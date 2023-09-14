Le Capitali – A Lampedusa la situazione è sempre più critica

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

ROMA

Lampedusa: all’hotspot, scontri tra polizia e migranti. Mercoledì, migliaia di migranti salvati dalle autorità italiane e attualmente in attesa di essere trasferiti hanno avuto degli scontri con la polizia, dopo aver chiesto di essere trasferiti in alloggi adeguati. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Gli eurodeputati approvano la nuova ripartizione dei seggi nonostante le polemiche con i governi. Mercoledì (13 settembre) gli eurodeputati hanno deciso di aggiungere 15 seggi al Parlamento europeo, approvando una proposta dei Paesi dell’UE e criticando la loro interferenza nei poteri di bilancio del Parlamento. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI | BERLINO

I ministri dell’Economia di Francia e Germania esultano per l’indagine UE sui veicoli elettrici cinesi. Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire e l’omologo tedesco Robert Habeck hanno entrambi accolto con favore l’annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di avviare un’indagine sulla concorrenza sleale cinese nel settore dei veicoli elettrici (EV). Per saperne di più

///

VIENNA

L’Austria si oppone all’appello di von der Leyen per l’allargamento di Schengen. L’Austria ha respinto l’invito della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a togliere il veto all’adesione di Bulgaria e Romania all’area Schengen, sostenendo che al momento l’estensione dell’area non avrebbe senso. Per saperne di più

///

BERLINO

La Germania blocca il ricollocamento dei migranti in arrivo in Italia. La ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser (SPD/S&D) ha sospeso il Meccanismo di Solidarietà Volontaria relativo ai richiedenti asilo arrivati a causa del rifiuto di Roma di attuare l’Accordo di Dublino. Lo ha confermato mercoledì il ministero degli Interni tedesco. Per saperne di più

///

BRUXELLES

Belgio: tribunale blocca la decisione di negare l’alloggio ai richiedenti asilo maschi single. Il Consiglio di Stato belga ha sospeso mercoledì la decisione della segretaria di Stato per l’Asilo e la Migrazione Nicole de Moor di sospendere temporaneamente l’accoglienza di uomini single da parte dell’Agenzia federale per l’accoglienza dei richiedenti asilo (Fedasil). Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

L’ex premier svedese accusa il leader dell’estrema destra di aver alimentato la crisi del Corano. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha permesso ai Democratici di Svezia di estrema destra di alimentare le polemiche sul rogo del Corano. Lo ha dichiarato l’ex prima ministra svedese e leader del Partito Socialdemocratico, Magdalena Andersson, dopo una conferenza stampa congiunta in cui ha denunciato la sua gestione della crisi. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Le forze di centrodestra spagnole unite contro la legge sull’amnistia. Il principale partito di opposizione di centro-destra spagnolo, il Partido Popular (PPE), e la Societat Civil Catalana hanno unito le forze per opporsi alla futura legge di amnistia per coloro che sono stati coinvolti nel tentativo di secessione del 2017, richiesta dai separatisti catalani in cambio del loro sostegno al candidato socialista Pedro Sanchez nella formazione di una coalizione. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

I rifugiati ucraini residenti in Polonia si trasferiscono in Germania per ottenere salari migliori. Dalla fine del 2022, la Germania ha ospitato più rifugiati ucraini della Polonia: la maggior parte di essi si è trasferita a ovest per ottenere condizioni migliori e opportunità di lavoro. È quanto si apprende da un nuovo rapporto della piattaforma migratoria EWL e del Centro di studi sull’Europa orientale (SEW) dell’Università di Varsavia. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria e la NATO discutono come rispondere al blocco russo nel Mar Nero. La Bulgaria sta discutendo con gli alleati della NATO se affrontare il blocco parziale della Russia nella zona economica esclusiva del Mar Nero, in modo indipendente o con il coordinamento degli alleati. Lo ha dichiarato mercoledì a Euractiv il ministro della Difesa Todor Tagarev. Per saperne di più

Agenda:

UE : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il vicepresidente Margaritis Schinas e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis; incontra i leader dell’industria danese in Danimarca, inaugura la prima nave portacontainer funzionante a metanolo; tiene la laudatio per il movimento iraniano “Donne, vita, libertà” all’M100 Media Award 2023;

: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il vicepresidente Margaritis Schinas e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis; incontra i leader dell’industria danese in Danimarca, inaugura la prima nave portacontainer funzionante a metanolo; tiene la laudatio per il movimento iraniano “Donne, vita, libertà” all’M100 Media Award 2023; Il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič ospita la ministra degli Affari esteri e della cooperazione di Monaco Isabelle Berro-Amadeï; presiede la riunione del comitato direttivo della piattaforma energetica dell’UE;

La vicepresidente Vĕra Jourová interviene alla Giornata internazionale della democrazia 2023;

La commissaria per l’Energia Kadri Simson partecipa alla conferenza di alto livello “Sicurezza energetica oltre il 2024: Achieving winter preparedness in turbulent times” a Varsavia, Polonia;

La commissaria per l’uguaglianza Helena Dalli entra a far parte di Europride; Incontra il funzionario senior del Segretario di Stato degli Stati Uniti presso l’Ufficio per le questioni femminili globali Katrina Fotovat a La Valletta, Malta;

Il commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius incontra la commissione per gli Affari dell’Unione europea, l’area Schengen e l’area Еuro, la commissione per l’Agricoltura, gli alimenti e le foreste, la commissione per l’Ambiente e l’acqua a Sofia, Bulgaria;

La commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e i mercati dei capitali Mairead McGuinness interviene alla conferenza EUROFI; Incontro con il CEO dell’Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) Adam Farkas;

L’alto rappresentante per la politica estera dell’UE Josep Borrell ospita il premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic per un colloquio;

Il Parlamento europeo vota sul quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime essenziali, sull’avvio dei negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d’America sul rafforzamento delle catene di approvvigionamento internazionali di minerali essenziali, sulla regolamentazione della prostituzione nell’UE e altro ancora;

Conferenza stampa della BCE sulla politica monetaria dell’Eurozona;

Ungheria : Il premier italiano Giorgia Meloni partecipa al vertice sulla demografia;

: Il premier italiano Giorgia Meloni partecipa al vertice sulla demografia; Stati Uniti : La ministra della Difesa tedesca Annalena Baerbock incontra il segretario di Stato americano Antony Blinken;

: La ministra della Difesa tedesca Annalena Baerbock incontra il segretario di Stato americano Antony Blinken; Tagikistan: Quinta riunione consultiva dei capi di Stato dell’Asia centrale.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]