La Slovacchia aggiorna il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il governo slovacco ha approvato e inviato alla Commissione europea un aggiornamento al suo piano nazionale di ripresa e resilienza, rivedendo il capitolo dedicato a REPowerEU, a causa dell’aumento dei costi, in particolare dei materiali da costruzione.

Nell’ambito del capitolo REPowerEU aggiornato, il piano della Commissione per ridurre la dipendenza del blocco dai combustibili fossili russi e diversificare le forniture, la Slovacchia chiede 403 milioni di euro aggiuntivi per attuare sei riforme e otto investimenti, suddivisi in quattro aree: energia e permessi, ristrutturazione e gestione degli edifici, trasporti sostenibili e sviluppo di competenze verdi.

Nell’ambito del piano della Commissione per ridurre la dipendenza del blocco dai combustibili fossili russi e diversificare le forniture, la Slovacchia intende accelerare i processi di valutazione dell’impatto ambientale, preparare due aree per lo sviluppo dell’energia eolica o investire nel trasporto pubblico e nella decarbonizzazione degli edifici.

“L’energia eolica è un settore in cui la Slovacchia è molto indietro rispetto agli altri Stati membri dell’Unione europea”, ha dichiarato Lívia Vašáková, direttrice del Dipartimento per il Piano di Recupero dell’Ufficio del Governo.

“Questo ci permetterà di fare un balzo in avanti”, ha detto a proposito dei fondi aggiuntivi richiesti.

Lo stanziamento totale, tuttavia, sarà ridotto di circa 500 milioni di euro, per un totale di 6 miliardi di euro, in base alla chiave di ripartizione della Commissione, poiché l’economia slovacca è cresciuta più di quanto previsto lo scorso anno.

Allo stesso tempo, il governo ha negoziato il rinvio di alcune scadenze, come quella per la creazione di diverse centinaia di nuovi posti letto in ospedale, posticipata di mezzo anno.

Il documento è stato pre-negoziato con la Commissione europea, ma dopo la sua presentazione formale, la Commissione ha due mesi di tempo per valutare la proposta e porre eventuali domande aggiuntive o apportare modifiche.

Dopo l’approvazione della Commissione, è necessaria un’altra approvazione da parte del Consiglio. Secondo Vašáková, ciò potrà avvenire nel luglio prossimo.

(Michal Hudec | EURACTIV.sk)