La tenuta della maggioranza alle prese con l’esito delle elezioni locali

Si chiudono oggi le urne dove circa 6 milioni di italiani hanno votato per eleggere i sindaci di 790 comuni. L’esito delle elezioni potrebbe alterare gli equilibri nella maggioranza di governo e le alleanze nell’opposizione.

Domenica e lunedì si vota in 790 comuni italiani e sono 6.3 milioni i cittadini chiamati al voto.

Nuovo banco di prova per il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia/ECR) insieme ai vicepremier Matteo Salvini (Lega/ID) e Antonio Tajani (Forza Italia/EPP), che hanno vinto le elezioni politiche a settembre 2022.

L’esito delle elezioni “può incidere sul peso del nostro governo”, ammette in un videomessaggio il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Mentre Meloni e Salvini rassicurano l’elettorato sulla coesione e intesa del governo.

“Andremo avanti come treni per cinque anni, non ci ferma nessuno”, ha dichiarato Matteo Salvini.

“O questa nazione la cambiamo davvero o non c’è bisogno che stiamo al governo come tutti gli altri. Ci saranno giorni difficili e belli, ma posso assicurarvi che quando avremo finito il nostro lavoro sarete fieri di essere italiani”, ha promesso la presidente Giorgia Meloni.

Si tratta di un voto importante anche per il Partito democratico (PD/S&D) e per la sua neosegretaria Elly Schlein, che per la prima volta affronta da leader del partito una campagna elettorale.

“C’è la speranza che questa tornata ci permetta di vincere in Comuni dove cinque anni fa non è andata così. Noi ci speriamo e ci crediamo. Abbiamo costruito coalizioni ampie e articolate, siamo in grado di farlo”, ha dichiarato Schlein.

In quattro capoluoghi (Latina, Pisa, Brindisi, Teramo), il PD è alleato con il Movimento 5 Stelle dell’ex premier Giuseppe Conte anche se, spiega Conte, “non è in agenda un’alleanza strutturale” che vada oltre questa tornata elettorale.

Come per tutte le elezioni in Italia, la grande variabile è l’affluenza alle urne. Alle ore 12 di domenica il dato dell’affluenza, riferisce il ministero dell’Interno, è del 14,21% – in calo rispetto agli anni precedenti. A giugno 2022 ha votato il 54% degli aventi diritto.

Le urne saranno aperte fino alle 15 di lunedì. In Trentino e Valle d’Aosta si voterà il 21 maggio mentre in Sicilia e in Sardegna il 28 e 29 maggio.