzionari UE sul sostegno a Israele. Israele ha tutto il diritto di difendersi”, ha scritto il primo ministro ceco Petr Fiala in un tweet a corredo di un articolo di Euractiv sulle critiche del personale dell’UE alla posizione del presidente Ursula von der Leyen su Israele, pubblicato venerdì. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BELGRADO

Vučić incontra i Cinque Grandi, in vista del vertice dei leader UE sul Kosovo. Il Presidente serbo Aleksandar Vučić ha definito “difficile” il suo incontro di sabato a Belgrado con i Cinque Grandi, in cui si è discusso della situazione in Kosovo, prima di aggiungere che si sarebbe recato a Bruxelles giovedì o venerdì. Per saperne di più

BUCAREST

Il partito Unione Salva Romania annuncia i candidati alle elezioni europee. Il partito Unione Salva Romania (USR) ha presentato ufficialmente i suoi candidati alle elezioni europee del 2024 durante il Consiglio europeo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (ALDE) tenutosi per la prima volta a Bucarest venerdì e sabato. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio Affari Esteri si riunisce per discutere della guerra in Ucraina, degli sviluppi relativi all’Armenia e all’Azerbaigian, della situazione in Israele e altro ancora; i ministri degli Affari Esteri dell’UE dovrebbero inoltre partecipare alla 19a riunione ministeriale UE-Asia Centrale con Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan;

: Il Consiglio Affari Esteri si riunisce per discutere della guerra in Ucraina, degli sviluppi relativi all’Armenia e all’Azerbaigian, della situazione in Israele e altro ancora; i ministri degli Affari Esteri dell’UE dovrebbero inoltre partecipare alla 19a riunione ministeriale UE-Asia Centrale con Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan; Il Consiglio Agricoltura e Pesca si riunisce per discutere della situazione del mercato, della direttiva quadro sui rifiuti (aspetti alimentari), della conservazione dei tonni dell’Atlantico e altro ancora;

Riunione informale dei ministri delle telecomunicazioni per discutere di diritti digitali, regolamentazione dell’intelligenza artificiale, progressi della tabella di marcia del Decennio digitale 2030 e altro ancora;

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen tiene un discorso al 20° Aachener Krönungsmahl 2023, ad Aquisgrana (Germania);

La Vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová interviene all’evento “Il voto per il futuro dell’Europa: sostegno alla partecipazione e all’affluenza alle elezioni del Parlamento europeo del 2024”; ospita il Segretario generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić; tiene un incontro in videoconferenza con il Presidente per gli affari globali di Meta Nick Clegg;

Il Vicepresidente Maroš Šefčovič partecipa all’apertura del Saudi-EU Investment Forum a Riyadh (Arabia Saudita);

Il vicepresidente Margaritis Schinas incontra il direttore dell’OIM Amy Pope;

ONU: Il Consiglio di sicurezza si riunisce sul Kosovo.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]