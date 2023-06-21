La Romania sostiene il processo di adesione della Moldavia

Fornire sostegno alla Repubblica di Moldavia nell’avanzamento verso i colloqui di adesione all’UE rimane una priorità fondamentale della politica estera della Romania, ha dichiarato il nuovo ministro degli Esteri rumeno Luminita Odobescu durante il suo primo viaggio in Moldavia martedì, in vista della presentazione della Commissione europea sui progressi della Moldavia nell’UE che avverrà mercoledì.

La Commissione presenterà una valutazione “informale” dei progressi compiuti nell’adempimento delle nove delle raccomandazioni proposte.

Martedì il nuovo ministro degli Esteri della Romania ha ribadito il sostegno all’adesione della Moldavia, sottolineando lo “sforzo comune per raggiungere il nostro obiettivo di aprire i negoziati di adesione verso la fine dell’anno”.

Per aiutare la Moldavia nel suo percorso verso l’UE, esperti rumeni di affari europei provenienti da vari ministeri e altre istituzioni governative saranno inviati ad aiutare i loro colleghi di Chisinau, ha dichiarato Odobescu.

I due leader hanno anche discusso dei corsi di formazione che la Romania offrirà agli esperti della pubblica amministrazione moldava.

Rispetto all’auspicata raccomandazione della Commissione di avviare i colloqui di adesione a dicembre, Odobescu e Popescu hanno entrambi elogiato i progressi compiuti finora dalla Moldavia.

Odobescu ha riconosciuto gli sforzi e i progressi “eccellenti” compiuti dalle autorità moldave, in particolare nei settori delle riforme giudiziarie e della lotta alla corruzione, aggiungendo che “ci sono ancora alcune cose da fare”.

“Abbiamo ricevuto diversi segnali e valutazioni molto positive sull’attuazione delle nove raccomandazioni da parte della Moldavia”, ha dichiarato Popescu, sottolineando che il percorso verso l’adesione all’UE richiede “profonde riforme strutturali praticamente in ogni campo”. “E, in questa fase, siamo tutti fermamente impegnati in questo processo”.

“Stiamo lavorando insieme e stiamo promuovendo attivamente questi risultati […] ci sono ancora alcune cose da fare, ma la direzione è molto chiara”, ha detto Odobescu.

“I progressi stanno andando bene e, con il sostegno della Romania, speriamo e contiamo sul fatto che la Moldavia riceverà la raccomandazione di avviare i negoziati di adesione all’UE entro la fine di quest’anno”, ha dichiarato Popescu.

