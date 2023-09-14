Lampedusa: all’hotspot, scontri tra polizia e migranti

Mercoledì, migliaia di migranti salvati dalle autorità italiane e attualmente in attesa di essere trasferiti hanno avuto degli scontri con la polizia, dopo aver chiesto di essere trasferiti in alloggi adeguati.

L’Italia sta affrontando un aumento del flusso di migranti, che sta mettendo a dura prova i centri di accoglienza già sovraccarichi, dove migliaia di migranti sono in attesa di essere trasferiti in centri di accoglienza anch’essi pieni. Sull’isola di Lampedusa, in Sicilia, molti barconi sono in fila in attesa di sbarcare, mentre i soccorritori sono ridotti al limite e la tensione continua a salire.

Mercoledì sono scoppiati scontri tra i migranti che stazionano al molo Favaloro di Lampedusa e le forze di polizia incaricate di controllare l’area.

Centinaia di persone hanno protestato chiedendo di lasciare il molo e di essere trasferite, ma le autorità hanno dovuto effettuare un “blitz lampo” per evitare un’escalation e possibili violenze.

“La questione della ricollocazione (in altri Paesi dell’UE) è secondaria. Negli ultimi mesi sono state ricollocate pochissime persone. È una coperta di Linus. La questione non è come scaricare il problema, ma come fermare gli arrivi in Italia, e ancora non vedo risposte concrete”, ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Rai1.

In totale sono sbarcati sull’isola 6.762 migranti, tra cui 257 minori. La maggior parte si trova nell’hotspot di Contrada Imbriacola, mentre altri gruppi sono stati costretti a rimanere in altre zone dell’isola, soprattutto al molo Favarolo, per mancanza di spazio.

Sono in corso diversi trasferimenti in altre regioni italiane per alleggerire la pressione dei centri di accoglienza dell’isola, diventati il primo punto di sbarco per chi arriva in Italia dal Nord Africa, con Tunisia e Libia i principali Paesi di provenienza.

Al caos totale si è aggiunta la tragedia di un neonato di cinque mesi annegato dopo essere caduto in acqua poco prima dell’inizio delle operazioni di salvataggio. Il corpo del bambino è stato recuperato e portato all’obitorio dell’isola. Per la madre, una minorenne originaria della Guinea, si è cercato sostegno psicologico.

“Le soluzioni non possono essere trovate a livello nazionale, ma solo a livello europeo. Penso che non ci sia altra opzione se non quella di concludere il patto sulla migrazione. I cittadini di tutti i Paesi dell’UE ci hanno chiesto di trovare delle soluzioni”, ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola durante un incontro con la stampa a Bruxelles.

“A dieci anni dalla tragedia di Lampedusa, non abbiamo ancora fatto abbastanza”, ha ammesso.

(Federica Pascale | Euractiv.it)