La Slovenia esita sull’adesione dell’Ucraina alla Nato

La Slovenia non ha aderito alla dichiarazione di nove membri della Nato dell’Europa orientale a sostegno dell’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica, e nutre delle riserve a causa dei rischi connessi. Lo ha dichiarato martedì la ministra degli Esteri, Tanja Fajon.

“Se la Nato dovesse prendere la decisione di ammettere l’Ucraina come membro, potrebbe essere una chiara dichiarazione dell’inizio della guerra”, ha detto la ministra a proposito del potenziale sostegno della Slovenia alla richiesta di adesione dell’Ucraina alla Nato.

“La guerra si sta intensificando, tra le preoccupazioni che la Russia possa usare armi nucleari tattiche”, ha detto. “Questa escalation, e di conseguenza la richiesta o i colloqui dell’Ucraina sull’adesione alla Nato, sono motivo di grave preoccupazione”.

Se l’Alleanza Atlantica dovesse prendere in considerazione l’ammissione dell’Ucraina, ciò rappresenterebbe un grave rischio per la sicurezza, per cui Fajon ritiene che nel Paese sia necessaria una seria discussione per capire “a che punto è la situazione”, dal momento che la Slovenia sostiene una politica di pace e di dialogo, mentre qualsiasi decisione di questo tipo porta a un’escalation.

Alla domanda se in Slovenia fossero in corso colloqui sulla questione, Fajon ha risposto che le discussioni con il governo e il parlamento sono in corso e che gli attori della politica estera “si siederanno insieme questa settimana per discutere di diverse questioni aperte in relazione alla Russia e all’escalation della guerra in Ucraina”.