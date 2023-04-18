La Svezia tiene la più grande esercitazione militare degli ultimi 30 anni

La Svezia ha lanciato lunedì Aurora 23, la più grande esercitazione militare degli ultimi 30 anni che mira a simulare un attacco da parte di una potenza straniera.

Nelle prossime settimane, l’Esercito, la Marina militare, l’Aeronautica e la Guardia nazionale svedesi, coadiuvati da militari provenienti da 13 Paesi, si eserciteranno sulle eventuali azioni da intraprendere nel caso un cui la Svezia venisse attaccata da una potenza straniera.

L’esercitazione durerà dal 17 aprile all’11 maggio e interesserà ampie zone del Paese, con esercitazioni di combattimento a terra, in aria e in mare, su campi di addestramento e terreni civili.

La decisione di condurre l’esercitazione è stata presa nel 2015, ma secondo il generale di brigata Stefan Andersson, da allora sono avvenuti due importanti cambiamenti.

“Uno è che abbiamo una guerra da parte russa in Ucraina, a una distanza scomodamente vicina. L’altro è che stiamo per entrare nella Nato, rendendo questa esercitazione ancora più importante”, ha dichiarato l’alto ufficiale ai media svedesi.

Si prevede che la Svezia entrerà presto nella Nato, poiché ora è necessaria solo l’approvazione dei parlamenti turco e ungherese. Mentre il parlamento turco si è sempre rifiutato di votare per l’adesione della Svezia a causa del rifiuto del Paese di estradare esponenti dell’opposizione curda, i deputati ungheresi sostengono che la Svezia sia stata troppo critica nei confronti della sua politica sui diritti umani.

Andersson ha sottolineato che uno degli elementi più importanti dell’esercitazione è quello di verificare la capacità di ricevere aiuti stranieri in caso di scoppio di una guerra.

Nell’ambito dell’esercitazione, circa 700 Marines statunitensi e il loro equipaggiamento saranno trasportati dalla Norvegia per testare l’efficienza del trasporto delle truppe. A Oskarshamn, dove si trova una centrale nucleare dismessa, 100 soldati britannici metteranno in sicurezza il porto e l’aeroporto per consentire alla Svezia di ricevere un battaglione di fucilieri motorizzati di mille soldati dalla Finlandia.

L’ultima volta che si è svolta un’esercitazione di queste dimensioni è stato nel 1993, quando circa 20.000 persone hanno partecipato all’esercitazione, nota come Orkan (uragano in svedese).

L’esercitazione sarà vista e sentita in molte parti del Paese, soprattutto nelle regioni della Scania meridionale e dello Småland, dove si svolgono la maggior parte delle esercitazioni di combattimento sui campi di addestramento. Saranno visibili anche sull’isola di Gotland, situata in posizione strategica nel Mar Baltico.

(Charles Szumski | EURACTIV.com)