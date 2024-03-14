La Spagna non farebbe abbastanza nella lotta alla corruzione

Ci sono ancora troppi “buchi neri” nella lotta alla corruzione in Spagna. Lo ha dichiarato mercoledì David Martínez, direttore esecutivo della ONG Transparency International Spagna, in un’intervista a EFE.

La Spagna è stata recentemente scossa da una serie di casi di corruzione di alto livello, come il “caso Koldo” che ha coinvolto la presidente del parlamento spagnolo, Francina Armengol, in un presunto schema che prevedeva tangenti per l’acquisto di mascherine durante la pandemia.

Tuttavia, questi casi avrebbero potuto essere evitati con strumenti di verifica come i “patti di integrità” che Transparency International promuove in tutto il mondo, ha dichiarato Martínez a EFE.

Questi “patti di integrità” sono “contratti volontari in cui tre parti” – amministrazioni pubbliche, aziende offerenti e revisori esterni – si impegnano a rispettare una serie di obblighi e requisiti “al di là dei normali controlli interni” in cui un’organizzazione della società civile “agisce come monitor indipendente”, ha spiegato.

In questi patti, la ONG “osservatrice”, in coordinamento con Transparency International, esercita un controllo su tutte le fasi contrattuali, dalla stesura e dal lancio della gara d’appalto alla sua esecuzione, per monitorare che tutte le fasi siano correttamente rispettate e implementate, spiega Martínez.

Se fossero stati attivati i “patti di integrità” – o strumenti simili di controllo e trasparenza – la probabilità che si verificassero situazioni come il “caso Koldo” o simili sarebbe stata molto più bassa, afferma il responsabile di Transparency International in Spagna.

Ad oggi, la sezione spagnola dell’ONG ha firmato “patti di integrità” con il Comune di Madrid, la Generalitat di Valencia (nord-est) e due con la Comunità autonoma di Castilla la Mancha (centro-sud). L’obiettivo è aumentare il numero di questi patti volontari.

La Spagna deve fare molti “compiti a casa”. Il Paese ottiene un voto molto basso, una ‘E’ in molti aspetti della lotta alla corruzione, anche se ha altri punti di forza, tra cui “la prevenzione e la lotta contro la corruzione sistemica e l’impunità”, afferma Martínez.

A preoccupare l’ONG è soprattutto il controllo minimo sulla dichiarazione dei beni di deputati e senatori.

“La trasparenza parlamentare in Spagna ha un enorme deficit. Le dichiarazioni patrimoniali e le imposte sul reddito di deputati e senatori non soddisfano i requisiti minimi”. Ha avvertito che le dichiarazioni dei deputati sono pubblicate in formato PDF scannerizzato, lontano da qualsiasi standard di dati aperti e interoperabili”.

(Fernando Heller | EuroEFE.Euractiv.es)

