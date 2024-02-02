La Serbia e la Russia si impegnano ad approfondire la cooperazione in tutti i campi

La Serbia e la Russia hanno rafforzato ulteriormente i loro legami negli ultimi giorni con la firma di un accordo sanitario tra i due Paesi e l’annuncio della consegna di un drone militare da parte di Mosca.

Martedì è stato firmato un memorandum d’intesa tra il ministro della Sanità russo Mikhail Murashkov, pesantemente sanzionato, e il suo omologo serbo.

La delegazione russa in visita è stata accolta calorosamente in Serbia con un cartello che recitava: “Benvenuti, cari fratelli, questa è la vostra casa”.

Parlando dopo l’incontro, il ministro della Sanità serbo Grujičić ha detto che lavoreranno duramente per garantire che le migliori pratiche del sistema sanitario russo, in particolare in termini di organizzazione e burocrazia, siano implementate in Serbia.

Murashko, da parte sua, ha dichiarato che l’obiettivo del Ministero della Salute di Mosca nell’inviare una delegazione in Serbia è stato quello di scambiare esperienze nel campo della salute e delle tecnologie, soprattutto per quanto riguarda il prolungamento della vita umana.

La delegazione russa, che comprendeva rappresentanti delle istituzioni sanitarie e dei centri di ricerca del Paese, ha visitato l’Istituto per le malattie cardiovascolari di Belgrado ed è stata accolta calorosamente.

I colloqui di cooperazione sono proseguiti giovedì, quando il presidente serbo Aleksandar Vučić ha ricevuto l’ambasciatore russo Aleksandar Bocan-Kharchenko per discutere di relazioni bilaterali, cooperazione e altre questioni regionali e internazionali di interesse comune, ha scritto il presidente serbo su Instagram.

“Ho ribadito la mia gratitudine alla Russia per il suo sostegno nel rispetto dell’integrità territoriale della Serbia”, ha scritto Vucic su Facebook a proposito della posizione della Russia sul Kosovo.

Tra i segnali di una futura cooperazione, Vučić ha recentemente annunciato che la Serbia dispiegherà Repellent, il sistema mobile russo anti-drone per il disturbo elettronico, che ha confermato di voler presentare a Niš per la Giornata nazionale serba del 15 febbraio.

Vucic ha detto che il sistema di droni è “nelle nostre mani” e che la Serbia lo ha “pagato molto tempo fa”, notando che il bilancio serbo ha pagato “701 sistemi d’arma complessi dell’industria nazionale” e che più di 850 saranno acquistati nei prossimi anni.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, la Serbia afferma di non aver sottoscritto alcun nuovo contratto per l’acquisto di armi, e a metà settembre 2022 Vučić ha dichiarato che alcune delle precedenti consegne – tra cui il Repellent – non erano arrivate a causa della guerra.

Tuttavia, la Serbia rimane l’unico Paese europeo che ha rifiutato di allinearsi alla politica estera dell’UE nei confronti della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. È anche l’unico Paese europeo che continua a firmare accordi con la Russia in un momento in cui altri stanno applicando le sanzioni e cercando di ridurre ogni rapporto di cooperazione con il Cremlino.

(Milena Antonijević | Euractiv.rs)