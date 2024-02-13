La Spagna suggerisce di semplificare la PAC e di rafforzare le “clausole specchio” nell’accordo con il Mercosur

La Spagna presenterà una proposta per snellire le regole amministrative della Politica agricola comune e rafforzare le clausole specchio negli accordi di libero scambio, come l’accordo UE-Mercosur, così da garantire che i partner commerciali rispettino vincoli agricoli e ambientali simili. È quanto ha dichiarato lunedì il ministro dell’Agricoltura spagnolo, Luis Planas (PSOE/S&D).

La Spagna presenterà inoltre ai partner dell’UE una proposta concreta di riforma della legge sulla catena alimentare e varie idee per cercare di risolvere altre questioni che interessano gli agricoltori, tra cui le assicurazioni agricole, ha dichiarato Planas a Onda Cero, partner di Euractiv, EFE.

Tuttavia, come in altri Paesi dell’UE, gli agricoltori spagnoli sono scesi in piazza per chiedere cambiamenti, tra cui una maggiore flessibilità nella PAC dell’UE, il rispetto della legge sulla catena alimentare – compresa l’abolizione della misura della “vendita in perdita“, che è un’estensione della riduzione temporanea dell’imposta sul gasolio agricolo – e aiuti per i settori colpiti dalla siccità in corso nel Paese.

Nell’ultima protesta, che si è svolta lunedì a Madrid, i manifestanti hanno condannato la “pressione” esercitata dalle politiche dell’UE che “minacciano la redditività delle aziende agricole”, ha dichiarato lunedì all’EFE la segretaria generale provinciale del Coordinamento delle organizzazioni di agricoltori e allevatori (COAG) di Madrid, Ivana Martinez.

Alle proteste di lunedì si sono uniti anche i camionisti, che sono al secondo giorno di sciopero per chiedere tagli fiscali più favorevoli e sussidi per la benzina, mobilitati in seguito alle richieste della Piattaforma nazionale per la difesa dei trasporti, nonostante la Federazione nazionale delle associazioni dei trasporti di Spagna (Fenadismer) si sia opposta.

Poiché le proteste sono destinate a continuare, compresa una grande manifestazione davanti al ministero dell’Agricoltura prevista per il 21 febbraio, e si prevede che il malcontento si estenda ad altri settori, Planas ha assicurato di essere in “contatto regolare” con le associazioni dei pescatori che si riuniranno questa settimana per decidere se unirsi alle proteste degli agricoltori e degli allevatori spagnoli.

Tuttavia, pur ribadendo il suo sostegno al diritto di manifestare, Planas ha espresso la sua contrarietà a proteste che potrebbero essere oggetto di “manipolazione politica”, riferendosi al possibile uso delle manifestazioni per i propri interessi da parte delle forze di opposizione, riferendosi soprattutto alla principale forza di opposizione, il Partido Popular, e al terzo gruppo più numeroso in parlamento, l’estrema destra di VOX.

Massima reciprocità negli accordi commerciali

Riferendosi alle prossime “decisive” elezioni europee di giugno, Planas ha affermato che Bruxelles e il suo governo attribuiscono grande importanza alla futura “sostenibilità” del settore, senza dimenticare la sua redditività.

Sulla controversa questione delle “clausole specchio” nei patti commerciali come quello tra UE e Mercosur – che obbligherebbero i produttori di entrambe le parti a rispettare gli stessi standard ambientali e sanitari – il ministro ha ribadito la richiesta della Spagna di una piena “reciprocità”.

“Se un prodotto fitosanitario è vietato nell’UE, deve essere vietato anche nelle importazioni”, ha sottolineato Planas.

Commentando la PAC, che molti agricoltori europei hanno criticato per la sua eccessiva burocrazia, il ministro dell’Economia spagnolo Carlos Cuerpo (PSOE/S&D) ha dichiarato lunedì all’emittente pubblica spagnola (RTVE) che Madrid spingerà per una riforma che contribuisca a raggiungere una sostanziale “semplificazione amministrativa” dell’accesso ai sussidi UE.

(Fernando Heller | EuroEFE.Euractiv.es)

Leggi qui l’articolo originale.