La Russia riduce la presenza consolare in Finlandia dopo l’entrata di Helsinki nella NATO

La Russia ridurrà la sua presenza consolare in Finlandia e revocherà il consenso per le sedi diplomatiche consolari finlandesi, con la chiusura dei consolati a partire dal 1° luglio. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo, citando la decisione della Finlandia di aderire alla NATO.

La Russia chiuderà il suo consolato nella città di Lappeenranta, in Finlandia, e revocherà il consenso per il funzionamento degli uffici del consolato finlandese di Petrozavodsk e Murmansk, ha annunciato il ministero. Una nota è stata consegnata all’ambasciatore finlandese a Mosca.

La Finlandia ha scelto un “corso conflittuale” e ha abbandonato la sua “politica di non partecipazione alle alleanze militari” con l’adesione alla NATO, ha dichiarato il ministero russo per giustificare la sua decisione.

“Su iniziativa della Finlandia, il dialogo politico bilaterale è stato ridotto e la cooperazione commerciale ed economica è stata distrutta”, ha scritto il ministero degli Esteri russo in un comunicato.

“La rete di gemellaggi tra città e regioni, la fitta cooperazione transfrontaliera sono state interrotte, le comunicazioni aeree e ferroviarie sono state interrotte”, ha aggiunto il comunicato.

(Pekka Vänttinen | EURACTIV.com)