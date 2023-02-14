La Repubblica Ceca vuole che la riforma dell’elettricità dell’Ue si concentri sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sugli investimenti

L’obiettivo principale della riforma del mercato dell’elettricità dell’Ue dovrebbero essere la sicurezza degli approvvigionamenti e la semplificazione degli investimenti, per la trasformazione dell’industria energetica. Lo ha rivelato il ministero dell’Industria e del Commercio ceco.

La riforma del mercato dell’elettricità dell’Ue è una delle proposte chiave della Commissione per affrontare l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia registrato lungo il 2022. Gli Stati membri avrebbero dovuto presentare le loro proposte e opinioni entro il 13 febbraio.

Secondo la Repubblica Ceca, tuttavia, la riforma dovrebbe fornire un quadro legislativo stabile per attrarre meglio gli investitori nel settore energetico e proteggere le famiglie e l’industria da un mercato volatile. Il Paese chiede inoltre di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la preparazione alle emergenze del sistema energetico.

Il portavoce del ministero dell’Industria e del Commercio David Hluštík ha dichiarato all’agenzia di stampa ceca che “è importante guardare alla revisione del mercato non soltanto attraverso la lente di ciò che è accaduto l’anno scorso. Dobbiamo guardare all’intero sistema in modo complessivo, riflettendo sugli sviluppi della transizione energetica, monitorando e rispondendo alle sfide del mondo in modo che il nuovo mercato possa rispondere al meglio”.

Nel frattempo, la Repubblica Ceca sta anche spingendo per il rispetto del cosiddetto “principio di neutralità tecnologica”, in particolare per la costruzione di nuove centrali elettriche, come ha appreso EURACTIV.cz. L’obiettivo è garantire che il bilancio pubblico possa essere utilizzato per costruire nuove centrali nucleari.

A causa della forte dipendenza della Repubblica Ceca dai combustibili fossili russi e dell’instabilità dei fornitori di energia elettrica, negli ultimi mesi i cechi hanno dovuto far fronte ai prezzi dell’energia più alti rispetto agli altri Paesi dell’Ue.

Per il momento, la Repubblica Ceca produce la maggior parte dell’elettricità da impianti a combustibili fossili e centrali nucleari, mentre la quota di energie rinnovabili era solo del 3,7% nel 2022.

In risposta ai prezzi elevati dell’energia e alla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili russi, il Paese ha semplificato in modo significativo le regole per l’installazione di fonti di energia rinnovabile.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)