Le Capitali – A Cutro i migranti si preparano alla battaglia legale

Le notizie di oggi dalle Capitali

ROMA | CROTONE

I migranti sopravvissuti al naufragio in Calabria perseguiranno le vie legali. Proseguono le indagini sul naufragio avvenuto a Cutro, in Calabria. Sono 70 i morti in mare e diversi dispersi. I superstiti verranno sentiti dal giudice e assistiti gratuitamente da un pool di avvocati. Per saperne di più

PAROLA AL NETWORK

Il silenzio della Presidente Metsola sul sabotaggio del governo greco alla Commissione Libe. Il governo greco e altri attori statali hanno sabotato una missione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo ad Atene, incentrata sull’esame dello stato dello stato di diritto e dello scandalo delle intercettazioni. Il sabotaggio è iniziato a Bruxelles con il Partito popolare europeo (Ppe). Come è possibile che il capo del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rimanga in silenzio? Leggi tutto

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Le regioni automotive UE chiedono modifiche sullo stop al motore a combustione. Il ministro della regione tedesca della Sassonia Thomas Schmidt, a capo dell’Alleanza delle regioni automotive, ha chiesto di modificare il compromesso raggiunto tra le istituzioni europee sull’eliminazione graduale dei motori a combustione interna per le nuove auto e i nuovi furgoni entro il 2035. Per saperne di più

///

PARIGI

Accordo anti-inflazione tra il governo francese e la grande distribuzione. La grande distribuzione e il governo hanno concordato di impegnarsi in un cosiddetto “trimestre anti-inflazione” per ridurre la tendenza inflazionistica sui prodotti di uso quotidiano fino a giugno. Lo ha annunciato lunedì il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire. Per saperne di più

///

VIENNA

L’appello dell’Austria ai Paesi in via di sviluppo: sosteniamo l’Ucraina. Il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg aveva lanciato un appello ai Paesi in via di sviluppo affinché sostenessero l’Ucraina alla Conferenza delle Nazioni Unite sugli aiuti allo sviluppo tenutasi lunedì in Qatar, sottolineando che la guerra di aggressione della Russia in Ucraina non è soltanto una guerra europea. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

ATENE

Il governo greco pensa alle elezioni di maggio. La tragedia ferroviaria che è costata la vita ad almeno 57 persone ha cambiato il piano del governo greco per le elezioni di aprile: secondo i media, il governo conservatore starebbe valutando il 14 o il 21 maggio come possibile data alternativa. Per saperne di più

///

MADRID

Legge sulla violenza sessuale in Spagna: mancato accordo nella coalizione di governo. A tre mesi dalle elezioni regionali e comunali spagnole, la sinistra Unidas Podemos voterà contro la riforma della controversa legge sulla violenza sessuale proposta dal suo partner di coalizione Psoe, in una mossa che rischia di aggravare i rapporti già tesi tra i due partiti. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

L’azienda polacca dell’energia Orlen farà causa alla Russia. L’amministratore delegato del gigante statale dell’energia Orlen, Daniel Obajtek, ha annunciato che intraprenderà azioni legali contro la Russia per la recente sospensione delle forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba. Per saperne di più

///

PRAGA

La Repubblica Ceca si oppone al Fondo sovrano europeo. La Repubblica Ceca si oppone al progetto della Commissione europea di creare un nuovo Fondo sovrano europeo come parte della risposta dell’Ue alla legge statunitense per la riduzione dell’inflazione. Per saperne di più

///

BRATISLAVA

I Paesi Visegrad discutono con la Commissione sulla migrazione irregolare. Slovacchia, Repubblica ceca, Ungheria e Polonia costituiscono i Quattro di Visegrad. Secondo il ministro dell’Interno slovacco Roman Mikulec, il gruppo intende confrontarsi con la Commissione europea sulla questione dell’immigrazione clandestina. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio Istruzione si riunisce per discutere delle capacità e delle competenze degli insegnanti nell’ambito della transizione verde; partecipa la commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel;

: Il Consiglio Istruzione si riunisce per discutere delle capacità e delle competenze degli insegnanti nell’ambito della transizione verde; partecipa la commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel; Riunione informale dei ministri della Difesa a Stoccolma; tra i punti salienti dell’agenda: il sostegno militare dell’Ue all’Ucraina, la colazione di lavoro con i rappresentanti delle Nazioni Unite e della Nato;

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il primo ministro canadese Justin Trudeau; interviene durante una sessione parlamentare congiunta a Ottawa;

Il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans partecipa al Forum dei Ceo del settore solare dell’Ue, organizzato a margine del Solar Power Summit 2023;

La vicepresidente della Commissione Ue Dubravka Šuica partecipa alla conferenza “Increasing European added value in an age of global challenges” organizzata dal Parlamento europeo;

Il commissario per il Mercato interno Thierry Breton interviene alla sesta riunione plenaria del Forum industriale;

Il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit tiene un discorso di apertura in occasione del lancio del rapporto di “Save the Children” sulla fine della povertà infantile e dell’esclusione sociale in Europa;

La commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen partecipa alla quinta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno sviluppati;

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides tiene una videoconferenza con i membri della piattaforma di consulenza scientifica sul COVID-19;

La mediatrice europea Emily O’Reilly incontra la presidente della Bce Christine Lagarde;

Germania : Il cancelliere Olaf Scholz e il primo ministro albanese Edi Rama si incontrano; si svolge la Fiera internazionale del turismo (Internationale Tourismus Boerse, Itb);

: Il cancelliere Olaf Scholz e il primo ministro albanese Edi Rama si incontrano; si svolge la Fiera internazionale del turismo (Internationale Tourismus Boerse, Itb); Belgio : La Corte d’appello di Bruxelles esamina la richiesta della difesa di licenziare Michel Claise, il giudice che presiede il caso Qatargate;

: La Corte d’appello di Bruxelles esamina la richiesta della difesa di licenziare Michel Claise, il giudice che presiede il caso Qatargate; Spagna : Il Parlamento vota la riforma della legge sulle aggressioni sessuali; il governo approva la nuova legge sulla parità di genere;

: Il Parlamento vota la riforma della legge sulle aggressioni sessuali; il governo approva la nuova legge sulla parità di genere; Svezia : Il primo ministro Ulf Kristersson e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg tengono una conferenza stampa congiunta;

: Il primo ministro Ulf Kristersson e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg tengono una conferenza stampa congiunta; Regno Unito : Il governo presenta una legge che mira a limitare gli arrivi dei barconi di migranti;

: Il governo presenta una legge che mira a limitare gli arrivi dei barconi di migranti; Emirati Arabi Uniti : Si svolge il Vertice mondiale di polizia;

: Si svolge il Vertice mondiale di polizia; ONU: Il Consiglio di Sicurezza discute il ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti.

***

