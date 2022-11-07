La Spagna si rammarica della possibile assenza di Cina, India e Russia alla COP27

Il Ministro per la Transizione Ecologica Teresa Ribera ha dichiarato in un’intervista a EFE che i principali emettitori di CO2 e le grandi economie come Cina, India e Russia non hanno ancora confermato la loro partecipazione alla COP27 di quest’anno.

Ribera, insieme al Primo Ministro Pedro Sanchez, parteciperà lunedì (7 novembre) alla sessione di apertura del vertice delle Nazioni Unite sul clima a Sharm-el-Sheikh.

“Penso che sia essenziale esserci”, ha dichiarato Ribera nell’intervista.

L’assenza di Cina, India e Russia è “un’assenza importante in un momento di tensione geopolitica che rimpiangeremo”, ha detto il ministro, sottolineando il contesto multilaterale negativo in termini di politica climatica e più in generale.

Allo stesso tempo, Ribera ha sottolineato l’importanza della partecipazione al vertice di diversi leader africani e di nuovi leader latinoamericani.

Per quanto riguarda le politiche climatiche dell’Unione Europea, Ribera ritiene che il blocco debba spiegare che rimane impegnato ad accelerare la transizione ecologica e che il ritorno a “soluzioni più tradizionali” per ridurre la dipendenza dal gas russo è temporaneo.

“In un contesto di tali turbolenze energetiche”, ha aggiunto Ribera, molti Paesi in via di sviluppo vogliono conoscere il grado di impegno dell’UE e degli USA.

Ribera ha anche chiesto un “multilateralismo costruttivo” e di affrontare i problemi globali in modo da “continuare a costruire la pace”.