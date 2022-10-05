La Spagna approva una spesa record del bilancio 2023 per favorire i più vulnerabili

Dopo dure trattative, i due membri della coalizione progressista, i socialisti (Psoe/S&D) e la sinistra Unidas-Podemos (Gue-Ngl), hanno raggiunto un accordo sul bilancio della nazione iberica per il 2023, un testo con solide politiche sociali, approvato dall’esecutivo martedì.

Il bilancio incorpora la più grande spesa sociale nella storia recente della Spagna, con l’obiettivo di rafforzare lo stato sociale del Paese, e rappresenta un nuovo segnale di stabilità, hanno dichiarato fonti governative al partner Efe di Euractiv.

A luglio, il Governo aveva già aperto la strada e approvato un tetto di spesa per il 2023 di 198,211 miliardi di euro, un massimo storico che supera dell’1,1% quello dei conti del 2022, con un deficit di riferimento del 3,9% del PIL, 1,1 punti in meno rispetto a quanto previsto quest’anno.

Tra le principali “novità fiscali”, il nuovo bilancio include un sussidio di 100 euro per le madri con bambini fino a tre anni – finora questo beneficio era applicabile solo alle madri lavoratrici – e un sostanziale miglioramento dei sussidi di disoccupazione.

Questo è il terzo bilancio approvato dalla coalizione di sinistra al governo in Spagna, cosa che molti analisti avevano considerato solo pochi mesi fa come altamente improbabile a causa delle divergenze tra i due alleati, in particolare sulla tassazione e sulle politiche sociali.

“Per la terza volta consecutiva, abbiamo approvato un bilancio generale dello Stato per proteggere le classi medie e lavoratrici, far progredire la giustizia sociale e garantire la prosperità economica della Spagna”, ha dichiarato su Twitter il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.

L’accordo sul bilancio, raggiunto nelle prime ore di lunedì, assicura la sopravvivenza dell’esecutivo progressista fino alla fine della legislatura, in vista delle elezioni del prossimo anno: comunali a maggio e generali a dicembre.

Tra le altre misure, i conti pubblici spagnoli per il 2023 garantiranno il potere d’acquisto dei pensionati e miglioreranno le condizioni di lavoro e gli stipendi dei dipendenti pubblici. Saranno rafforzati gli investimenti nelle politiche sociali, come la sanità, l’istruzione e i sussidi per i più vulnerabili.

“I conti del prossimo anno prevedono una rivalutazione delle pensioni in linea con l’indice dei prezzi al consumo (Ipc), nonché un aumento dei salari per i dipendenti pubblici del 2,5%, oltre a un ulteriore 1% che potrebbe essere aggiunto a seconda dell’andamento del PIL spagnolo e del tasso di inflazione”, ha riferito Efe.

I conti 2023 incorporano anche le risorse del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza dell’Ue, che mira a guidare l’economia spagnola verso un modello “più digitale, più verde e più produttivo”.

Il nuovo bilancio include un trasferimento ai conti della previdenza sociale spagnola di 19,888 miliardi di euro, l’8,1% in più rispetto al 2022, seguendo la raccomandazione degli esperti, ma non l’estensione delle attuali misure per affrontare l’inflazione – come lo sconto sul carburante o l’abbassamento dell’Iva sull’elettricità – che saranno decise alla fine dell’anno.