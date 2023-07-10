La von der Leyen in pressing per sbloccare la terza rata del PNRR italiano

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta spingendo per sbloccare la terza tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR), e blindare così la sua rielezione.

L’Italia è di gran lunga il maggior beneficiario del programma Next Generation EU, che raggruppa gli strumenti per la ripresa economica post-pandemia nell’ottica però della sostenibilità ambientale e della transizione digitale.

Roma ha già ricevuto 67 miliardi di euro, di cui 25 miliardi di euro di prefinanziamento e due rate da 21 miliardi di euro ciascuna. Tuttavia, la terza rata è attualmente sospesa, poiché l’Italia ha mancato una serie di obiettivi fissati dalla Commissione.

Secondo diverse fonti informate sulla questione, che hanno parlato con EURACTIV a condizione di anonimato, i vertici dell’esecutivo UE stanno facendo a braccio di ferro con i servizi responsabili del monitoraggio dei progressi italiani.

Terzo pagamento in sospeso

Il ritardo nel terzo pagamento crea imbarazzo per il governo italiano, guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in quanto si tratta della prima rata da quando è entrata in carica a ottobre.

Le tappe fondamentali per i primi due pagamenti comprendevano riforme legislative e diversi progetti che i ministeri avevano già in cantiere.

Per la terza rata, invece, i Paesi dell’UE devono realizzare progetti effettivi, complicando l’erogazione. Un esempio di “soluzione creativa” è stato trovato per l’obiettivo di piantare 1,65 milioni di alberi all’anno contando i semi piuttosto che le piante effettivamente cresciute.

Tuttavia, le discussioni si sono arenate quando la Commissione ha scoperto che l’Italia non era riuscita a costruire 7.500 alloggi per studenti fuori sede, alcuni dei quali ancora in fase di realizzazione, e a sviluppare 500 progetti per la disabilità.

L’esecutivo dell’UE verifica i risultati per campionamento, il che significa che alcuni dei 60 progetti controllati a campione sono risultati inadeguati. Di conseguenza, tutti i funzionari di lingua italiana dei servizi competenti della Commissione sono stati mobilitati per rivedere i 500 progetti.

L’idea era quella di calcolare un pagamento parziale, come concesso per la prima volta alla Lituania.

Ogni obiettivo del PNRR vale circa 800 milioni di euro. Se solo una parte degli obiettivi viene raggiunta, la rata può essere pagata in parte, con una riduzione proporzionale alla quota di obiettivi mancati e il resto sospeso fino al completo raggiungimento.

Secondo le stime attuali, le perdite sarebbero dell’ordine di 300-500 milioni di euro, relativamente modeste a fronte di una rata di 19 miliardi di euro.

Contesto politico

Tuttavia, la Meloni si oppone a un pagamento parziale perché ciò danneggerebbe la sua reputazione a livello internazionale e la esporrebbe a critiche politiche in patria. Dal punto di vista di Roma, un pagamento parziale è un affronto che non sarebbe stato fatto a un altro governo.

Tuttavia, tecnicamente, un pagamento parziale è una decisione della Commissione, il che significa che non spetta al Paese rifiutarlo. L’intoppo è arrivato quando la von der Leyen ha incontrato la Meloni a Tunisi, lo scorso giugno.

In seguito all’incontro ad alto livello, si sono moltiplicate le pressioni sui servizi della Commissione responsabili della rata per trovare una soluzione che permettesse l’esborso completo. Dopo alcuni giorni, un gruppo di funzionari dell’UE è stato inviato a Roma a tale scopo, ma senza successo.

I funzionari dell’UE responsabili hanno finora resistito alle pressioni politiche per dare al governo italiano un voto positivo su tutti gli obiettivi, che alla fine saranno resi pubblici e esaminati dalla Corte dei conti europea.

