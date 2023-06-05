La sufficienza energetica, un concetto francese ancora incompreso in Europa

La Francia ha fatto della sufficienza energetica – la riduzione deliberata del consumo di energia – uno dei tre pilastri della sua strategia di decarbonizzazione, insieme al nucleare e alle energie rinnovabili. Tuttavia, Bruxelles e altre capitali europee non hanno ancora abbracciato pienamente questo approccio.

Il governo francese ha presentato il suo piano di sobrietà energetica nell’ottobre dello scorso anno, in un momento in cui parte delle centrali nucleari del Paese era fuori servizio e l’Europa stava affrontando la carenza di gas invernale a seguito dell’aggressione militare russa dell’Ucraina.

La “sufficienza energetica” cerca di influenzare il cambiamento dei comportamenti, in modo pianificato e deliberato, al fine di ridurre il consumo di energia. Per Parigi, l’obiettivo era di ridurre il consumo di energia del 10% entro la fine del 2024.

Il governo ha previsto 15 misure chiave “sull’intera gamma di risparmi energetici”: dalla riduzione del riscaldamento a un massimo di 19°C negli uffici, alla riduzione del tempo per le docce e all’incoraggiamento del car pooling.

Si tratta di un “primo passo verso l’obiettivo di ridurre il consumo finale di energia del 40%” tra il 2022 e il 2050, ha dichiarato la ministra per la Transizione Energetica, Agnès Pannier-Runacher, intervenuta in un’audizione al Senato francese il 24 maggio.

Inoltre, dovrebbe permettere di compiere un passo importante verso il raggiungimento dell’obiettivo europeo di ridurre il consumo di energia dell’11,7% entro il 2030, come stabilito dalla Direttiva sull’efficienza energetica, in fase di revisione.

Secondo la direttiva, il risparmio energetico è “la quantità di energia risparmiata determinata misurando e/o stimando il consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica”.

Questo significa che la sufficienza energetica fa parte delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica? Secondo l’IPCC, la sufficienza è definita come “un insieme di misure e pratiche quotidiane che evitano la domanda di energia, materiali, terra e acqua, garantendo al contempo il benessere umano per tutti entro i confini del pianeta”.

L’efficienza energetica, invece, consiste nel ridurre il consumo di energia per un determinato bene o servizio.

Sebbene i due concetti condividano lo stesso obiettivo di ridurre il consumo energetico, c’è una differenza fondamentale: se efficienza significa sostituire un’auto a combustione interna con un’auto elettrica, sufficienza significa prendere una bicicletta, spiega l’Istituto Jacques Delors in una nota informativa del maggio 2022.

In questo senso, la sufficienza rappresenta un allontanamento più radicale dai modelli di consumo esistenti, che induce un cambiamento strutturale del comportamento, piuttosto che essere focalizzato sul breve termine.

Nessun equivalente nell’UE

In Europa, il concetto è ancora poco conosciuto e il termine “sufficienza energetica” non è stato tradotto nella legislazione europea.

Tuttavia, la Commissione europea difende l’integrazione del concetto nelle politiche europee, dichiarando a EURACTIV che l’UE sostiene le misure che gli Stati membri possono adottare, ad esempio, nel campo dell’efficientamento degli edifici.

Bruxelles sottolinea inoltre di aver adottato misure per ridurre il consumo energetico dell’UE prima dello scorso inverno, quando ha proposto obiettivi vincolanti e incentivi per ridurre la domanda di gas ed elettricità in risposta alla crisi del gas russo.

Tuttavia, questi obiettivi erano solo temporanei e non stabilivano misure precise per raggiungerli, lasciando agli Stati membri un ampio margine di manovra nella loro attuazione.

Berlino ha adottato lo stesso approccio di Bruxelles. Lo scorso aprile, la Germania ha ratificato una legge sull’efficienza energetica, ma il testo si limita a stabilire misure di gestione della domanda energetica.

Di fronte alla crisi del gas, il governo tedesco ha anche adottato misure circostanziali per ridurre il consumo energetico prima dello scorso inverno. Ma si trattava di “misure di sufficienza a breve termine in risposta alla crisi, non il risultato di un cambiamento nell’approccio strutturale, legale ed economico alla riduzione dei consumi energetici”, ha spiegato a EURACTIV un funzionario del ministero tedesco per gli Affari economici e l’Azione per il clima.

Da questo punto di vista, la sufficienza si riferisce piuttosto a un approccio strutturale volto a modificare i modelli di domanda e a ridurre il consumo di energia a lungo termine.

Al contrario, l’ufficio del ministro francese dell’energia Agnès Pannier-Runacher presenta l’approccio francese alla sufficienza come un “metodo” unico.

“Abbiamo lavorato dall’alto verso il basso, chiedendo a ogni stakeholder (pubblica amministrazione, imprese, società civile) di fare un bilancio dei propri consumi e di riferirlo al governo, piuttosto che definire direttamente misure che si applicano a tutti in modo arbitrario”, ha spiegato l’ufficio a EURACTIV.

Questa singolarità è stata sancita come uno dei tre pilastri stabiliti dal Presidente francese, Emmanuel Macron, per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, insieme allo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie rinnovabili.

Per costruire una sufficienza strutturale, la Francia utilizza scenari sul futuro dell’energia che tengono conto di una riduzione del consumo energetico. Tuttavia, non esiste un lavoro simile a livello europeo.

“L’ho visto nella Direzione generale dei trasporti della Commissione europea”, afferma Thomas Pellerin-Carlin, direttore dei programmi UE presso l’Institute for Climate Economics (I4CE). Ad esempio, nel suo lavoro del 2018 sugli scenari climatici per il 2050, la Commissione non ha incluso uno scenario in cui i cittadini europei riducono il numero di chilometri percorsi, ha spiegato.

A questo proposito, gli altri Stati membri dell’UE “non hanno necessariamente abbracciato l’idea che la sufficienza sia un elemento essenziale della transizione energetica”, secondo Pannier-Runacher. “Guardare collettivamente al modello di consumo sembra più discutibile” a livello europeo, ha detto Pannier-Runacher all’audizione del Senato francese.

Su questa base, la Francia ha una “forma di leadership politica, con un livello di appropriazione tecnica e amministrativa del concetto di sufficienza che non ho ancora visto in altri Paesi dell’UE”, ha detto Pellerin-Carlin.

Ancora oggi, “la sufficienza come leva nella lotta al riscaldamento globale è un concetto emergente. Molte ricerche mirano a informare i decisori europei su questo tema”, ha dichiarato a EURACTIV.

È il caso del progetto FULFILL, finanziato dall’UE e attualmente in fase di sviluppo. Il progetto mira a informare i decisori europei sulla sufficienza e sulle leve per attuarla.

Pannier-Runacher non perde le speranze: “La Commissione europea è interessata”, afferma. Per il momento, la sufficienza identificata come pilastro strutturale della decarbonizzazione “non è ancora una politica ben definita […] tale da renderla un elemento imprescindibile” della politica europea, spiega.

Di conseguenza, un approccio temporaneo alla sufficienza, come è stato il caso lo scorso inverno, dovrebbe essere ancora “il più probabile” in termini di misure europee per il prossimo inverno, sostiene Pellerin-Carlin.

Tuttavia, l’ufficio di Pannier-Runacher avverte che “a lungo termine, non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi di riduzione del consumo energetico facendo affidamento solo sull’efficienza energetica”.

[A cura di Nathalie Weatherald e Frédéric Simon].