D’altra parte, la posta in gioco politica non potrebbe essere più alta. L’Italia è il terzo Paese dell’UE in termini di economia e popolazione. Pertanto, il sostegno di Roma potrebbe essere decisivo se la von der Leyen volesse puntare alla rielezione.

Il fatto che la von der Leyen si sia recata di persona in visita congiunta in Tunisia, un nodo critico per i flussi migratori che raggiungono le coste meridionali dell’Italia, è un altro segno del suo impegno a costruire buone relazioni con la Meloni.

La Meloni giocherà un ruolo fondamentale all’indomani delle prossime elezioni europee, poiché presidente dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), il gruppo euroscettico e di destra proiettato ad essere la vera sorpresa delle elezioni europee.

Secondo le prime proiezioni, l’ECR potrebbe contendere al centrista Renew del Presidente Macron il ruolo di terzo gruppo del Parlamento europeo.

Se gli euroscettici dovessero guadagnare molto, potrebbe essere politicamente (o anche numericamente) insostenibile tenerli ai margini della politica dell’UE.

Manfred Weber, leader del Partito Popolare europeo di cui fa parte la stessa von der Leyen, ha spostato il gruppo politico a destra, minando le politiche chiave della Commissione come la transizione verde e flirtando con l’ECR.

Weber è stato il nemico giurato della von der Leyen da quando lei ha preso quello che lui considerava il suo posto legittimo alla guida dell’esecutivo dell’UE. Questa competizione interna ha fatto sì che i due politici tedeschi si contendessero il sostegno dell’ECR della Meloni, rafforzando la mano del primo ministro italiano.

Troppo grandi per fallire

Le pressioni politiche per allungare le condizioni di accesso ai fondi europei non sono certo una novità per i programmi gestiti dalla Commissione, che si tratti di RepowerEU o dei fondi di coesione regionali. I grandi Paesi come l’Italia sono spesso trattati con particolare attenzione, poiché l’esecutivo comunitario ha molto da perdere in un potenziale scontro politico.

Tuttavia, la differenza con Next Generation EU è che utilizza un modello di erogazione a gestione diretta; la Commissione è cioè responsabile finale della spesa.

Anche le dimensioni dello strumento finanziario sono importanti, in quanto l’esecutivo dell’UE era largamente impreparato a gestire somme di denaro così ingenti. Inoltre, lo squilibrio delle risorse è enorme: alcuni funzionari dell’UE hanno un portafoglio che si occupa contemporaneamente di interi ministeri.

E l’attenzione dedicata da Roma è stata impareggiabile. Poiché il piano di rilancio nazionale è un’ancora di salvezza per l’economia italiana, è stato seguito ai massimi livelli politici. L’Italia è in prima linea nell’attuazione del PNRR, mentre la Germania, ad esempio, non ha ancora presentato la sua prima richiesta di pagamento.

Ma le conseguenze potrebbero essere di vasta portata se la situazione dovesse cambiare, non solo con la terza rata ma anche con le successive.

L’Italia riceverà 191,5 miliardi di euro su un totale di 723 miliardi di euro di Next Generation EU. Il programma comprende strumenti di sovvenzione e prestiti; ma non tutti i Paesi hanno richiesto dei prestiti: la Germania, ad esempio, può prendere in prestito denaro a un costo inferiore rispetto all’emissione di debito a livello UE.

Se l’Italia quindi non riuscisse ad attuare il suo PNRR, potrebbe rappresentare un fallimento non soltanto limitato al Paese ma per tutta l’UE, in termini economici, finanziari e politici.

Un simile passo falso peserebbe molto sull’eredità della von der Leyen, che ha guidato la Commissione, gestendo il più grande investimento pubblico europeo. Sarebbe anche una grave battuta d’arresto per l’integrazione europea, dato parte del programma Next Generation EU è finanziato tramite debito comune dell’UE, per la prima volta nella storia.

“È troppo grande per fallire”, ha concluso una fonte.

[A cura di Benjamin Fox/Zoran Radosavljevic].